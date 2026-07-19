“Muchas gracias, jugadores”: los mensajes del arco político tras la derrota de la selección argentina ante España

Los jugadores de la selección argentina tras perder la final del Mundial

La selección argentina perdió en la final del Mundial ante España y consiguió el subcampeonato del mundo tras el 1 a 0 en contra que obtuvo en el tiempo suplementario. Desde el arco político celebraron la Copa del Mundo que hizo el equipo que conduce Lionel Messi y dedicaron mensajes para el combinado albiceleste.

Uno de los primeros en publicar un posteo en sus redes sociales fue el presidente Javier Milei, quien le dedicó un mensaje a los jugadores: “Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”.

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La senadora Patricia Bullrich escribió: “Te queremos, Capitan. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS. Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia”.

Otro de los que dedicó un mensaje para los dirigidos por Lionel Scaloni fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien solo dejó un simple: “GRACIAS!!!”, acompañado de corazones celestes y blancos.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel fue otra de las que rápidamente publicó un posteo en su cuenta de X y escribió: “¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!“.

El ex mandatario Mauricio Macri, quien viajó a Estados Unidos por su rol dentro de la FIFA para disfrutar del Mundial, dedicó un posteo para los jugadores: “Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias”.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, le dedicó un mensaje al conjunto albiceleste. "Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo. Gracias“, escribió el alcalde de la ciudad.

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó unas breves palabras con una imagen de la victoria ante Inglaterra con los jugadores y una bandera por las Islas Malvinas: “¡Gracias Selección!“.

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El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, publicó un mensaje poco después de la premiación y señaló: “Aunque ganes o pierdas... GRACIAS. ORGULLOSO DE ESTA SELECCION”.

“Nos hiciste campeones del mundo, nos devolviste la alegría y nos enseñaste que esta camiseta se defiende hasta el final, gracias Lionel y equipo”, escribió el ex presidente Alberto Fernández, quien le dedicó el mensaje al capitán de la selección.

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