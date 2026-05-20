Las tropas de Caputo y Karina Milei se sintieron reivindicadas por el Presidente y la interna seguirá intacta

Karina Milei y Santiago Caputo

Javier Milei intenta mantenerse al margen de las florecientes internas en su Gobierno, pero el nivel de fuego que provocaron las denuncias de Santiago Caputo y su tropa contra Martín Menem (y sin usar cuentas anónimas) lo obligó a salir a terciar. Como era de esperarse, el jefe de Estado optó por el equilibrio, sin comprometerse con ninguno de los bandos enfrentados. Pero en ambas tribus sintieron que ganaron la batalla. Y todos aseguran que la encendida interna no sólo seguirá vigente, sino que será cada vez más grave.

Después de mantenerse en silencio durante el fin de semana, en la noche del lunes el Presidente retuiteó el tuit que había publicado Santiago Caputo contra sus enemigos, lo cual dio a pensar a su ejército que quizá, esta vez, se pondría públicamente de su lado.

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Alguien en Balcarce 50 llegó a estatuir que el desenmascaramiento perpetrado por Caputo, el Gordo Dan y Agustín Romo, entre otros, había resultado en un “KO” contra los Menem.

La ilusión duró poco. Menos de 24 horas después, ayer por la tarde, en una entrevista con el streaming Neura, Milei donde dejó saber con claridad que había creído la explicación que había dado Martín Menem en el grupo de WhatsApp del Gabinete, el domingo, que contradecía las acusaciones de los caputistas y lo desligaba de cualquier vínculo con la cuenta “RufusPeriodista”.

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Milei se refirió a la interna libertaria en redes: “Es algo que está prefabricado para generar un problema”

El Presidente buscó el equilibrio, y en ambos campamentos se sintieron reivindicados.

Los caputistas venían de 48 horas triunfales, donde algunos referentes de peso incluso decían sentirse directamente “felices” por haber logrado exponer los supuestos ataques anónimos de los Menem. Y si bien algunos sintieron un grado de decepción cuando Milei evitó tomar partido claro, otros remarcaron que no esperaban que el Jefe de Estado se pusiera de su lado.

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Quienes conocen a Milei desde sus inicios en la política recuerdan que nunca le gustaron “los obsecuentes” de su hermana, y aseguran que los primos Menem, para el jefe de Estado, entraron desde el inicio en esa categoría. Pero el Presidente, señalan también, nunca se ubicará en la vereda opuesta de la hermana, y enfrentarse a los Menem de manera directa sería hacer exactamente eso.

Con todo, los “cielistas” no dejaron que la entrevista les arrebate -del todo- los aires victoriosos. Por un lado, recordaron el retuit de Milei en su cuenta de X, del mensaje de conclusión del conflicto que había publicado su principal colaborador. Pero, sobre todo, remarcaron que el primer mandatario permitió que durante tres días las hordas mileistas virtuales atacaran sin cuartel a los territoriales del menemismo. “Permitió el linchamiento. Y fin. Eso es todo”, dijo, tajante, un caputista de alto peso.

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Básicamente, cerca de Caputo creen que en el fondo, Milei favorece a las huestes digitales, su militancia de base. Y que el respaldo al grupo en el que se apoya Karina Milei es estratégico y -creen- casi a su pesar.

La interna entre Caputo y Menem sigue sumando capítulos

En espejo, una sensación de revancha corrió por las espaldas de los integrantes del grupo de los Menem. También, de tranquilidad, como deslizó un alfil del presidente de la Cámara de Diputados. Siempre estuvieron seguros del respaldo de Karina Milei, y de que ella creía su versión oficial. Pero temían que esta vez el primer mandatario tomara represalias de algún tipo. Con la entrevista en el streaming se convencieron de que están a salvo, como siempre.

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Las FFCC venían cabizbajas después, entre otras cosas, de la eyección de Sebastián Amerio de Justicia y del nombramiento en la Comisión Bicameral de Inteligencia del karinista Sebastián Pareja. Después de los últimos episodios, están nuevamente envalentonadas. “No podés pretender humillar a la gente y que se queden callados. Ellos nos operaban y nosotros callados. Estuvieron tirándonos gratis y encima, después, canchereaban haber ‘ganado’, cuando nosotros ni habíamos intentado contestar. Bueno. Ahí tienen una respuesta”, dijeron.

En el corner de los Menem también se sintieron reivindicados después de que en el entorno de Karina dijeran que no estaba, para nada, enojada con los propios. “Naaaaa”, bajó el tono a un posible tirón de orejas un funcionario cercano a la Secretaria General. “Martín es uno de sus hombres de confianza, no lo van a retar, no va a cambiar nada”, dijeron. Pero evitaron el triunfalismo. “Nuestro único triunfo va a ser hacer grande a la Agentina Grande Otra Vez”, dijo un funcionario de la órbita menemista.

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La interna reverdece, con la diferencia, o el agravante, de que se suma a otros enfrentamientos internos, principalmente Patricia Bullrich y Karina Milei.

La semana que viene, el lunes feriado del 25 de mayo, los caciques de las distintas tribus se encontrarán en la reunión de Gabinete, y el martes, en la mesa política. Esto, si es que no hay algún faltazo de último momento.

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