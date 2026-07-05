Política

PASO y colectoras: las conversaciones en la UCR, un aliado clave para que el Gobierno apruebe la reforma electoral

Corrientes es la provincia más proclive a respaldar a La Libertad Avanza en ambos proyectos. En el resto de los gobernadores predomina la cautela. El caso bonaerense

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Siete personas, cinco hombres y dos mujeres, posan de pie con vestimenta formal frente a una pared de madera oscura
Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, los máximos referentes provinciales de la UCR junto a Javier y Karina Milei

¿A los gobernadores de la UCR les conviene el sistema de colectoras que quiere implementar el Gobierno para las elecciones de 2027? La pregunta es oportuna porque es la justificación que deja trascender el oficialismo para destrabar la negociación para eliminar o suspender las PASO en el Congreso. Como el partido centenario no tiene candidato presidencial, la alternativa electoral sería beneficiosa para ambos espacios que, por cierto, comparten electorado en todas las provincias.

De las cinco provincias que gobierna la UCR, Corrientes es la que más se acerca a un acuerdo. Según pudo reconstruir Infobae, entre los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés prevalece una convicción: hay que eliminar las PASO. Entusiasmados por el arribo de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, porque creen que mejorará el diálogo con la Casa Rosada, están abiertos a la implementación de las colectoras.

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“Con las colectoras queda claro quién es quién y qué aporta cada uno”, dicen en Corrientes, donde ya tienen experiencia con el sistema a nivel local. Los correntinos se envalentonan porque vienen de una larga racha de victorias. Incluso cuando compitieron en las legislativas nacionales dentro de Provincias Unidas fueron los únicos que rompieron con la polarización. El año que viene la provincia renueva senadores y no habría que descartar que el exgobernador encabece la lista.

UCR Comité gobernadores
La última visita de cuatro gobernadores al Comité Nacional de la UCR donde acordaron avanzar con estrategias electorales según las necesidades provinciales

Además, los hermanos Valdés observan dos cosas: el espacio de centro no está fortalecido y la supuesta candidatura de Mauricio Macri no termina de ser creíble. Sin postulante para la Casa Rosada, “colgarse” de la lista de Javier Milei sería una buena solución para esa orfandad electoral. Hasta el momento, la propuesta formal no apareció, pero creen que después del Mundial comenzarán las conversaciones.

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En el resto de los mandatarios de la UCR predomina la precaución. Varios de ellos entienden que el Gobierno quiere eliminar las PASO para perjudicar al peronismo y evitar que logre una síntesis en la danza de nombres para la Presidencia. ¿Y si Milei no llega bien a 2027 y surge una candidata como Patricia Bullrich o el propio Macri? Algunos creen que la avenida del medio no está muerta y que, en un escenario electoral incierto, no hay que descartar ninguna alternativa. “Las PASO siempre sirven para ordenar”, resaltan dentro del partido centenario.

Lo que más llama la atención de los dirigentes radicales es que la propuesta de implementar las colectoras como moneda de cambio para destrabar la eliminación de las PASO nunca llegó. Se enteraron por trascendidos periodísticos. “Están muy apurados en la Casa Rosada”, advierten algunos, quienes además creen que no es el momento oportuno para esta discusión.

Santilli Sebastián Pareja
Diego Santilli y Sebastián Pareja son los referentes de La Libertad Avanza que buscan un acuerdo bonaerense para enfrentar a la propuesta peronista

Un dato no menor es que en la última reunión de la Mesa Nacional del Comité de la UCR con el presidente del bloque en el Senado, Eduardo “Peteco” Vischi, se habló de sostener las primarias. Pero esa conversación sucedió hace más de un mes y, en ese entonces, La Libertad Avanza no mostraba premura por la reforma electoral. Tampoco hay que olvidar que el senador radical responde a las necesidades de su provincia, es decir, a los hermanos Valdés, que sí apoyan al Gobierno con estos cambios.

Donde hay mayor tensión es en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo logró recientemente ordenar su interna partidaria y busca hacer pie en la estrategia electoral después del fracaso que vivió en 2025, con una fuerte pérdida de representatividad parlamentaria. Hace varios meses que tanto La Libertad Avanza como el PRO le envían mensajes públicos a Maximiliano Abad, el máximo referente local, para armar una coalición que enfrente al peronismo de Axel Kicillof. Hasta ahora no hubo respuestas.

Ahora, el oficialismo, sobre todo en la Cámara de Diputados, dejó trascender que el sistema de colectoras está pensado especialmente para el territorio bonaerense. También dijeron a Infobae que, en caso de aceptar, tendrán como una suerte de beneficio: “Seguir siendo aliados”. “Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Maximiliano Abad, senador nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires
Maximiliano Abad, senador nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires

Los correligionarios bonaerenses no salen de su asombro. En principio, porque no son aliados de los libertarios. Justamente, la fuerte interna que vivió el partido y el fracaso electoral del año pasado se debieron a que no lograron establecer una política de alianzas. Incluso, el sello de la UCR no estuvo en ninguna lista. “¿Cómo sería eso de seguir siendo aliados si no lo somos?”, ironizó un boina blanca en diálogo con este medio.

Lo que más irritó fue la promesa de que a futuro se “podrán negociar otras cosas”. Los expertos en armados electorales bonaerenses dicen que en política se paga y se acuerda “al contado”. No existe el cheque en blanco. Además, insisten en que se trata de una conversación prematura y que la UCR seguirá con su plan de fortalecerse con la misión de tener candidatos a intendentes en los 135 municipios de la provincia.

En la pulseada, Abad tiene dos factores que juegan a su favor: La Libertad Avanza lo requiere para armar una coalición opositora que enfrente a Kicillof y también necesita su voto en el Senado. “Sin los radicales no sale la ley en el Senado”, confiesan los libertarios. La incógnita final es si finalmente la UCR dará una respuesta coordinada o hará acuerdos por provincia, una estrategia que ya suma resistencias.

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