Política

Oficializaron la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y confirmaron la designación de Santilli

Además, avanzaron con la designación del nuevo secretario de Prensa en el lugar que dejó vacante Javier Lanari

Guardar
Google icon
Cinco funcionarios, tres hombres y una mujer rubia en primer plano, observan desde una barandilla de madera en un interior con columnas clásicas
Adorni y Santilli junto a Karina Milei (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En menos de una semana, Manuel Adorni quedó afuera de la Administración pública. Tras haberse conocido su renuncia al cargo de jefe de Gabinete durante el fin de semana, y la decisión del Gobierno de remplazarlo por el ministro del Interior, Diego Santilli, los cambios quedaron asentados en Boletín Oficial.

Una investigación por enriquecimiento ilícito y una declaración jurada que no fue suficiente, fue el detonante que terminó con la salida del ex vocero presidencial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, desde donde le “agradecieron por los servicios prestados”.

PUBLICIDAD

De la misma manera lo hicieron con Santilli a quien reconocieron por su desempeño como ministro del Interior, luego de aceptar la renuncia al cargo. En un solo decreto, el 548/2026, el Poder Ejecutivo sintetizó todos los movimientos.

La decisión de poner al “Colo” al frente del órgano constitucional que asiste al mandatario en la administración general del país, se confirmó tras una breve reunión que mantuvo el domingo con Javier Milei en la Quinta de Olivos.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, en el Salón Blanco de la Casa Rosada
Adorni renunció al cargo tras casi ocho meses de gestión

El anuncio oficial se dio a las 20 con una foto en la cuenta de X del presidente, posando con el flamante ministro coordinador y su hermana, Karina Milei. “Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, escribió Milei.

Minutos después, contó los motivos que lo llevaron a elegir a Santilli para ocupar la vacante, y en diálogo con LN+ señaló: “Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”. Es “el músculo político” que el flamante ministro coordinador desarrolló a lo largo de su carrera.

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, en la Casa Rosada
Diego Santilli, en Casa Rosada 8Fotografía: RSFotos)

Al mismo tiempo volvió a respaldar a Adorni. “Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta”, le dijo a Luis Majul, y añadió que la decisión del ex jefe de Gabinete estuvo motivada exclusivamente por las amenazas recibidas contra su familia, en particular contra sus hijos. “Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia”, explicó.

En paralelo, se publicó el decreto 551/2026 donde el presidente aceptó formalmente la renuncia de Javier Lanari al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la cartera en cuestión, con fecha 25 de junio.

En la misiva, el Gobierno agradeció los servicios prestados durante su gestión en esa función estratégica, y en el mismo acto, oficializó la llegada de Fabián Horacio Fernández.

Se trata de un locutor nacional y especialista en comunicación institucional, cuya designación trascendió a través de la cuenta de X de Adorni. Allí le dio la bienvenida al funcionario y le deseó éxito “en esta nueva etapa”.

Fernández asume como secretario de Comunicación y Prensa luego de desarrollar una carrera de más de diez años vinculada tanto a los medios de comunicación como a la gestión en el sector público y privado. Su experiencia incluye trabajos en radios y canales de televisión del sur del Gran Buenos Aires, así como la coordinación del área de prensa de YPF, la mayor compañía energética del país. Fernández tiene 35 años, nació en Valentín Alsina, partido de Lanús, y es seguidor de Racing Club de Avellaneda.

Fabian Horacio Fernandez
Fabián Horacio Fernández, el nuevo secretario de prensa

Cursó sus estudios en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), donde obtuvo la matrícula de Locutor Nacional número 10067. Sus primeros pasos laborales los dio en emisoras y canales locales del conurbano bonaerense, donde sumó experiencia en producción y conducción. Además, participó en equipos de comunicación y prensa de organizaciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas. Esta combinación de formación y práctica en distintos ámbitos le permitió consolidar un perfil profesional que ahora ingresa al ámbito gubernamental.

Temas Relacionados

Diego SantilliManuel AdorniJefatura de GabineteJavier MileiSecretario de PrensaVoceroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúa la ayuda de Argentina a los afectados por los terremos en Venezuela: desde la misión consular a una tonelada de donaciones

Distintas organizaciones venezolanas reunieron casi una tonelada de artículos que en los próximos días será enviada al país para asistir a los damnificados

Continúa la ayuda de Argentina a los afectados por los terremos en Venezuela: desde la misión consular a una tonelada de donaciones

Silvia Lospennato: “La salida de Adorni debió resolverse mucho antes”

La legisladora analizó en Infobae al Regreso la crisis política que atravesó el Gobierno, respaldó la incorporación de dirigentes del PRO al gabinete y sostuvo que el principal desafío ahora es que la recuperación económica se refleje en el bolsillo de los argentinos

Silvia Lospennato: “La salida de Adorni debió resolverse mucho antes”

Karina Milei celebró la primera edición de la Semana de la Carne Argentina en EEUU y anticipó que se repetirá el próximo año

La secretaria general de la Presidencia se reunió con dirigentes del sector y destacaron el éxito del evento que se llevó a cabo en Miami, Atlanta y Houston

Karina Milei celebró la primera edición de la Semana de la Carne Argentina en EEUU y anticipó que se repetirá el próximo año

El audio en el que Adorni le ofrece ayuda a su contratista antes de declarar: “Te voy a dar todo lo que necesites”

Se conocieron los mensajes que el ex jefe de Gabinete le mandó a Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones en la casa de Indio Cuá y declaró que cobró 245 mil dólares en negro

El audio en el que Adorni le ofrece ayuda a su contratista antes de declarar: “Te voy a dar todo lo que necesites”

El cruce entre el gobierno de Kicillof y la oposición bonaerense por las prestaciones de IOMA

La obra social de la provincia fue blanco de críticas por su funcionamiento. El ministro de Salud Nicolás Kreplak defendió la gestión y explicó que hubo una caída en las fuentes de financiamiento. Legisladores opositores salieron a responderle

El cruce entre el gobierno de Kicillof y la oposición bonaerense por las prestaciones de IOMA

DEPORTES

El desconsolado llanto de Cody Gakpo tras convertirle un gol a Marruecos en la semana más difícil de su vida

El desconsolado llanto de Cody Gakpo tras convertirle un gol a Marruecos en la semana más difícil de su vida

Detuvieron en Dallas a cuatro hinchas argentinos por colarse para ver el partido ante Jordania: el castigo que recibieron

20 frases de Alfaro tras el histórico triunfo de Paraguay: la épica, el corazón y la particular preparación para ganarle a Alemania

“Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel”: la dura autocrítica de Kimmich y el técnico de Alemania tras la eliminación

Las lágrimas de Larissa Riquelme, la hincha más famosa de Paraguay tras el épico triunfo ante Alemania en el Mundial

TELESHOW

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

Dallys Ferreira festejó el triunfo de Paraguay en el Mundial y recordó su video viral del Bailando: “Lo logramos”

La firme postura de Anita Pauls: “Amo ser soltera; no hay nada que un tipo le pueda aportar a mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

Corredor Seco en alerta: sequías por El Niño, violencia y un recorte del 59% de la ayuda empujan a Guatemala y Honduras al límite

La ruta del soborno: Caen empleados de Migración que cobraban por traficar migrantes en un camión estatal de República Dominicana

Autoridades costarricenses desarticulan presunta red de narcomenudeo: ocho detenidos y más de 5,000 dosis de droga decomisadas

Diputados avalan traslado de control eléctrico a la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas en El Salvador