Oficializaron la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y confirmaron la designación de Santilli

Adorni y Santilli junto a Karina Milei (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En menos de una semana, Manuel Adorni quedó afuera de la Administración pública. Tras haberse conocido su renuncia al cargo de jefe de Gabinete durante el fin de semana, y la decisión del Gobierno de remplazarlo por el ministro del Interior, Diego Santilli, los cambios quedaron asentados en Boletín Oficial.

Una investigación por enriquecimiento ilícito y una declaración jurada que no fue suficiente, fue el detonante que terminó con la salida del ex vocero presidencial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, desde donde le “agradecieron por los servicios prestados”.

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De la misma manera lo hicieron con Santilli a quien reconocieron por su desempeño como ministro del Interior, luego de aceptar la renuncia al cargo. En un solo decreto, el 548/2026, el Poder Ejecutivo sintetizó todos los movimientos.

La decisión de poner al “Colo” al frente del órgano constitucional que asiste al mandatario en la administración general del país, se confirmó tras una breve reunión que mantuvo el domingo con Javier Milei en la Quinta de Olivos.

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Adorni renunció al cargo tras casi ocho meses de gestión

El anuncio oficial se dio a las 20 con una foto en la cuenta de X del presidente, posando con el flamante ministro coordinador y su hermana, Karina Milei. “Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, escribió Milei.

Minutos después, contó los motivos que lo llevaron a elegir a Santilli para ocupar la vacante, y en diálogo con LN+ señaló: “Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”. Es “el músculo político” que el flamante ministro coordinador desarrolló a lo largo de su carrera.

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Diego Santilli, en Casa Rosada 8Fotografía: RSFotos)

Al mismo tiempo volvió a respaldar a Adorni. “Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta”, le dijo a Luis Majul, y añadió que la decisión del ex jefe de Gabinete estuvo motivada exclusivamente por las amenazas recibidas contra su familia, en particular contra sus hijos. “Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia”, explicó.

En paralelo, se publicó el decreto 551/2026 donde el presidente aceptó formalmente la renuncia de Javier Lanari al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la cartera en cuestión, con fecha 25 de junio.

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En la misiva, el Gobierno agradeció los servicios prestados durante su gestión en esa función estratégica, y en el mismo acto, oficializó la llegada de Fabián Horacio Fernández.

Se trata de un locutor nacional y especialista en comunicación institucional, cuya designación trascendió a través de la cuenta de X de Adorni. Allí le dio la bienvenida al funcionario y le deseó éxito “en esta nueva etapa”.

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Fernández asume como secretario de Comunicación y Prensa luego de desarrollar una carrera de más de diez años vinculada tanto a los medios de comunicación como a la gestión en el sector público y privado. Su experiencia incluye trabajos en radios y canales de televisión del sur del Gran Buenos Aires, así como la coordinación del área de prensa de YPF, la mayor compañía energética del país. Fernández tiene 35 años, nació en Valentín Alsina, partido de Lanús, y es seguidor de Racing Club de Avellaneda.

Fabián Horacio Fernández, el nuevo secretario de prensa

Cursó sus estudios en la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), donde obtuvo la matrícula de Locutor Nacional número 10067. Sus primeros pasos laborales los dio en emisoras y canales locales del conurbano bonaerense, donde sumó experiencia en producción y conducción. Además, participó en equipos de comunicación y prensa de organizaciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas. Esta combinación de formación y práctica en distintos ámbitos le permitió consolidar un perfil profesional que ahora ingresa al ámbito gubernamental.

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