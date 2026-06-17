Política

Operador de drones y cuidador canino: cómo son los dos nuevos cursos de formación que ofrece el Gobierno

Se trata de formaciones a cargo de los ministerios de Capital Humano y Defensa para promover oficios con salida laboral. Cómo son los talleres, qué otras capacitaciones están disponibles y dónde inscribirse

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Persona abrazando un perro pequeño blanco y marrón. El texto visible promociona el curso "Cuidado Canino" del Ministerio de Capital Humano de Argentina
El Ministerio de Capital Humano anuncia el nuevo curso de "Cuidado Canino", una iniciativa de formación a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación. (Cursos del ministerio de Capital Humano)

El Gobierno argentino difundió dos nuevas capacitaciones gratuitas a su programa de formación en oficios: un curso de operador de drones y otro de cuidado canino, dictados por el Ministerio de Defensa en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Capital Humano. Las inscripciones están abiertas a través de la plataforma web de Formando Capital Humano.

El acuerdo entre ambas carteras amplía la oferta del Centro de Formación Capital Humano, un espacio que desde comienzos de 2025 viene articulando capacitaciones con empresas privadas y organismos públicos para facilitar la inserción laboral. La incorporación de estas dos formaciones —junto a un curso de instalación de sistemas de vigilancia electrónica, también a cargo de Defensa— se enmarca en una estrategia orientada a perfiles técnicos y de oficios con demanda en el mercado de trabajo.

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La ministra Sandra Pettovello difundió personalmente el anuncio a través de sus redes sociales, donde el ministerio destacó que “las mascotas cumplen un rol preponderante en actividades de trabajo y compañía” y que el cuidado canino se presenta como “una salida laboral innovadora”. La publicación confirmó que hay cupos disponibles, aunque con lista de espera.

Gráfico rosa con texto azul: "Capacitación en: Normas de higiene, Conducta animal, Prevención de situaciones inseguras" con checks. Incluye logo del Ministerio de Capital Humano
Sandra Pettovello anunció que el curso de cuidado canino ofrece una salida laboral vinculada al trabajo con mascotas y animales de servicio.

El trayecto de operador de drones de categoría abierta, en tanto, apunta a formar a los participantes en la planificación técnica y ejecución de vuelos de aeronaves no tripuladas de bajo riesgo. Según la gacetilla oficial, el curso habilita para la operación y el manejo de equipos orientados a actividades profesionales y comerciales. Se trata de una certificación que responde a un sector en expansión: el uso de estos dispositivos avanza en rubros como la agricultura de precisión, la logística, la fotografía aérea y la seguridad.

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El curso de cuidado canino, por su parte, tiene como objetivo preparar a los egresados para identificar y resolver situaciones que puedan resultar perjudiciales para animales de trabajo o mascotas. La formación abarca normas básicas de higiene, pautas de conducta y técnicas de manejo de grupos de perros. La gacetilla oficial precisa que la capacitación contempla tanto el trabajo con animales de servicio como con mascotas domésticas, lo que amplía el espectro de salidas profesionales posibles.

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El curso de operador de drones de categoría abierta capacita en planificación técnica y ejecución de vuelos de aeronaves no tripuladas para usos profesionales y comerciales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio entre Capital Humano y Defensa también incluye un tercer trayecto: el curso de sistema de vigilancia electrónica (SVE). Esta formación apunta a la implementación de infraestructura de seguridad electrónica e incluye el despliegue de redes de datos —físicas e inalámbricas—, la configuración de sistemas de videovigilancia híbridos, el tendido de cables, la fusión de fibra óptica, la alineación de radioenlaces y la puesta en marcha de centrales de grabación DVR/NVR y cámaras analógicas e IP de última generación.

Un cuarto curso que integra el acuerdo entre ambos ministerios es el de operario de recarga y mantenimiento de matafuegos. La capacitación cubre el mantenimiento preventivo, el control y la recarga de extintores manuales y rodantes, con énfasis en la manipulación de agentes extintores, la presurización de cilindros y la logística de taller. La gacetilla oficial señala que este perfil es clave para la protección de vidas y bienes.

Estas cuatro formaciones se suman a un programa que ya acumula resultados concretos. Desde enero, 264 personas completaron sus estudios en el Centro de Formación Capital Humano a través de acuerdos con empresas como Edenor, Metrogas, YPF, AMIA y Arcos Dorados, entre otras. Los oficios certificados van desde electricidad domiciliaria y plomería hasta carpintería, herrería, jardinería e instalación de aire acondicionado.

Entre los cursos en curso al momento del anuncio figuran electricidad domiciliaria básica y energía fotovoltaica básica —en conjunto con YPF—, barista con Cabrales, auxiliar domiciliario para el cuidado de personas dependientes con AMIA, entre otros.

Las capacitaciones están disponibles en este enlace: https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/

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