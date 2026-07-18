Política

Inminente publicación del pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas

Las condiciones para transferir a manos privadas la empresa estatal deberían salir en el Boletín Oficial tras revisiones internas. Las inversiones podrán encuadrarse en el RIGI e incluirán la posibilidad para que una compañía pueda invertir por todas las unidades de negocios

Guardar
Google icon
La locomotora y los vagones de una de las líneas del Belgrano Cargas (REUTERS)
La locomotora y los vagones de una de las líneas del Belgrano Cargas (REUTERS)

Al interior del Gobierno afirman que “falta muy poco” para la publicación de los pliegos para la privatización del Belgrano Cargas y Logística, una de las compañías públicas que había sido dispuesta para su venta en la sanción de la Ley Bases. Tres fuentes de diferentes sectores del Poder Ejecutivo afirman que, a diferencia de instancias anteriores, debería ser cuestión de días para que las condiciones de privatización de la empresa salgan en el Boletín Oficial.

“Debería estar pronto”, confirmó una fuente inobjetable a Infobae, que agrega que el timing de la publicación sigue estando en la revisión en manos de las plumas legales del Ministerio de Economía. Desde esta última área se limitaron a decir que “todas las medidas que se toman se anuncian oficialmente”.

PUBLICIDAD

La Casa Rosada quería comenzar a mostrar avances en las privatizaciones dispuestas en la Ley Bases a comienzos de año, pero el inicio de ese proceso para el Belgrano Cargas tuvo una serie de revisiones cruzadas entre diferentes áreas del Gobierno que forzó a demorarlo más.

Y es que se trata de una de las concesiones más importantes que se pueden poner en juego en la Argentina debido tanto al impacto que supone a nivel de infraestructura y en la matriz productiva como por los 50 años que se estipula en el pliego licitatorio. Se espera que haya un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y que para fin de año o comienzos del próximo se determinen las adjudicatarias.

PUBLICIDAD

La Casa Rosada quería comenzar a mostrar avances en las privatizaciones dispuestas en la Ley Bases a comienzos de año
La Casa Rosada quería comenzar a mostrar avances en las privatizaciones dispuestas en la Ley Bases a comienzos de año

El proceso abarcará las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que hoy integran Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde las economías regionales hacia puertos y centros de consumo. La compañía también administra la infraestructura ferroviaria, el material rodante y los talleres del sistema.

La licitación cambiará el formato de las concesiones ferroviarias de los años 90, porque el negocio se dividirá en tres procesos independientes: la administración de las vías, los talleres y el material rodante. Ese diseño permitirá que una empresa compita por una operación integrada o que distintos actores se repartan cada unidad de negocio.

La novedad que se conoció por estos días es que se habilitará la opción que una empresa o grupo pueda presentarse para todas las unidades en simultáneo.

Es algo que interesa de particular manera a la compañía Ferromex (Grupo México), el principal postulado extranjero para operar de manera integral la red ferroviaria del Belgrano Cargas en Argentina. La compañía impulsa un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares para modernizar las líneas estatales.

Pero también figuran otros actores de relevancia en la compulsa, aunque no están precisamente interesados en todas las ramas del negocio. El principal competidor es el consorcio de cerealeras integrado por Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC). También aparecen empresas argentinas ligadas a la infraestructura ferroviaria, como Grupo Roggio.

Para incentivar las presentación de compañías, el Gobierno publicó meses atrás el decreto 282/2026, el cual oficializó la decisión de vender el material rodante -como vagones y locomotoras- y que el monto que ingrese a las arcas estatales sea direccionado directamente para financiar y pagar obras sobre las vías que buscan ser concesionadas.

La transferencia de la operación de la principal red ferroviaria de cargas del país a capitales privados busca, a su vez, forzar un ciclo de inversiones para revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura. La búsqueda ideal de todo el proceso es incrementar el volumen de capacidad de los transportes para mejorar costos operativos y de rentabilidad del servicio.

Se estima que el plan de obras ferroviarias propiciadas por el Estado sean cercanas a los 800 millones de dólares y que la venta del material rodante cubra algo más de la mitad de este monto.

Otro de los atractivos que colocó el Gobierno para los inversores será que los montos destinados a la concesión por parte de los privados se encuadrarán en los beneficios del RIGI.

Asimismo, el nuevo esquema aplicará plenamente el sistema de acceso abierto previsto en la Ley 27.132 de 2015 para los servicios ferroviarios de cargas. Esa modalidad permite que cualquier operador transporte mercaderías entre distintos puntos de la red, sin depender de la titularidad de las instalaciones de carga o destino, mediante el pago de un canon. El modelo habilita a que una compañía pueda utilizar locomotoras y vagones propios o contrate a un operador privado y pague un peaje por usar las vías.

Temas Relacionados

Belgrano CargasPrivatizacionesJavier MileiTransporteTrenesRIGIÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

El Gobierno logró avanzar con leyes que llevaban décadas de debate, como la reforma laboral, el acuerdo Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad. El tema prioritario que marcará la segunda mitad del año

Las victorias legislativas que logró Milei en el primer semestre y las reformas que impulsará tras el receso invernal

Se reactivó la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por áreas claves del Estado

La reasignación de organismos como la empresa argentina de soluciones satelitales, el Correo y el Ente Nacional de Comunicaciones expone una disputa por poder y recursos en la Casa Rosada. La preeminencia de la hermana del Presidente sobre los legisladores

Se reactivó la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por áreas claves del Estado

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Se trata de Mariel Fernández, de Moreno. La jefa comunal homenajeará a Eva Perón el domingo 26 de julio con una actividad en la que fueron invitados, entre otros, el gobernador y el líder de La Cámpora

Una intendenta convocó a Kicillof y Máximo Kirchner a un acto que sacude la sucesión bonaerense

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

El Gobierno no logró aprovechar lo básico de un Mundial, que es correr el foco social y mediático. Resurgieron las disputas domésticas. Y el oficialismo no pudo avanzar en el Congreso. Además, quedó enredado en el siempre sensible tema Malvinas y en un comentario de Messi

Milei, el estropicio de las internas y la lección mundialista antes de la final

Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027

Con el Mundial por llegar a su fin, el oficialismo encarará el tramo incial de la estrategia electoral. Las diferencias sobre los tiempos y las necesidades de la gestión

Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027

DEPORTES

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

Un diseño que pasó a la historia: quién fue el creador del trofeo de la Copa del Mundo

La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

El escándalo de prostitución que puso en peligro la carrera del árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Los 19 goles en 7 partidos que anotó Argentina para llegar a la final del Mundial 2026

La historia del “segundo padre” de los jugadores de Argentina que alentará desde el cielo a la Selección en la final del Mundial

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán atacó una segunda central eléctrica y una planta desalinizadora de agua en Kuwait

¿Por qué Gran Bretaña tendrá un nuevo primer ministro sin elecciones generales?

Cuántos volcanes activos hay en América Latina y por qué la protección a la población aún es insuficiente

Irán amplío sus ataques contra posiciones de EEUU en Medio Oriente con ataques a bases en Jordania, Kuwait y Bahréin

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo cigarrillos de contrabando valorados en 60 millones de dólares