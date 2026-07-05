Círculo rojo: la reconversión del Gobierno, el peronismo a la intemperie y los intereses cruzados en la Justicia

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

“Reivindico la rosca”, tiró Emilio Monzó el 5 de diciembre del 2018 minutos después de que sus colegas lo confirmaran otra vez como presidente de la Cámara de Diputados. “En base a la rosca se generan las confianzas para lograr los acuerdos, las leyes, esto no se hace de manera virtual, no se hace con las redes, se hace de manera personal”, completó el ex diputado y el recinto estalló en aplausos. Javier y Karina Milei acaban de hacerle a Monzó el mejor homenaje con el ascenso de Diego Santilli y la reconversión de la gestión libertaria en un modelo típico de la casta política que el oficialismo combatió hasta el año pasado y que tiene a la hermana presidencial como principal impulsora de ese nuevo esquema.

Profesional, Santilli se crió dentro del sistema y cosechó múltiples relaciones con el círculo rojo, en especial en la última década, hasta que se ocupó de llegar a la Secretaria General, seguro de que ella sería la llave para acceder primero al Gabinete -estaba cansado de ser diputado- y ser nominado después como el postulante a la gobernación bonaerense, una promesa que en el entorno del ministro coordinador dicen que fue ratificada por los hermanos Milei la noche siguiente a las elecciones de octubre pasado. “Todos ya estamos trabajando en ese plan”, corroboró un dirigente del PRO bonaerense que participó de la jura del martes en Casa Rosada.

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En su primera intervención como flamante Jefe de Gabinete, flanqueado por más de una docena de gobernadores, Santilli le otorgó además un reconocimiento a Néstor Kirchner, que en sus años más prolíficos ideó las listas colectoras, una ingeniería electoral para sumar adhesiones de otros partidos y contener a los jefes provinciales: la famosa “concertación plural” que incorporó al kirchnerismo a sectores del radicalismo y espacios provinciales. Ese fue el ofrecimiento que Karina Milei avaló como prenda de negociación con los gobernadores de cara al 2027, y en el que el ministro coordinador trabaja desde el Ejecutivo junto a Eduardo Menem, “Lule” -concentra cada vez mayores atribuciones y empezó a prestarle mayor interés al rubro judicial-, a cambio de la eliminación o suspensión de las PASO, una instancia que en el 2019 hirió de muerte la fantasía de reelección de Mauricio Macri y que lo obligó, por ejemplo, a avanzar en un “reperfilamiento” de los vencimientos de deuda, una decisión de política económica que Milei calificó recientemente, en dos oportunidades, como una “estafa”.

Fuentes del Congreso reconocieron que el tema aún está en plenas negociaciones, y admitieron que deben trabajar para encontrar de qué manera publicitar en la opinión pública una herramienta, como la de las colectoras, que equipara al Gobierno con el peronismo. También, su implementación dentro del sistema de Boleta Única. Los gobernadores están dispuesto, según trascendió, a convalidar la herramienta a cambio de eliminar o suspender las primarias, pero quieren tener garantías firmes de que, esta vez, la Casa Rosada va a honrar sus compromisos. Es decir, el listado de pedidos financieros y electorales a los que se habría comprometido el Ejecutivo durante este proceso. Desde obras y deudas hasta la pasividad de La Libertad Avanza en los comicios provinciales frente a la decisión de la gran mayoría de los gobernadores de desdoblar sus calendarios. Esta semana, un mandatario aliado de la zona centro le adelantó a un operador libertario que se baraja entre ellos la posibilidad de fijar un cronograma conjunto el domingo 9 de mayo. Ese mes también asoma como una posible opción para el calendario bonaerense.

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Catorce gobernadores estuvieron presentes en la jura de Santilli

Santilli es la cara más visible de esas negociaciones, pero debe corroborar los avances con Karina Milei. “El Colorado” reemplazó a Adorni con buena parte de sus colaboradores y barrió con los últimos símbolos de la era de su antecesor, como la intrigante Aimé Ayelén Vázquez, “Meme”. Lo mismo ocurrió con el área de comunicación con el desembarco de Adrián Ravier y Fabián Fernández -otro profesional del sistema-, que llegaron al gobierno para tratar de darle otro aire y estilo. Javier Lanari asumiría próximamente como director del Banco Nación. Todos esos movimientos tuvieron el sello de la Secretaria General. Lo mismo sucedió con Ignacio Devitt, flamante vicejefe de Gabinete, que escaló posiciones en el universo karinista y ahora estará pegado a Santilli, al que conoce desde hace años, como los ojos y oídos de “El Jefe”.

Esta nueva etapa del gobierno libertario que se acaba de inaugurar tras la salida tardía de Manuel Adorni, que paralizó al Gabinete por más de tres meses con sus escándalos patrimoniales y hundió a Milei en su mayor crisis de gestión, vuelve a ubicar a Karina Milei en el centro neurálgico del sistema de toma de decisiones de su hermano. La nominación de Santilli, los últimos movimientos internos y su decisión de controlar las negociaciones en el Congreso -con esa premisa convocó a diputados y senadores durante la semana, como una demostración de fuerza- ayudaron a matizar lo que a todas luces se trató de un fracaso estrepitoso en la elección de Adorni como ministro coordinador a fines de octubre pasado, una decisión pensada y ejecutada por la hermana del Presidente para obturar cualquier tipo de avance de Santiago Caputo en ese casillero. La sangría del caso Adorni de estos últimos tres meses y medio también tuvo el sello de Karina Milei, que convenció a su hermano de preservarlo en el cargo hasta que, desencantada, cayó en la cuenta de que las desprolijidades del ex funcionario se habían vuelto insostenibles.

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La permanencia de Adorni golpeó de lleno en el corazón del relato libertario, y funcionó en paralelo, para el peronismo, como un antídoto momentáneo para maquillar sus carencias y correr el foco de atención de la dispersión entre su dirigencia, que en el caso de la provincia de Buenos Aires atraviesa un proceso de valcanización cada vez más grotesco. La potencial eliminación o suspensión de las PASO -el corazón del proyecto de reforma política que Milei definió como prioritaria en la agenda legislativa en curso- agrava ese proceso: el peronismo también se fijó como prioridad esa iniciativa, pero con el objetivo de mantener esa herramienta indispensable para dirimir, el próximo año, al postulante de ese sector.

La pelea a cielo abierto entre Axel Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner, entre el Movimiento de Desarrollo al Futuro y La Cámpora, pareciera haber llegado a un punto de no retorno. El gobernador mantiene su estrategia, no contestar a ninguno de los reproches del kirchnerismo: “Que hablen solos”.

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Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Tanto la ex presidenta como el jefe de La Cámpora siguen furiosos con el gobernador. “La disputa ya dejó de ser política, se rompió algo en términos personales”, explicaron. Una reyerta que se agudizó cuando la ex mandataria cayó presa. Para ella, Kicillof no estuvo a la altura de lo que pretendía. Cerca del gobernador dicen que la noche previa a esa resolución de la Justicia, en la reunión a la que se convocó en el PJ, hubo una escena con militantes cuando entraba con el auto oficial al edificio de la calle Matheu que lo dejó “tocado”.

Esa pelea abre un enorme interrogante en torno a la candidatura 2027. La postulación de Sergio Uñac, avalada por Cristina Kirchner, no despertó aún demasiadas pasiones. El sector que encabezan Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel sí cosechó adhesiones, pero no logró todavía encontrar un candidato que aglutine a todos. La fantasía política de Jorge Brito -promocionada por Monzó-, que debería develarse una vez terminada la Copa del Mundo, arrastra más inquietudes que certezas. Por ejemplo, el entramado de sus empresas y sociedades y alguna resistencia familiar. El mayor interrogante vuelve a tener, de todos modos, a Sergio Massa en el centro de las especulaciones. Un dirigente que visitó a Cristina Kirchner hace algunas semanas certificó que el vínculo entre ella y el ex ministro sigue intacto. En privado, el ex candidato presidencial asegura que hay tiempo para que se ordene el peronismo, que va a haber una “alternativa” al gobierno y que Milei camina por “arenas movedizas”. Ese diagnóstico trazó con algunos visitantes que lo vieron en sus oficinas, aunque no adelantó sus movimientos. Hay dirigentes del Frente Renovador que le piden que vuelva a reconstruir su vínculo con la sociedad desde una candidatura a gobernador provincial.

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La disputa entre Kicillof y el kirchnerismo alcanzó tal nivel de tensión que tiene un impacto directo en la gestión, en algunos casos en áreas muy sensibles. El Senado bonaerense, por ejemplo, reanudó su trabajo en estos meses por primera vez en el año y se transformó en un campo de batalla. La Corte Suprema provincial arrastra la vacancia en cuatro de sus siete miembros porque no hay acuerdo interno para repartirse las nominaciones. El mismo desacuerdo se replica en el Consejo de la Magistratura bonaerense: vencido el mandato de los representantes del Ejecutivo, no hay consenso para designar a los nuevos. Tampoco para destrabar la negociación que busca anular la prohibición de reelección de los intendentes, un objetivo de un grupo de jefes comunales que responden a Kicillof.

Martín Insaurralde

La Legislatura se erigió en este tiempo como el escenario de la disputa interna. En los últimos días, por caso, se avanzó con un pedido de informes vinculado con la obra social provincial que tuvo, según las fuentes, el aval de La Cámpora, y que habría molestado a Alejandro Dichiara, el presidente de la Cámara baja bonaerense que responde a Martín Insaurralde. Esos trascendidos abren otro interrogante, tal vez más intrincado: ¿aparecieron discrepancias en la sociedad política de Insaurralde y Máximo Kirchner?

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El desembarco del ex intendente de Lomas de Zamora en el gabinete provincial, tras la derrota en las primarias del 2021, agravó en su momento la pelea de La Cámpora con Kicillof y puso el foco en los manejos, y desmanejos, en el corazón del sistema político provincial; la caída de estos días, tras la difusión de los videos en los que se observan miles de dólares termosellados y camuflados en los vestidores, pone la lupa en la administración de la justicia y su relación con la política. El expediente en el que se investiga a Insaurralde se encaminaba a una resolución favorable para el ex intendente, que trabajaba, junto a operadores, para sacar la figura del lavado de dinero y enviar la causa al territorio provincial. La difusión de los videos alteró esos planes.

Mauricio Macri y Jorge Macri

Poder Judicial y político. Antes de que estallara el caso Adorni y el oficialismo quedara envuelto en una crisis que lo consumió por más de tres meses, Karina Milei ya había ejecutado su primer avance interno en el Gabinete sobre uno de los principales activos del consultor estrella del Presidente: el vínculo con la Justicia. La hermana de Milei le arrebató ese resorte de poder con la llegada de Juan Bautista Mahiques, que desplegó su audacia bajo el paraguas de la Secretaria General, en compañía de Santiago Viola, el interés cada vez mayor de “Lule” Menem y el nexo que su primo Martín Menem estrechó con la Corte Suprema.

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Desde su desembarco, el ministro se dedicó a acelerar el envío de pliegos al Senado, y consiguió una proeza: la prórroga de su padre, Carlos Mahiques, “Coco”, como vocal de Casación por una mayoría abrumadora más holgada que los dos tercios. Esa votación, en mayo pasado, que exhibió una ruptura en el bloque peronista, ilusionó al funcionario, que empezó a fantasear con la conformación de la Corte y la Procuración. “Eso queda para el otro mandato”, le había dicho Milei, según fuentes oficiales, cuando le tomó juramento. El ascenso del ministro evidenció, además, el quiebre en dos entre sectores judiciales con base en los tribunales de Comodoro Py. La duración de ese quiebre está por comprobarse con la actividad en la investigación que tiene a Adorni como protagonista. Fuentes de LLA resaltaron que existieron, una vez renunciado el ex jefe de Gabinete, conversaciones para tratar de desacelerar el proceso.

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques

En ese laberinto en el que se cruzan actores de diversas bandas judiciales y dirigentes de todos los espacios políticos ya se empezó a discutir la próxima renovación de casi todos sus miembros de uno de los órganos más requeridos por el sistema, prevista para noviembre: el Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosatti. Se trata de una negociación de altísimo voltaje que incluye a todos los sectores y espacios, y en la que quieren tener mayor incidencia dirigentes como Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici, “El Tano”, que comparten intereses en la ciudad de Buenos Aires y quieren expandir sus influencias. En ámbitos judiciales y políticos aseguran que esa negociación por la renovación del Consejo también le despertó cierta curiosidad a Facundo Tignanelli, legislador bonaerense, mano derecha de Máximo Kirchner y vicepresidente del Consejo provincial. A propósito, en La Cámpora hay una creciente preocupación por el futuro del jefe de esa agrupación de cara al juicio de la causa Hotesur-Los Sauces en manos del tribunal oral federal 5 de la capital. José Antonio Michilini, uno de los miembros de ese tribunal, espera por la resolución de la terna en la que concursó para la Cámara de Casación.

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En el caso de Angelici, más allá de sus nexos judiciales, se convirtió en el último año en el dirigente más decisivo de la ciudad de Buenos Aires, y un interlocutor entre los primos Macri, Mauricio y Jorge, cuya relación, como ya se mencionó en esta sección, se resintió de la peor manera: en sus conversaciones privadas, el jefe de Gobierno ya no oculta el malestar con el expresidente, y le ha dedicado calificativos que sorprendieron a algunos de sus visitantes. “El Tano” intenta mediar, por ahora sin éxito. Tampoco obtuvo buenos resultados cuando trató de involucrarse antes de que la Corte resolviera, en el verano, dejar sin efecto el sobreseimiento del jefe de Gobierno en una causa por presunto lavado de dinero. Por eso ahora quiere tener más injerencia en el Consejo de la Magistratura que preside Rosatti.

Horacio Rosatti

La interna familiar entre los Macri puede tener impacto en los posibles acuerdos para la elección de la capital del próximo año, que en lo últimos meses arrojaron una novedad: decidido a buscar su reelección, aún contra la voluntad del ex presidente, el alcalde consiguió acercar posiciones con La Libertad Avanza de cara al 2027. La caída de Adorni tuvo incidencia. También la posición refractaria de Patricia Bullrich en la carrera local: se imagina en el Senado o al tope de una boleta presidencial, una ilusión de un sector para nada despreciable del círculo rojo que está desencantado con Milei. Por eso empezaron a aparecer, en la capital, globos de ensayo como la mención a Santilli, en cuyo entorno rechazan volver a dedicarse al escenario porteño. Si ese acercamiento se confirma en los próximos meses, Jorge Macri podría prestar una colaboración inestimable a uno de los objetivos de los hermanos Milei: correr a su primo de las negociaciones. De concretarse, un punto de no retorno entre los primos.