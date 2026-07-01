Economía

Mercados: las acciones argentinas operan dispares por la influencia de Wall Street

Los índices de Nueva York negocian mixtos, a la espera de definiciones sobre las tasas de la Fed de EEUU. El S&P Merval cae 0,4% y los bonos en dólares suben 0,2%, con un riesgo país en los 426 puntos básicos

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El Dow Jones de Industriales toca un nuevo récord.
El Dow Jones de Industriales toca un nuevo récord.

Las acciones estadounidenses operan con movimiento mixto este miércoles mientras Kevin Warsh interviene en un panel internacional: las palabras del presidente de la Reserva Federal están en el punto de mira en busca de pistas sobre futuros movimientos de las tasas de interés en los EEUU.

Así, entre los principales indicadores de las bolsas de Nueva York, el Dow Jones de Industriales revalida su máximo histórico, con un alza de 0,2%, por encima de los 52.400 puntos, mientras que el panel tecnológico Nasdaq -donde destaca el ascenso de 10% para las acciones de Meta- descuenta un 0,6 por ciento.

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A las 12 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,4%, en los 3.140.000 puntos, luego de haber avanzado un 4% en pesos y un 2% en dólares en el primer semestre del año.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay números dispares. Del lado ganador destaca el salto de 7,5% para Globant -aún mantiene una caída de 53% en 2026- y la suba de 2,9% para Mercado Libre.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas).
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- progresan un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube dos unidades para la Argentina, a 426 puntos básicos, aún cerca de su piso desde abril de 2018.

“El balance mensual de la renta fija fue positivo gracias a las mejoras en las calificaciones crediticias otorgadas por S&P y Fitch. Este impulso permitió que los títulos bajo jurisdicción extranjera acumularan un alza del 4,4% en el mes y que el riesgo país se desplomara”, sintetizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

La base de comparación de riesgo país, que son los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, sube este miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, eludiera las preguntas sobre la política de tipos de interés de la Fed en algunas de sus primeras declaraciones públicas desde que asumió la dirección del FOMC.

Sin embargo, durante su intervención en un foro del Banco Central Europeo celebrado en Sintra, Portugal, Warsh reafirmó su compromiso de reducir la inflación.

En este sentido, Wall Street no espera que Warsh proyecte información sobre la política de la Reserva Federal. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal podría dar pistas sobre cómo evalúa la inflación y la economía, en un contexto de crecientes apuestas a favor de una suba de las tasas de interés.

Eso, junto con una nueva tanda de datos económicos, preparará el terreno para el informe de empleo de junio que se publicará el jueves, un día antes de lo habitual debido al cierre por el feriado del 4 de julio. Los datos de ADP publicados el miércoles mostraron que la contratación en el sector privado se desaceleró más de lo esperado en junio, ya que el sector privado agregó 98.000 empleos, mientras que los datos de la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas mostraron que los empleadores estadounidenses anunciaron poco menos de 46.000 recortes de empleo el mes pasado, una ligera disminución con respecto a los casi 48.000 despidos planeados para junio de 2025.

Mientras tanto, las conversaciones de paz en Qatar se estancaron cuando Irán anunció que sus delegados no se reunirían con el equipo del presidente de los EEUU Donald Trump, lo que ensombreció las esperanzas de avanzar hacia un acuerdo duradero y la normalización del flujo de petróleo. Los precios del petróleo revirtieron sus ganancias y caen cerca de un 1%, con los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en septiembre cerca de los 72 dólares por barril y el crudo WTI para agosto por debajo de los 69 dólares.

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