Política

El Gobierno presentó una guía para evitar el mal uso de la inteligencia artificial en el Estado

La medida está a cargo de la SIGEN. El objetivo es establecer un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos en el sector público

Guardar
Google icon
La SIGEN publicó una guía para evitar riesgos en el uno de la IA en los organismos de Estado y utilizarla en favor de la transparencia (REUTERS)
La SIGEN publicó una guía para evitar riesgos en el uno de la IA en los organismos de Estado y utilizarla en favor de la transparencia (REUTERS)

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó una nueva guía para el control de la inteligencia artificial (IA) en el sector público nacional, con el objetivo de establecer un marco de referencia que regule la incorporación de estas tecnologías en los organismos estatales. El documento, titulado “Guía de Controles Inteligencia Artificial - SIGEN”, fue oficializado mediante la Resolución SIGEN 197/2026 y propone un enfoque preventivo basado en riesgos, orientado a garantizar que las iniciativas de IA respondan a los objetivos institucionales y a los principios de integridad y transparencia.

Según informó la SIGEN, el desarrollo de esa herramienta partió de un relevamiento sobre el avance de la IA en distintas áreas de la administración estatal. Los resultados del análisis mostraron una diversidad de proyectos en marcha, pero también la necesidad de reforzar los mecanismos de control para reducir los riesgos asociados a la adopción de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

GUIA IA DE LA SIGEN
La portada de la Guía publicada por la SIGEN

El documento destaca que la IA ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión, aunque advierte sobre los desafíos que implica su implementación.

La guía establece que los controles internos deben alinearse con el cumplimiento normativo vigente y con una gestión pública responsable. De acuerdo con la Sindicatura, el marco propuesto busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de IA, promoviendo la adopción de controles proporcionales a los riesgos detectados en cada etapa de la vida útil de esos sistemas.

PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae, Alejandro Díaz, titular del organismo, explicó las dos modalidades principales de uso de la IA en el Estado: “El uso individual de herramientas generativas por parte de agentes públicos, donde la IA actúa como apoyo sin integrarse a sistemas institucionales”, y “el uso de sistemas de inteligencia artificial incorporados a procesos, aplicaciones o decisiones organizacionales, lo que requiere un entrenamiento previo de los algoritmos”.

Primer plano de Alejandro Díaz, con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja, hablando desde un podio con micrófono. Al fondo, un poster artístico
Alejandro Díaz, Titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dijo que la guía es un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la inteligencia artificial en el sector público (SIGEN)

En el primer caso, explicó el auditor general “la mitigación de riesgos pasa por la existencia de políticas institucionales y capacitación para el personal”. En el segundo: “Se suman controles específicos para el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, desde el análisis de factibilidad hasta las pruebas previas a la puesta en producción”, sostuvo Díaz.

Los riesgos que se busca mitigar

La Guía de Controles para Inteligencia Artificial de la SIGEN dedica un apartado específico a la política institucional de uso de herramientas de IA en los organismos públicos. El documento establece que cada entidad debe contar con una política clara que regule el empleo de estas tecnologías por parte de sus agentes, tanto en el uso individual como en la integración a sistemas institucionales.

Entre los riesgos principales que se busca limitar se destacan:

  • Divulgación no autorizada de información confidencial o sensible mediante herramientas de IA, especialmente cuando se utilizan plataformas de acceso público o servicios en la nube.
  • Exposición y tratamiento inadecuado de datos personales o de ciudadanos, lo que podría generar incumplimientos a la normativa vigente sobre protección de datos.
  • Dependencia tecnológica de proveedores externos, con el consiguiente riesgo para la soberanía y continuidad operativa de los servicios públicos.
  • Ausencia de criterios claros para validar la calidad y veracidad de los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial, lo que podría afectar la toma de decisiones institucionales.
  • Desconocimiento de los riesgos asociados al uso cotidiano de IA, incluidas posibles vulnerabilidades, sesgos en los resultados y falta de trazabilidad de las acciones automatizadas.
GUIA IA DE LA SIGEN
Uno de los tramos centrales de la nueva guía de la SIGEN para mitigar los riesgos de la utilización de la IA en los organismos públicos

La política propuesta por la SIGEN recomienda que las instituciones definan lineamientos sobre los tipos de herramientas de IA autorizadas, los ámbitos y condiciones de uso, los procedimientos de validación y monitoreo, y las responsabilidades de los agentes involucrados. Se sugiere, además, desarrollar programas de capacitación dirigidos a todo el personal para asegurar un uso responsable y alineado con los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.

El enfoque preventivo busca que la implementación de inteligencia artificial en el sector público se realice bajo parámetros que resguarden los intereses institucionales, la seguridad de la información y los derechos de los ciudadanos, y que minimicen la exposición a riesgos operativos, legales y reputacionales.

Infografía con cerebro digital, edificio gubernamental, texto sobre el control estatal de inteligencia artificial, Resolución SIGEN 197/2026 y logo Infobae.
Principales lineamientos de la guía de la SIGEN sobre el uso de la IA en los organismos del Estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lineamientos principales de la guía

Según el documento oficial publicado por la SIGEN, los ejes principales de la guía incluyen:

  • Establecimiento de un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la inteligencia artificial en el sector público.
  • Controles específicos para la gobernanza de datos utilizados en el entrenamiento y operación de sistemas de IA, con garantía de calidad, integridad y seguridad de la información.
  • Exigencia de controles en todas las etapas del desarrollo e implementación de sistemas de IA, desde la definición de objetivos y el análisis de factibilidad hasta la puesta en marcha y operación.
  • Revisiones periódicas para monitorear que los sistemas de IA no degraden su funcionamiento ni generen resultados imprevistos.
  • Asignación clara de responsabilidades, roles y límites de acceso dentro de los equipos que gestionan e implementan soluciones de inteligencia artificial.
  • Documentación exhaustiva sobre el diseño, desarrollo y funcionamiento de cada sistema de IA para facilitar la auditoría y la rendición de cuentas.
  • Promoción de la transparencia hacia la ciudadanía sobre el uso de IA en la gestión pública y orientación a la protección de derechos.

Al cierre de la entrevista, Alejandro Díaz recordó: “La SIGEN ya ha informado a los responsables y, con la aprobación de la Guía, se espera encaminar y fortalecer oportunamente, los puntos sobre los que se observaron riesgos”.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialSector públicoDatos personalesSIGENÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

“Movimiento por lo que viene” se llama el armado que responde al mandatario y con el cual irá por un nuevo mandato en 2027. El bloque oficialista en la Legislatura se partió en dos. La Casa Rosada deberá repensar su estrategia con una provincia que siempre fue aliada

Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

La Casa Rosada explora habilitar listas colectoras como moneda de negociación, pero enfrenta resistencia opositora y dudas propias. Los plazos y el Presupuesto 2027

El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) reclama 100 millones de pesos chilenos, el equivalente a poco más de 100 mil dólares. Debía quedar en libertad el 8 de junio de 2024, pero Gendarmería de ese país lo mantuvo en prisión hasta el 16 de agosto del mismo año

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

Los planes políticos en torno a la reforma del BCRA: tiempos, consensos y especulaciones del Gobierno

Milei pone toda su energía en la iniciativa y define el anuncio como “una reforma estructural”. Ingreso probable por el Senado, el rol de Bullrich y las dudas sobre el consenso para el “shutdown”

Los planes políticos en torno a la reforma del BCRA: tiempos, consensos y especulaciones del Gobierno

La Cámpora cree que Kicillof no quiere el apoyo de Cristina Kirchner y la ruptura es casi irreconciliable

En la organización que conduce Máximo Kirchner consideran que el Gobernador trabaja para despegarse de la figura de la ex presidenta y salir a la búsqueda del voto no K. “Axel tiene miedo de que le digan kirchnerista”, indicaron

La Cámpora cree que Kicillof no quiere el apoyo de Cristina Kirchner y la ruptura es casi irreconciliable

DEPORTES

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

Delem, el técnico brasileño que pudo cambiar la historia de Messi para siempre

12 goles, 40° C, un arquero descompensado y un delantero con un tumor cerebral: “la Batalla de Lausana” entre Suiza y Austria en 1954

Admira a Messi, su padre fue un preso político y quiere eliminar a Argentina con Suiza: “Nunca he huido de nada”

El periodista español que se hizo viral por su defensa a Messi explicó por qué su país está dividido: “Lo tienen atragantado”

Nació en Argentina, jugó en Suiza y fue compañero de Murat Yakin: “Lee bien los partidos, sabe dónde puede dañarte y lo hace”

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

Hospital Calderón Guardia en Costa Rica alcanza los 900 trasplantes de riñón tras más de cuatro décadas de historia