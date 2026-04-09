“No hicimos nada ilegal ni inmoral”: hablaron los funcionarios de Caputo tras la polémica por los créditos del Banco Nación

Felipe Núñez y Federico Furiase, integrantes del equipo económico del Gobierno.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Felipe Núñez, hablaron acerca de la controversia por el otorgamiento de créditos hipotecarios en el Banco Nación y negaron que hayan tenido privilegios para obtener los préstamos.

“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí“, comenzó diciendo Núñez.

Y sumó en el canal de streaming Carajo: “Segundo, somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y tercero, y más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años para comprar una casa”.

“Por eso es que el BNA está dando 9/10 créditos hipotecarios, por eso es que dio 27.000 créditos hipotecarios. Los funcionarios fueron solamente menos del 0,2% de la cantidad que se dio. Lo más importante es que no hubo tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron”, agregó el integrante del equipo económico.

A la vez, el funcionario consideró que la polémica permitió poner a los créditos hipotecarios UVA en el centro de la agenda: “Le demostró a los argentinos que es un gran producto para que puedan acceder a su casa, que pueda hacer más grande el mercado inmobiliario y que pueda profundizar nuestro mercado de capitales. Todos los argentinos ahora son conscientes de que existe este producto para acceder a la casa”.

Por su parte, Furiase aseguró que tomó un crédito en el BNA “de segunda vivienda a una tasa más alta”. “Esa tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33 por ciento. No se toma como una vivienda, claramente. Y no vivo ahí desde 2010″, sumó.

Al mismo tiempo, el titular de la Secretaría de Finanzas consideró que “la ventana de crédito hipotecario se abrió a mediados de 2024 producto de que se estabilizó la macroeconomía, bajaron la inflación y las tasas de interés; eso le permite a los bancos estirar el horizonte al cual pueden dar crédito. No por casualidad no había crédito hipotecario”.

“Los bancos le dejaron de prestar al sector público, ya sea al Tesoro o al BCRA. El 50% de sus activos se los prestaban al sector público y solo el 18% a familias y empresas. Hoy esa ecuación se invirtió prácticamente: hoy los bancos prestan el 50% de su activo a empresas y familias y solamente el 20% al sector público”, evaluó.

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