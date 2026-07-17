Política

El Gobierno analiza dar asueto para recibir a la Selección, pero lo informará después del partido con España

Los tiempos son para priorizar la relación -y no ofender- al equipo que conduce Lionel Scaloni. Mientras, el ministerio de Seguridad inició los enuentros con sus pares de la CABA y PBA para los operativos de ese día

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Javier y Karina Milei decidirán si habrá asueto el día que llegue la Selección
Javier y Karina Milei decidirán si habrá asueto el día que llegue la Selección

El motivo de la demora en tomar una definición clara sobre el asueto o el operativo para el regreso de la Scaloneta no tiene tanto que ver con especulaciones sobre el nivel de convocatoria que tendrá, porque se descarta que el aluvión de fanáticos que irá a recibirlos o los acompañará en el recorrido a casa será masivo, pase lo que pase en el encuentro del domingo. El problema, admitieron en Balcarce 50, es que están decididos a no ofender a la Selección.

Esta semana, con el pulso del nivel de compromiso ciudadano con el grupo de Leonel Scaloni más claro, el Gobierno arrancó a diseñar con mayor dedicación el operativo para el regreso de los jugadores al país. Y en la lista de posibilidades está la chance de declarar feriado o asueto el lunes o el martes. Pero en la Casa Rosada informarán ese detalle, de importancia para aquellos que trabajan, estudian o tienen que viajar en transporte público, etcétera, después del partido contra España, el próximo domingo.

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“Dejemos de mufar”, dijeron en la Casa Rosada. Según revelaron altas fuentes, el Seleccionado no quiere que el Gobierno hable del tema de su regreso, y están seguros de que les valdría fuertes críticas adelantarse en el operativo. Cosa que, por supuesto, deben hacer con antelación de cualquier forma, aunque sea por lo bajo, para evitar que el inescapable evento social se desborde.

La Selección festejando el triunfo frente a Inglaterra
La Selección festejando el triunfo frente a Inglaterra

“La selección no quiere saber nada con que hablemos del tema”, confesaron en Gobierno. Serán ellos quienes decidan en el vestuario, post partido, qué hacer. “Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos”, sostuvo un funcionario.

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La palabra del grupo de Lionel Scaloni es clave para que el Gobierno tome decisiones, y desde Estados Unidos ya les avisaron que no tienen intención de discutir “de nada antes de jugar”. En la Casa de Gobierno acatan con buena predisposición la determinación. “No mufemos”, dicen.

De todas formas, sin decir nada en voz alta -sobre todo después de las críticas que le valió la conferencia de prensa sobre los recaudos ante Argentina-Inglaterra - este mediodía, la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera.

El encuentro contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron en Gobierno, en tono muy formal. El objetivo fue “comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos”.

La marea de argentinos que se volcaron a la calle el domingo pasado fue equivalente a la de una final de mundial. Y además, está presente el antecedente más reciente del regreso de Lionel Messi y el resto del equipo con la copa, en 2022. No quieren que se repita el caos que caracterizó a aquella jornada durante el gobierno de Alberto Fernández.

Milei está siendo muy cuidadoso en la relación con la Selección, a sabiendas de que cualquier paso en falso puede valerle fuertísimas críticas. De hecho, en los últimos días durante sus entrevistas, el Presidente tuvo que hacer equilibrio entre la postura oficial del país sobre las Malvinas y la decisión de la Selección de plantar una bandera con el reclamo sobre la soberanía después del partido contra Inglaterra. En sus declaraciones radiales en sendas entrevistas, Milei, que se declara futbolero cada vez que puede, planteó la necesidad de separar entre emisores con cargo y sin cargo, y apuntó los cañones contra Victoria Villarruel, enemiga declarada, por su tuit previo al partido contra Inglaterra.

Entre las definiciones que debe tomar la Selección está si usarán o no las instalaciones de la Casa Rosada tras el ofrecimiento que les hizo Milei dos veces, en público. Pero, nuevamente, el jefe de Estado no apurará ni en privado ni en público al conjunto albiceleste, que ya les avisó de manera directa, que no tomará ninguna decisión hasta después de haber jugado la final.

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