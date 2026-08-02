Círculo rojo: luces de alerta detrás de la visita del Fondo Monetario y una multiplicación de candidatos

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (c), y el ministro de Economía, Luis Caputo (i), salen después de sostener una reunión este lunes en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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El jueves, mientras Kristalina Georgieva recorría Montevideo y Javier Milei preparaba su anuncio de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, funcionarios del Fondo Monetario se entrevistaron en Buenos Aires con miembros de la sociedad civil. En pleno centro porteño, en las oficinas del organismo en la capital, Luis Cubeddu, Joyce Wong y Max Alier conversaron un largo rato con representantes de media docena de organizaciones no gubernamentales por fuera de la agenda oficial de la directora gerente del FMI. Cubeddu -conoce bien de cerca el país y tiene una buena lista de amigos argentinos-, Wong y Alier preguntaron cómo hacer para apuntalar la economía real -“derramar crecimiento” fue el término utilizado- y que el crecimiento de algunos sectores tenga efectos concretos en el clima social y la imagen el gobierno. Los tres funcionarios escucharon con atención algunos de los planteos de los presentes -“son muy buenos en quedarse callados y tomar nota”, resaltó uno de ellos-, una reunión muy franca y cordial en la que afloraron algunas preocupaciones. Se mencionó, por ejemplo, cierta inquietud por lo que en occidente se conoce como “rule of law”, la supremacía del estado de derecho con anclaje en la justicia, la educación y la infraestructura.

En los días previos, en su paso por Economía y la Casa Rosada, en la cena con un grupo de empresarios ganadores del modelo en un hotel de Retiro y de visita a Vaca Muerta, Georgieva se había mostrado elogiosa del rumbo económico y la estabilidad macro, e instó al Banco Central a que “sigan comprando” dólares. “Keep Buying”, pidió, fascinada con la recepción del Presidente, de Luis Caputo, “Toto” y del gabinete.

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La gira de la titular del Fondo y las reuniones privadas de los funcionarios del organismo reconfirman el escenario que se le presenta al Gobierno de cara al plan de reelección de Milei: un sector de la economía que vuela -la energía, el agro y la minería- pero que representa menos del 10% de la generación de empleo formal, y una mayoría de rubros en rojo que esperan por un derrame, por ahora, inexistente. Una locomotora sin vagones.

Las nuevas cifras que se publicaron desde la Universidad Di Tella

Esa dualidad del programa económico acapara en estos días la esencia de las conversaciones que atraviesan al Ejecutivo, a la oposición y al círculo rojo empresario, y se vio reflejada en una serie de informes que inquietaron al gobierno. En particular, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella, que volvió a registrar en julio una caída, del 6,5% respecto al mes anterior: solo en junio, en plena Copa del Mundo y tras la salida de Manuel Adorni, registró el único aumento del 2026, del 3,9%. Ahora se ubica en 1,94 puntos, el mismo nivel de septiembre del año pasado, cuando La Libertad Avanza perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires frente al peronismo y el programa económico y político del Gobierno se precipitó en una crisis que fue superada gracias al salvataje del Tesoro norteamericano.

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El de la escuela de gobierno de la Universidad Di Tella no fue, de todos modos, el único informe que encendió alarmas durante la semana. La fundación Pensar, del PRO, publicó su documento de julio que hace hincapié en la heterogeneidad del crecimiento. “La pregunta central ya no es si la inflación baja. Es si cada grupo social puede decir: ‘a mí también me está funcionando’”, resalta. Se refiere, además, al fenómeno de la “periurbanización, otro modo de crecimiento desigual”, y puntualiza ya no en el Gran Buenos Aires si no en el ejemplo de Neuquén, alrededor del boom de la energía y el petróleo. “El conurbano es el pato de la boda en esta nueva lógica. Ninguna reconvierte el sistema productivo anterior, con lo cual, alrededor de las capitales de estas provincias comienza a conurbanizarse. En Neuquén ya sucede. Se están armando nuevos conurbanos alrededor de estos enclaves productivos. Y todos sabemos lo complejo hasta casi imposible de desarmar cuando se entraman estas cuestiones. En ningún lugar del mundo, ni en India, ni en Brasil, nunca se logró desarmar un conurbano. Por lo menos hasta acá”, sintetiza el informe. Otra vez, la locomotora sin vagones.

A las inquietudes por el derrame del modelo económico se sumó esta semana una nueva escalada en la crisis institucional entre el Ejecutivo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en su cuenta de X se preguntó por el “estado” y las “persecuciones imaginarias” que el presidente “replica en Argentina y el exterior”. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le contestó que debía dar “un paso al costado”, es decir, renunciar a su cargo. Villarruel lo trató de “casta” y “parásito”. La declaración de la vicepresidenta no tiene antecedentes en la relación entre presidente y vice en la historia reciente. Pero expertos en comunicación aseguran que ese posteo obedece al resultado de diversos grupos focales que se consumen en el círculo rojo político en relación a la personalidad del presidente. Lo explica, con elegancia, un experto que analizó los resultados de esos estudios: “Ese atributo que la gente ponderaba antes en Milei para ordenar este quilombo ahora se tornó en algo negativo”. Ese análisis se suma a las bajas expectativas de buena parte de la sociedad con el futuro de la economía de las familias. Ese combo es el que sigue con atención una parte considerable del sistema político, fraccionado en mil pedazos.

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Que florezcan mil candidatos. Esa dispersión -en el peronismo incluso hablan de “balcanización”- es la que el Gobierno quiere agravar con la suspensión -ya nadie se refiere a la eliminación- de las PASO, una herramienta que en el 2023 le permitió por ejemplo al PJ encolumnarse detrás de la figura de Sergio Massa. Pero esa atomización, la crisis de los partidos políticos tradicionales y el análisis de la performance de algunos drivers de la economía llevó a que florezcan al menos media docena de candidatos presidenciales en los últimos tiempos que manifestaron públicamente, y de manera unilateral, ambiciones electorales. Una señal de los tiempos que corren. La implementación de la boleta única electrónica facilita la fantasía de algunos proyectos en el rubro logístico. También el antecedente Milei, aunque existen dudas en torno a si hay o no espacio para un nuevo outsider. “¿Por qué yo no?“, se preguntan dentro del sistema.

La última semana fue Hernán Lacunza, algo alejado de la gestión diaria de Racing Club, que escribió en el reciente informe de Pensar y advirtió sobre las luces de alerta del programa económico, pero antes lo hizo Carlos Melconián. Los dos economistas. Durante el escándalo Adorni, el círculo rojo volvió a coquetear con la figura de Mauricio Macri, que protagonizó un raid por el establishment que hizo fantasear a algunos sectores con una eventual postulación hasta que el expresidente se volcó de lleno al Mundial y se instaló en Estados Unidos. Desde allí monitoreó las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, y alimentó la disputa con su primo Jorge Macri, con el que volvió a verse a mediados de semana para una reunión de trabajo que el jefe del PRO empezó con funcionarios de la capital antes de que llegara el jefe de gobierno, un gesto que anotaron algunos de los presentes. En broma -¿en broma?-, frente a algunos interlocutores, Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, se presenta como “el candidato”.

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Algo similar a lo de Macri sucedió con Patricia Bullrich, que dejó que corrieran, en plena crisis política por la permanencia del ex jefe de Gabinete, versiones de su eventual proyecto presidencial. Se especuló entonces con la zanahoria del “mileísmo sin Milei”, un plan de sectores del establishment que apoyan el modelo pero están desencantados con el estilo de liderazgo del Presidente. La semana pasada, la senadora volvió a señalar a la ciudad de Buenos Aires como una posible opción.

Hernán Lacunza y Javier Milei

“Los grupos focales confirman que la sociedad no quiere volver al pasado y que los trazos gruesos del programa son los correctos, pero buscan una opción más racional”, aseguró un operador que trabaja en un proyecto nacional. Es parte del diagnóstico que Jorge Brito comparte con algunos de los impulsores de su postulación que el propio empresario debería empezar a definir próximamente. El banquero ya montó oficinas, que tienen a Emilio Monzó como principal promotor. Hay otros dirigentes del PRO y estrategas de comunicación digital que, en algún caso, están muy cercano de un altísimo ministro del gobierno. Existieron, además, conversaciones con Jaime Durán Barba, el asesor que llevó a Macri a la Presidencia en el 2015 y que llega hoy al país para presentar su nuevo libro.

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Pero hay más proyectos presidenciales en danza que podrían empezar a testear la conversación pública en los próximos meses. Es el caso de los hermanos Passaglia, Manuel y Santiago, cuyos niveles de audacia política no reconocen límites. Meses atrás, recibieron una visita de estrategas del exterior que los entusiasmaron.

El empresario Jorge Brito

Peronismo judicial. Son, por ahora, globos de ensayo en medio de la hegemonía libertaria y de la disputa feroz en el peronismo por el proyecto nacional de Axel Kicillof que lo mantiene en un duro enfrentamiento con Cristina y Máximo Kirchner.

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El viernes, La Rioja fue escenario de un nuevo capítulo de esa pelea que pareciera no tener retorno: la muy posible suspensión de las PASO agrega aún más incertidumbre. En compañía de Ricardo Quintela, el jefe de La Cámpora reconoció al gobernador riojano por haber zanjado su pelea interna en el PJ con la expresidenta cuando fue condenada por Vialidad y se le otorgó la prisión domiciliaria en San José 1111. Un mensaje directo a Kicillof, ausente con aviso, que cuando la visitó, en octubre del 2025, ni siquiera pudieron hacerse una foto juntos.

Cristina Kirchner en San José 1111

No existe ámbito en el que puedan mostrarse el gobernador y el jefe de La Cámpora, pero es una variable que se extiende a todo el progresismo local. Lo notaron los organizadores de la cumbre regional que se prepara para este mes en Montevideo, y que tiene a la Open Society Foundations del magnate y filántropo George Soros como principal auspiciante. Se espera en esa ciudad por el mandatario bonaerense.

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Kicillof tiene una decisión tomada: no va a responder, al menos por el momento, a las acusaciones del kirchnerismo. Tampoco romper abierta y públicamente con el cristinismo, como le insisten algunos dirigentes. “Cristina ya no le importa a nadie”, desafían desde La Plata. Y agregan: “Si no nos apoya, estará siendo funcional a Milei”.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

En medio de esa enemistad personal y política, Cristina Kirchner se presentó esta semana en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para intentar forzar una revisión de su condena en los tribunales argentinos, en simultáneo a la campaña K que pasó de “Cristina libre” a “Cristina candidata”. Una afrenta a Kicillof, que encara su mayor desafío político: como amplificar su base de sustentación por fuera del kirchnerismo. “Axel es kirchnerista, menos para el kirchnerismo”, bromeó un operador político.

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Pero la maniobra judicial de la ex presidenta no solo reavivó la interna por enésima vez: también volvió a poner la lupa en el Poder Judicial y la vinculación con La Libertad Avanza. El abogado Francisco Oneto, cercano a Milei, dijo en Infobae al Regreso que la presentación de Cristina Kirchner “puede abrir una revisión de la condena en Argentina”. Una declaración que regodeó a los especuladores. Circuló incluso una versión de una reunión que enviados del kirchnerismo habrían tenido con colaboradores presidenciales para hablar de un potencial indulto a la ex presidenta. El trascendido fue negado de manera tajante por el Gobierno pero también por el kirchnerismo. “Eso es no conocer a Cristina: jamás aceptaría ser indultada por este gobierno”, explicaron.

Existe, de todos modos, para la ex presidenta un panorama complejo en el horizonte: el viernes 4 de septiembre a las 10 el Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para la audiencia preliminar de juicio, que podría empezar antes de fin de año, en la causa Hotesur-Los Sauces en la que, además de ella, está procesado su hijo Máximo. En La Cámpora reina el temor por esa investigación. Alguno de los tres jueces -José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni- tiene intereses en juego que dependen del Ejecutivo.

Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques

Por eso hay dirigentes del peronismo que se empezaron a cuestionar si fue acertada la estrategia política de Cristina Kirchner en torno a las nominaciones fallidas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, del año pasado. En el último mes hubo movimientos y reuniones cruzadas alrededor del juez federal porteño. Gobernadores dispuestos a volver a apoyar su candidatura: lo plantearon en una reunión de hace algunas semanas que tuvo lugar en un departamento en la capital. Existieron, además, contactos con la Corte. Y un almuerzo a mediados de semana entre el Presidente y el ministro Juan Bautista Mahiques -esta semana encabeza en Iguazú el encuentro de ministros de Justicia de todo el país- que volvió a levantar sospechas: fuentes oficiales niegan que el funcionario le haya llevado a Milei un listado de nombres para el máximo tribunal. Circuló, por caso, el de la camarista salteña Mariana Catalano, cercano al gobernador Gustavo Sáenz. En el Gobierno dicen que la prioridad son la Cámara Federal, Casación y los tribunales orales de Comodoro Py. De extrema relevancia para el sistema político.