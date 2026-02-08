Quiénes son los senadores con mayor cantidad de empleados

José Mayans, Fernando Rejal, Carolina Moisés, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, María Ceste Giménez Navarro, María Florencia López, Beatriz Ávila, Daniel Bensusán y Daniel Kroneberger (de izq a der)

El tratamiento en el Senado de la reforma laboral que impulsa el Gobierno puso los reflectores de la atención política y mediática en los 72 integrantes de ese cuerpo legislativo. Tras un mes de enero de receso, será el debut en el recinto de un tercio de la Cámara alta que se renovó en diciembre pasado, y la vuelta al debate parlamentario de viejos y nuevos referentes políticos.

Los 72 senadores, en conjunto, cuentan actualmente con 894 asesores y secretarios/as designados para asistirlos en su tarea, según los datos publicados en el sitio oficial de la Cámara alta, y analizados por Infobae. Son 293 menos que en junio del año pasado, con la composición anterior del cuerpo, que sumaba 1.187 empleados asignados a los legisladores.

Pero no todos tienen el mismo número de empleados a disposición. Están los que tienen entre 20 y 30 personas designadas en sus despachos, y quienes cuentan con tres o menos, al menos hasta ahora.

Cada senador cuenta con 7.338 módulos por mes para “gastar” entre las personas que decida nombrar en planta transitoria, lo que significa que su designación termina al finalizar el mandato del senador. Cada módulo equivale a un monto de dinero que, actualmente, es de $2.554,80 según la última paritaria vigente a partir de noviembre de 2025. Cada senador puede distribuirlo nombrando personal con alguna de las 14 categorías salariales existentes.

La categoría más alta es la A-1, con un sueldo inicial de $2,2 millones por mes, sin contar antigüedad, ni adicional por título y otros conceptos como capacitación o viáticos, por ejemplo. De los 894 empleados y asesores de los senadores, el 27% (243) están nombrados con una A1, el 15% con una A-3 (134) y el 13% con una A-2 (118).

Según el valor del módulo, ningún senador debería exceder los $18.747.122 en la designación de todo su personal transitorio a su cargo.

Pero además, pueden tener asignados en sus despachos empleados de planta permanente del Senado, “heredados” de gestiones anteriores de legisladores del mismo partido o provincia que terminaron sus mandatos. Esos empleados no le “consumen” módulos a los senadores, ya que pertenecen al personal de la Cámara y tienen estabilidad más allá de lo que dure la gestión del senador para el que prestan funciones. En muchos casos, son empleados con un conocimiento específico del funcionamiento del cuerpo y la tarea legislativa. En muchos otros, perduran sin tareas específicas, más allá de los requisitos de presencialidad que varían según las distintas gestiones políticas, y que se endurecieron en la gestión libertaria.

El senador con mayor cantidad actual de empleados designados en su despacho es José Mayans, presidente del bloque Justicialista: 31 en total, uno más de la treintena que tenía el año pasado. Este legislador formoseño peronista va por su quinto mandato consecutivo en la Cámara alta.

Entre ellos aparece Celina Yael Mayans, de 23 años, quien sería familiar suyo, designada al menos desde 2023 en el Senado con categoría A-8. También figuran tres empleados de apellido Villalba. Infobae consultó al senador si era su hija y respecto de la cantidad de personal a cargo, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondió la consulta su vocero.

El reglamento de la Cámara no le prohibe a los senadores la designación de familiares. Este vacío en la norma es aprovechado por muchos legisladores para nombrarlos en sus despachos o en otras dependencias de la Cámara.

José Mayans

A Mayans, le siguen en el ranking de cantidad de empleados la jujeña Carolina Moisés y el riojano Jesús Fernando Rejal, ambos del bloque Convicción Federal, con 27 empleados cada uno, según el análisis de los datos oficiales hecho por Infobae. Los dos llegaron al Senado en 2023 por Unión por la Patria, aunque en marzo de 2025, conformaron una nueva bancada, como un desprendimiento de ese bloque, aunque suelen votar en sintonía como un interbloque.

Ante la consulta de Infobae, en el despacho de Moisés sostuvieron que “utiliza los recursos que tiene asignados en más cantidad de colaboradores con ingresos menores, a diferencia de otros senadores que tiene menos con ingresos mayores”. Del listado de personal asignado que figura en la web del Senado, de sus 27 empleados, seis tienen las tres categorías más altas. Sin embargo, la cifra es bastante inferior a la cantidad de empleados que registraba en junio del año pasado -42-, según corroboró Infobae.

La senadora Carolina Mosies

“No me parece que sea un tema trascendental, siempre agarran ese tema y la verdad que para ser una buena senadora es necesario tener un buen equipo, tanto en el despacho como en la provincia de Jujuy atendiendo a la gente y llevando la relación con todos los actores económicos, políticos y sociales de la sociedad que me eligió”, argumentó Moisés ante este medio.

En cuanto a Rejal, su vocera respondió que el senador “no está haciendo declaraciones”.

Luego aparece Mariano Recalde, senador porteño también del bloque Justicialista, con 26 empleados. Llegó al Senado en 2019 por el Frente de Todos y fue reelecto el año pasado por Fuerza Patria. Su vocera no contestó la consulta de este medio.

Con 25 empleados y asesores se ubica, a continuación, la tucumana Sandra Mendoza. Llegó al Senado en 2021 por el Frente de Todos y hoy integra el bloque de Convicción Federal. “Varios son planta permanente y se heredaron de anteriores senadores nacionales por Tucumán del peronismo. Se contiene a la gente del partido. Son más del partido que de un senador en particular. Es usual esta práctica. Con la nueva normativa, van todos al despacho”, explicaron en el entorno de Mendoza.

Entre el personal asignado, hay tres que comparten apellido: Víctor Zurita, el padre, quien ingresó con el senador Sergio Mansilla y es planta permanente, y sus dos hijas: Karen y Mónica Zurita. De 29 y 35 años, respectivamente, esta última, también integra la planta permanente del Senado.

Luego siguen la riojana María Florencia López y la sanjuanina María Celeste Giménez Navarro, ambas del bloque Justicialista, con 23 empleados en su despacho. Las dos fueron electas en la boleta de Unión por la Patria en 2023. Infobae se comunicó con sus respectivos despachos el jueves pasado, quedaron en trasladar la consulta sobre el número de personal a cargo, pero no llegó una respuesta al cierre de esta nota.

Con 22 empleados, luego se ubican el pampeano Daniel Bensusán, del bloque Justicialista, y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia.

Bensusán llegó al Senado en 2021 por el Frente de Todos. En su entorno explicaron sobre la cantidad de personal que “tiene empleados que son de planta permanente. Vienen trabajando desde hace varios años con distintos senadores del PJ de La Pampa”.

El senador peronista Daniel Bensusan, de La Pampa

Agregaron que “manejan temas de interés regional para el Senado” y que los de planta transitoria “ocupan los mismos módulos que el resto de los senadores”.

En su despacho, Bensusán tiene nombrada desde diciembre de 2023 a Paula Bensusán Cosci, de 26 años, planta permanente categoría A-5, quien sería su sobrina. Ni el senador, ni su vocero precisaron el parentesco.

Ávila, en tanto, quien entró por Juntos por el Cambio pero hoy está alineada con el gobernador peronista de su provincia, Osvaldo Jaldo, tampoco accedió a reponder la consulta para esta nota sobre los 22 empleados y asesores que tiene a cargo en su despacho.

El top ten lo cierra el pampeano Daniel Kroneberger, de la UCR, con 21. Integra la Cámara alta desde 2021, cuando ingresó en la boleta de Juntos por el Cambio.

El senador radical Daneil Kroneberger (La Pampa)

“La nómina de empleados incluye personal de planta permanente (6 del total) del Senado; no se trata exclusivamente de contratos ni de cargos transitorios. Estos cumplen funciones administrativas y parlamentarias, necesarias para el desarrollo de la tarea legislativa. En función de la cantidad de comisiones en las que participa el senador y siempre dentro de lo establecido reglamentariamente, se conforma un equipo que sea capaz de abordar los distintos temas que se trabajan”, explicó su vocero.

En la nómina del personal del Senado hay otros dos empleados de apellido Kroneberger, pero aclaró que no son familiares suyos.

En el otro extremo, sin empleados designados en la web de la Cámara alta hasta ahora, figuran tres senadores de La Libertad Avanza. Sin embargo, esto se debería a una demorar en el trámite de nombramiento.

Sin embargo, uno de ellos, el entrerriano Joaquín Alberto Benegas Lynch, le dijo a Infobae que su equipo estaba formado por tres personas: dos en planta transitoria con categoría A-1 y una bajo la modalidad de contratada. “Aún no se ven impactados en la página web ya que no se oficializaron administrativamente”, explicó.

En tanto, la salteña María Emilia Orozco, precisó que aún no salieron las resoluciones de nombramiento de su personal. “Aún no tengo a nadie designado, tengo 3 expedientes desde diciembre a la espera de la firma de la presidencia del Senado. Por ahora, solo 3 y quizás un cuarto más adelante. No necesitamos usar todos los módulos; hay personal muy capacitado y con experiencia de planta”

Finalmente, su coterráneo Gonzalo Guzmán Coraita, también informó que “todavía no salió el trámite administrativo de las designaciones”, por eso no figura personal asignado en su perfil en el sitio oficial de la Cámara alta.

De los senadores de LLA, los dos que más empleados tienen son el jujeño Ezequiel Atauche y el sanjuanino Bruno Olivera Lucero: 16 cada uno.

Atauche es el ex presidente del bloque libertario y, en junio del año pasado, tenía a cargo 11 empleados, cinco menos que actualmente. Sin embargo, ya no está más designado en su despacho ni es empleado del Senado Pedro Patricio Atauche, quien sería familiar suyo.

La actual titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, tiene designados cuatro empleados, según la información de la web del Senado.

Designación de familiares

A poco de haber asumido sus funciones como senadora por Jujuy en 2023, se conoció que Vilma Bedia, de La Libertad Avanza (LLA), había contratado a varios familiares para que trabajen en su despacho de la Cámara Alta.

Para marzo de 2024, el sitio web del Senado mostraba en su perfil que tenía a cargo 15 empleados: cuatro permanentes y 11 temporarios. Dos eran sus hijos - Joel Benjamín y José Abner Maman -, que figuraban con categorías A1 y A3, las más altas. El hermano de Bedia, Daniel Ricardo Bedia, estaba designado en el despacho del senador riojano Juan Carlos Pagotto, también de LLA, con categoría A-6.

El senador Juan Carlos Pagotto (LLA)

La polémica por la cantidad de designaciones de familiares motivó que el propio presidente Javier Milei interviniera para que redujera esas designaciones. Al día de hoy, Bedia tiene 8 empleados y solo uno de sus hijos está asignado a su despacho, José Abner Jair Mamani, con categoría A1. Infobae se comunicó con su despacho el viernes pasado, pero nadie respondió el teléfono. El hermano de Bedia ya no figura actualmente como empleado de Pagotto.

Este senador riojano -que llegó a la cámara alta en 2023 en la boleta de Milei- también nombró a su hijo, Juan María Pagotto, de 30 años, en su despacho con la categoría más alta, A-1. Pagotto no respondió los llamados y mensajes de Infobae sobre esta designación.

En la bancada peronista, Jorge Capitanich, que asumió su banca en diciembre pasado por Chaco, designó a su hija Guillermina, también con la categoría más alta. Electo por Fuerza Patria, el tres veces gobernador de esa provincia tiene 18 empleados a cargo en su despacho.

En su entorno explicaron a Infobae que “10 son empleados de planta permanente, que ya colaboraban en otros despachos y, desde el 10 de diciembre, son parte del equipo de asesores que cumplen funciones bajo la órbita jerárquica y funcional de Capitanich. Estos empleados, al ser de planta, podrían prestar servicios en cualquier área del Senado. Es la Cámara la que les paga el sueldo, independientemente del lugar en el cual se desempeñan. Los restantes 8, fueron designados por el senador en disposición de los módulos que le fueron consignados”.

También aseguraron que “todos reúnen el requisito de la idoneidad para el empleo público establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional, han cumplido todos las exigencias y formalidades impuestas por la ley 24600, además de estar altamente calificados para la tarea que desempeñan. Considerando el ritmo de trabajo del senador, es lógico que su equipo esté a la altura, con un nivel de compromiso similar al suyo”.

Respecto a la designación de Guillermina Capitanich, de 31 años, la propia involucrada dio a Infobae precisiones sobre su formación profesional y dijo haber trabajado en el ámbito legislativo previamente: “Soy Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Austral, con un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flacso, un Máster en Marketing y Comunicación Política de la Universidad de Barcelona, dos diplomaturas, en Comunicación Política de la Universidad Tres de Febrero y otra de la Universidad Austral”. Afirmó que, desde 2019, “trabaja y participa políticamente en el área de comunicación y organización de todas las campañas del PJ en Chaco” y que, hasta el año pasado, fue “Consejera del PJ Provincial, y Directora de Medios Públicos de la Provincia del 2022 al 2023″.

Empleados por bloque

El bloque parlamentario que más empleados tiene asignados en el Senado es la UCR, que preside el correntino Eduardo Vischi: 29. Históricamente es el que más empleados tenía asignados: en 2019 esta bancada tenía 49.

Le sigue LLA con 25 designaciones de personal; Convicción Federal, que preside Fernando Salino, con 18; y el PRO, que hoy tiene 3 integrantes bajo la presidencia de Martín Goerling, con 12 empleados.

En tanto, el bloque Moveré por Santa Cruz, que integran José Carambia y Natalia Gadano, alineados con el gobernador Claudio Vidal, tiene asignados 6. Entre ellos, Alejandro Valentín Ramos Gadano, de 21 años, con la categoría más alta. Infobae consultó a la senadora Gadano y a su vocera sobre su parentesco, sin obtener respuesta.

El bloque Justicialista, pese a ser la primera minoría, no tiene personal asignado, al igual que el resto de las 8 bancadas de la Cámara alta. Ante la consulta de Infobae, fuentes del Senado informaron que “no tiene módulos asignados, los agentes que allí trabajan consumen módulos de los senadores que lo integran”.

Planta total del Senado

El Senado tiene hoy 3.980 empleados bajo distintas modalidades en todas sus dependencias. Es un 23% menos de la cifra registrada en agosto de 2022, cuando sumaban 5.175, entre la planta permanente, la transitoria y los contratados.

El cálculo se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre los listados de personal publicados en la web oficial de la Cámara alta, con datos al viernes, así como de descargas previas en años anteriores.

Los datos oficiales incluyen a los empleados que trabajan para cada uno de los senadores y los asignados a los 14 bloques políticos. En cuanto al resto de la nómina, ya no se publica más el destino, como sí ocurría hasta el año pasado. Esto implica un retroceso en términos de transparencia, ya que no se puede precisar quiénes y cuántos estaban asignados a las distintas comisiones, direcciones, secretarías y áreas administrativas.

La composición de empleados del senado viene disminuyendo paulatinamente en los últimos 5 años. De los 5.175 (entre permanentes, transitorios y contratados), se pasó a 4.994 en 2023, lo cual implica una disminución del 3%. Al año siguiente, en pleno primer año del gobierno de Milei, la cifra había caído a los 4.682, disminuyendo un 6% con relación al año anterior.

Y el año pasado, siguió bajando hasta contar con 4.564 en junio pasado (-3%), hasta llegar a los 3.980 empleados de este año, siendo esta, la de 2026, la baja más importante de los últimos cinco años (-13%). En la composición de este año se encuentran: 2.205 permanentes, 1.402 transitorios y 373 contratados.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander