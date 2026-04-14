Política

El fino equilibrio que desafía a Milei: el caso Adorni, inflación en alta y un discurso moderado en AmCham

El Presidente será el encargado de cerrar el evento después de que el Indec publique el IPC de marzo superior al 3%. Se espera otro tono con respecto a los empresarios luego de la pelea frente a Paolo Rocca y Madanes Quintanilla

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Amcham 2025 Summit - Javier Milei
El mandatario volverá a ser el orador final del encuentro (Jaime Olivos)

Una vez más, el presidente Javier Milei será el encargado de cerrar el AmCham Summit frente a cientos de empresarios y dirigentes de diferentes signos políticos, con la particularidad de que en esta oportunidad lo hará poco después de que se conozca el índice de inflación de marzo, que el Gobierno ya reconoció que volverá a ser más alto que el mes anterior.

En la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien abordó el tema y anticipó que la cifra superará el 3 por ciento, algunos puntos más que el 2,9% que alcanzó en febrero.

“Hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, de estacionalidad”, señaló el funcionario.

No obstante, las autoridades nacionales se concentrarán en defender el rumbo del programa implementado y en remarcar que, en palabras del titular del Palacio de Hacienda, “a partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento”.

Atlantic Council 2026 - Luis Toto Caputo
Caputo reconoció que la inflación volverá a estar en alza (Jaime Olivos)

El propio Milei se refirió recientemente al asunto y les pidió “paciencia” a aquellos sectores que continúan estancados, al argumentar que “los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”.

En esta misma línea podría ir la exposición que brindará este martes, desde las 18:00 -si no hay demoras- en la AmCham, que tendrá como eslogan para este año “Una Argentina federal en desarrollo”.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de la redacción del texto que leerá el jefe de Estado en este evento, si bien podría improvisar alguna mención al respecto en el momento, el discurso ya no estará centrado en cuestionar a quienes defienden la protección de la industria nacional y a criticar a determinados empresarios.

En sus últimas apariciones en eventos de este estilo, apuntó directamente contra Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de FATE y Aluar.

Javier Milei sobre Manuel Adorni
El Presidente defenderá el programa económico

”¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de…, bueno, pónganle en el subtítulo…, yo lo pienso y ustedes se lo imaginan, que están reclamando por cazar en el zoológico”, exclamó, por ejemplo, en la Argentina Week, en Nueva York.

El líder libertario se venía manejando sobre dos ejes: la decisión de su gestión de tomar “la moral como política de Estado” y la ratificación de la apertura comercial, como paso necesario para el reordenamiento de la macroeconomía.

Su presentación estará seguramente marcada por la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará a las 16:00 de este mismo día.

Será una nueva mala noticia para el Gobierno, que viene resistiendo la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la compra de dos propiedades y varios viajes al exterior que realizó desde que llegó a la Casa Rosada.

Adorni volvió a mostrarse con Karina Milei
Adorni volvió a mostrarse con Karina Milei

El funcionario se mostró el lunes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, uno de los principales integrantes de la cúpula libertaria que más lo respaldó en estas semanas, y con quien se reencontrará en AmCham para escuchar el discurso del mandatario nacional.

Lo que sí está más firme es una recorrida por Vaca Muerta, que realizará el jueves, también acompañado por la hermana del líder libertario, y otra reunión de la mesa política, prevista para el viernes.

En búsqueda de apoyos para las reformas que el oficialismo impulsará en el Congreso estas semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió el lunes en su despacho de Balcarce 50 al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Si bien ambos van a participar del evento empresarial, que se llevará adelante en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), no volverán a cruzarse, ya que “El Colo” tiene una agenda ajustada, por lo que solo pasará por el lugar pocos minutos antes de las 14:55, para cuando está programada su disertación, y luego de la misma se retirará.

AmCham Summit 2025
Está por comenzar una nueva edición de AmCham Summit (@amchamarg)

En el salón habrá representantes de grandes compañías, tanto locales como extranjeras, como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, luego de escuchar las palabras del Presidente, el ministro Caputo también se irá rápidamente, pero en su caso para llegar a tomarse el vuelo que lo llevará hasta Washington, donde participará de las reuniones de primavera del FOndo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La comitiva estará integrada también por el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, quienes comparten el objetivo de lograr destrabar el desembolso pendiente por USD 1.000 millones por parte del primero de esos organismos, que impactará sobre las reservas.

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