Inflación, Corte Suprema y Adorni: las definiciones sobre temas clave de Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno

Las definiciones de Adrián Ravier sobre la agenda del Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, abordó este martes algunos de los principales temas de la agenda política y económica del Gobierno, donde proyectó que la inflación de junio se ubicará en torno al 1,9%, se refirió a la posibilidad de ampliar la Corte Suprema, analizó el impacto político de la salida de Manuel Adorni y respondió sobre el fallo judicial que obliga al Estado a cumplir con la ley de financiamiento universitario.

Consultado sobre la evolución de los precios, Ravier dijo que espera que la inflación mensual continúe por debajo del 2%. “La vemos en 1,9. Si tengo que dar un número”, afirmó al ser consultado en Radio Mitre por el índice que difundirá el INDEC el próximo 10 de julio.

PUBLICIDAD

El vocero aclaró que se trata de una proyección basada en estimaciones privadas. “Es una proyección que yo, si tengo que dar un número, me quedo con ese. Me puedo equivocar y puede ser dos o puede ser 1,8. Eso es difícil de saber. Sí que va a haber la tendencia a romper el dos”, señaló.

También sostuvo que los procesos de estabilización suelen atravesar una etapa en la que resulta más difícil seguir reduciendo la inflación. “Académicamente, en la historia de muchos países que vienen de niveles de inflación arriba del cien por ciento, primero hay una caída contundente y luego hay una inercia que cuesta romper”, explicó.

PUBLICIDAD

Adrián Ravier reemplazó a Manuel Adorni en la Jafatura de Gabinete

Cuando le recordaron que Javier Milei había planteado que la inflación comenzaría con cero en agosto, respondió: “Él lo explicó también. Pasaron cosas”. En ese sentido, vinculó la evolución de los precios con el escenario político previo a las elecciones legislativas de 2025.

“Si no hubiera pasado todo lo preelectoral, yo creo que... En esos meses entre abril y septiembre todo eso afectó. Creo que fue tremendo lo que pasó. Lamentablemente describe un poco a la Argentina, asusta a los mercados. Después no tenemos los niveles de inversión que quisiéramos. Esto afecta a los ingresos y la calidad de vida de los argentinos”, expresó.

PUBLICIDAD

Otro de los temas que abordó fue el fallo de la Corte Suprema que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Ravier reconoció que la decisión judicial representa un desafío para el equipo económico.

“Un presupuesto que en el Congreso se aprueba y que implica un aumento del gasto público tiene que tener una contrapartida en los ingresos. Acá tener un aumento del gasto no lo hubo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre cómo afrontará el Gobierno esa obligación, respondió: “Es una obligación del equipo económico encontrarle la vuelta”. Y agregó: “En la reasignación de los recursos. Hay que encontrar respuestas ahí. Es un lindo debate cómo lograrlo, porque este gobierno no va a emitir”.

Los jueces de la Corte Suprema de Argentina, de izquierda a derecha, Manuel García Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

Respecto de la Corte Suprema, el vocero señaló que el Gobierno considera necesaria la incorporación de nuevos integrantes, aunque admitió que no existen novedades sobre un posible avance de las designaciones.

PUBLICIDAD

“No tengo noticias hoy de que vaya a acelerar esto que está pendiente desde hace tanto tiempo”, indicó. Sin embargo, agregó: “Ojalá. Se necesitan más miembros en la Corte. Para lograrlo hay que conseguir consensos”.

Durante la entrevista también fue consultado por la situación de Manuel Adorni tras dejar la vocería presidencial. Ante las versiones periodísticas que lo vinculan con un eventual consulado, Ravier respondió: “No escuché nada al respecto. Nada de nada. No tengo ninguna información sobre eso”.

PUBLICIDAD

Además, evaluó el efecto político que tuvo el caso sobre la imagen del Gobierno. “Claramente la imagen cayó. Ahora, las razones por las cuales la imagen de un gobierno cae es difícil identificarlas”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “No sé cuánto de esa caída le corresponde a Adorni. No tengo números para responder”. También consideró que “Javier Milei ha perdido menos que tantos otros presidentes del pasado” y expresó su expectativa de que “en esta nueva etapa va a haber una mejora en la imagen”.

PUBLICIDAD