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Misión 2027: el Gobierno descarta una candidatura de Cristina Kirchner y busca evitar infiltrados en las listas

En La Libertad Avanza desestiman una eventual postulación de la ex presidenta, pero insisten con las críticas hacia Brasil y la “injerencia” del socialismo en la región. La preocupación en el armado

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - La palabra de Karina Milei
Karina Milei y Martín Menem, máximas autoridades de La Libertad Avanza (AFP)
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Con una estructura ya mucho más consolidada y varias experiencias acumuladas, el Gobierno se prepara para las elecciones del 2027 con la misión clara e ineludible de que el presidente Javier Milei consiga otros cuatro años de mandato, pero también la de agrandar el bloque en el Congreso con dirigentes leales al proyecto de La Libertad Avanza.

En este contexto, la reaparición de Cristina Kirchner en la escena política sorprendió al oficialismo, que no esperaba definiciones tan contundentes por parte de la ex jefa de Estado.

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Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por corrupción, la referente de la oposición una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.

En el texto, calificó la pena, que la Corte Suprema de Justicia dejó firme, como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.

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Cristina Kirchner cuestionó la condena en su contra
Cristina Kirchner cuestionó la condena en su contra

Asimismo, en una posterior conferencia de prensa realizada en el hotel NH de Plaza de Mayo, su equipo de abogados anticipó que la ex mandataria “se podría presentar en las PASO, porque no son para un cargo público”.

“Las primarias son la instancia preparatoria para las futuras elecciones para un cargo público“, argumentaron los letrados, que llevarán el caso hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, en el Gobierno desconfían de que Cristina Kirchner efectivamente vaya a competir contra Milei en el 2027 y consideran que se trata solo de una estrategia que no va a tener éxito.

“No sé si efectivamente lo va a intentar, pero la condena conlleva que no pueda presentarse. No veo ninguna forma de que algo así ocurra”, remarcó a Infobae uno de los integrantes de la mesa judicial del oficialismo.

Según pudo saber este medio, el escepticismo de la Casa Rosada tiene sus fundamentos, ya que no solo la condena que confirmó la Corte dice expresamente que CFK quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, sino que además tras el fallo del máximo tribunal también fue borrada del padrón.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - genericas padrones urnas votacion
El Gobierno no cree que la ex mandataria pueda presentarse en las próximas elecciones (NA)

Por otra parte, en el interior de La Libertad Avanza sí hubo quienes celebraron una eventual candidatura de la ex presidenta, al considerar que terminaría beneficiando a Milei.

No obstante, en el Conurbano bonaerense, que es una de las zonas donde la ex jefa de Estado tiene más apoyo, minimizaban el impacto que podría tener su cara en una boleta del peronismo.

“No nos afecta para nada. Que la justicia resuelva lo que deba resolver. Nosotros nos adaptaremos a cualquier circunstancia”, advirtió un armador libertario de la provincia de Buenos Aires.

De todas formas, la aparición de Cristina Kirchner también generó que se retomaran las críticas hacia Brasil, principalmente porque uno de los abogados que se sumó a su defensa es Rafael Valim, quien también representó aL actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva cuando fue juzgado y condenado por corrupción en su país.

En el seno libertario creen que esto es una muestra más de la “injerencia del socialismo“ en las cuestiones internas y ratifican que la campaña contra la Argentina durante y post Mundial provinieron de la nación vecina.

El oficialismo ratifica sus críticas hacia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
El oficialismo ratifica sus críticas hacia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

“Lula tiene un call center que es desde donde salen todos los ataques contra Milei y a favor del castrochavismo. ¿Quién más va a financiar eso si no es él?”, señalaron.

En este sentido, en el oficialismo advierten que el presidente brasileño “no es solo un socialista, es el fundador del Foro de San Pablo junto a Néstor Kirchner”.

“Cristina fue la heredera de todo eso. Querían hacer la Unión Soviética en Latinoamérica. Ahora están dando manotazos de ahogado porque perdieron la región”, argumentó un referente de LLA.

En las primeras horas de este jueves, Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del país “a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, indicó en un comunicado la Oficina del Presidente.

Otro de los objetivos de cara a las elecciones del año que viene es que en las listas no haya “infiltrados” de otros espacios que al asumir se peleen con el Gobierno y se vayan del bloque, como ocurrió con varias figuras que integraron la boleta en el 2023.

Milei buscará su reelección (REUTERS)
Milei buscará su reelección (REUTERS)

De hecho, recientemente esa situación quedó a la vista nuevamente a partir de los cuestionamientos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hacia los legisladores de La Libertad Avanza.

“Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial”, escribió la ex compañera de fórmula de Milei, hoy enemistada con La Casa Rosada.

Sus declaraciones estaban dirigidas puntualmente a Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al Presidente, a quien calificó como “señora cerebro de microbio” por haber cuestionado los aumentos en el Senado.

“Ahí ví que Villarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a Marcela Pagano, claramente. Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo traicionaba intentando tomar la comisión de Juicio Político!”, respondió Lemoine, recordando el caso de la periodista, que es otra de las figuras que accedieron a una banca por La Libertad Avanza y poco después se terminaron yendo del espacio.

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