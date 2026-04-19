El Movimiento Evita apoyará a Axel Kicillof como candidato a presidente para enfrentar a Javier Milei

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla en un acto del Movimiento Evita

“Es con Axel”. Con ese lema, el Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico, salió a la arena política para respaldar la candidatura presidencial 2027 del gobernador bonaerense. Axel Kicillof ya participó en varios actos públicos junto a la conducción de la organización social que integra la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La decisión tomada por la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita no es casual.

El gobierno de La Libertad Avanza se muestra golpeado por el aumento de la inflación y diversos casos de presunta corrupción: el caso $Libra, que lleva más de un año en agenda, aunque se esperan definiciones judiciales relevantes, como el posible llamado a indagatoria del presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia; y la causa que involucra a Manuel Adorni, jefe de ministros, bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La gestión también exhibe falta de ritmo y diferencias internas. “Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado”, señaló el mandatario.

Los responsables de la narrativa libertaria no lograron imponer un mensaje empático ante la sociedad. El ex vocero presidencial tampoco tuvo reflejos y mostró especial molestia por la investigación que lo involucra. El escritor Nicolás Márquez, reconocido como biógrafo presidencial y autor del libro “Milei, la revolución que nadie vio venir”, afirmó en Infobae al Amanecer: “Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado”.

El Movimiento Evita apoyará a Axel Kicillof como candidato a presidente

En el peronismo también hay actividad. Los jefes comunales del país buscan mostrar volumen político. Se reunieron con el gobernador bonaerense y con el mandatario riojano, Ricardo Quintela. Antes se movilizaron al Palacio de Hacienda con un documento conjunto que advierte sobre el impacto del ajuste en los distritos y la caída de ingresos. La cumbre fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por el intendente matancero Fernando Espinoza.

Los integrantes del Movimiento Evita apuntan a coordinar una estrategia común frente a la Casa Rosada y consolidar liderazgos en un escenario de reconfiguración opositora. En este contexto, el Evita anunció su apoyo a Kicillof. El hecho no sorprende: existen buenos lazos entre ambas partes. Gildo Onorato, miembro de la conducción del Evita, preside el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), un organismo lanzado en 2024 bajo el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, enfocado en impulsar la agenda cooperativa y la economía social.

Intendentes agrupados en la FAM, conducida por Fernando Espinoza, entregaron un petitorio en el Palacio de Hacienda

“Organizar la bronca. Construir la esperanza. Por trabajo, producción, federalismo y soberanía. ES CON AXEL”, expresa el comunicado de la organización social que fue el principal sostén del entonces presidente Alberto Fernández cuando era cuestionado por su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, movimiento militante liderado por Máximo Kirchner. El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, fue funcionario de Fernández y ocupó la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, esa cartera quedó subsumida en el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, y la secretaría fue eliminada del organigrama. “Desde el Movimiento Evita tomamos la decisión de acompañar al compañero Axel como candidato a presidente porque creemos que es quien mejores condiciones tiene para derrotar política y electoralmente al modelo de la crueldad que desarrolla Milei”, sostuvo, y agregó: “Para nosotros es necesario derrotar al gobierno en las calles, en la conciencia del pueblo y en las urnas para iniciar un camino de reconstrucción nacional que devuelva el protagonismo a los trabajadores y a los humildes de la Patria”.

Axel Kicillof, en un acto del Movimiento Evita junto al dirigente y funcionario provincial Gildo Onorato

El mensaje del Evita es claro: esperanza y compromiso con el trabajo, la producción y la soberanía.

La organización también articula con otros espacios piqueteros y políticos medidas de protesta en la vía pública. El proceso de reorganización del Evita, con base principal en territorio bonaerense, también tiene presencia en Santa Fe. Allí, los referentes son el ex diputado nacional Eduardo Togniolli y la diputada provincial Lucila De Ponti. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el armador es Jonathan Thea, secretario general del Movimiento Evita CABA.

En Córdoba, otro distrito donde el Evita cuenta con peso, la coordinación de la estrategia está a cargo de Pablo Montes, líder del movimiento en esa provincia. Todos forman parte de la mesa ejecutiva nacional que decidió apoyar la candidatura del ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Se suman Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP; Johana Duarte, secretaria gremial de ese sindicato, y Gildo Onorato, funcionario de Kicillof.

Por ahora, Emilio Pérsico, principal referente del Evita, se mantiene en un segundo plano, aunque se mostró confrontativo con la administración de La Libertad Avanza. Llamó a “derrotar este modelo con lucha social en las calles” y denunció que el gobierno de Javier Milei trata a los opositores como “enemigos”, responsabilizando a la gestión por el cierre de comedores populares. “Nuestra Patria atraviesa una situación social y económica que ha empujado a los trabajadores a la peor de las realidades. Aunque el gobierno intente tapar el sol con las manos y manipule los datos con el INDEC, es imposible desconocer que hoy las mayorías no llegan a fin de mes, mientras el jefe de Gabinete alquila aviones privados y funcionarios acceden a créditos millonarios del Banco Nación”, indicaron los referentes del Evita en el lanzamiento de su apoyo a “Axel 2027”.

Alejandro Gramajo (derecha) y Gildo Onorato, integrantes de la Mesa Nacional del Movimiento Evita que lanzó su apoyo al gobernador bonaerense para 2027

En el mismo comunicado precisan: “En el gobierno libertario se han perdido más de 300 mil empleos formales”. “Los trabajadores pierden derechos conquistados todos los días y casi la mitad carece de derechos laborales y permanece en la economía popular o en la informalidad de subsistencia”. “Los comercios cierran en todos lados porque las ventas bajan mes a mes. La industria está atravesando su peor momento en décadas por las importaciones y la falta de consumo”. “Casi 23 mil empresas cerraron sus puertas”.

En los próximos días se reunirá nuevamente la Mesa Nacional del Movimiento Evita para definir los ejes principales de confrontación con el gobierno de Milei, reafirmar el cronograma de marchas y movilizaciones junto a otros espacios, y la coordinación política con Kicillof, considerado por ellos “el mejor candidato para vencer a Milei en las urnas”.