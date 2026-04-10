Empantanado, el Gobierno no logra capitalizar las conquistas de gestión ni correr el caso Adorni de la agenda

Sesión Pública Especial, el 12 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El último mes pareció tener más de 30 días para el Gobierno que aún hace esfuerzos desmedidos por recuperar, sin éxito aparente, el dominio de la agenda mediática que oscila entre la causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los movimientos en la investigación por la difusión de la criptomoneda $Libra; y la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nacional otorgados a funcionarios públicos.

El testimonio de la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, que incluyó además su regreso a Comodoro Py para aclarar algunos puntos, y la entrevista con Infobae En Vivo en la que brindó detalles de la compra de sus propiedades, volvieron a colocar en el centro el tema que parecía tímidamente corrido de las primeras planas de los medios de comunicación. “Sabíamos, pero es algo que no podemos controlar. Ella quería salir a aclarar algunas cuestiones”, admitían desde el entorno del ministro coordinador.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre el ministro coordinador y su esposa Bettina Angeletti, en el marco de la investigación judicial.

“Parece que la espuma está bajando. La declaración fue muy buena”, planteaba un integrante de la mesa política a este medio el pasado miércoles en lo que configuraba más una expresión de deseo. Horas más tarde, la notaria formaba nuevas olas tras aclarar el procedimiento desplegado en la adquisición de los departamentos de Parque Chacabuco y la calle Miró y la casa ubicada en el Country Indio Cuá.

Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una entrevista a Infobae

La declaración mediática de Nechevenko fue objetada por varios interlocutores de la administración que consideraban que “sumar personajes y voces nuevas” no es la estrategia comunicacional más acertada dado que le “da vida al tema” que trabajan por sepultar desde hace días y que parece neutralizar los movimientos de gestión.

En un constante esfuerzo por recuperar la dinámica, el Poder Ejecutivo parece ver como se le escurren logros, entre los que destacan el fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el fallo de YPF, y la habilitación del Congreso a modificar la Ley de Glaciares con un considerable número de apoyos que otros momentos hubiera sido capitalizado.

Pese a eso, por estas horas, son pocas las voces que no se expresan en sintonía con lo que el presidente Javier Milei se encarga de reafirmar en cada aparición pública y lo que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manifiesta con acciones. “Adorni está firme y va a seguir siendo la cara del Gobierno”, coinciden en todas las tribus libertarias casi a diario al tiempo que anticipan una reaparición pública del funcionario en una nueva conferencia de prensa que por ahora no tiene fecha.

El acuerdo parece ser genuino. Es que el ex vocero y candidato de La Libertad Avanza (LLA) a legislador porteño oficia de síntesis entre el Triángulo de Hierro que atraviesa momentos de tensión. Del riñón de la menor de los Milei, Adorni logró ensayar una suerte de equilibrio en la interna y trazó un vínculo fluido con el asesor presidencial, Santiago Caputo, algo que no ocurre con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Sin embargo, hay quienes interpretaron una gestualidad en la ausencia de Adorni en el reducido equipo que acompañó a Karina Milei al recinto cuando la Cámara de Diputados debatía la reforma en la Ley de Glaciares el pasado miércoles. Desde el entorno de la propia Karina Milei rechazaron categóricamente la lectura. “Surgió de imprevisto. Casi sobre la hora”, argumentaron para explicar el retrato que incluyó al ministro del Interior, Diego Santilli, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, como escoltas de la titular de La Libertad Avanza (LLA).

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli en el Congreso de la Nación

En compensación, casi a la misma hora, la Televisión Pública emitía la grabación de la nota que Javier Milei había dado durante las primeras horas del día en la que definió a Manuel Adorni como un “maravilloso jefe de Gabinete” en otro gesto, uno más para la colección, para blindar al cuestionado ex vocero.

“No podemos controlar todo”, sostuvo casi con resignación una fuente con conocimiento comunicacional sobre la aparición constante de temas que no le permiten a la administración libertaria dar vuelta la página. Coincidentemente, hay quienes observan cierto estancamiento en la dinámica de la gestión, que la atribuyen a la “sobrecarga” laboral del Gabinete, que podría oficiar de estrategia perfecta para dejar atrás la polémica.

En uno de los despachos de Casa Rosada admitieron ante Infobae que si el Gobierno tuviese “el mismo ímpetu reformista” que le atribuyen a la primera etapa de la gestión “se estaría hablando menos del tema”. “Hay momentos en los que estamos más concentrados y otros más dispersos. Son rachas”, ironizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

En una acción por minimizar los efecto de la polémica, por los pasillos de Balcarce 50 celebran la “celeridad” de la justicia y consideran que la receta para dejar atrás los rumores de salida es que “Manuel sea Manuel”, por lo que prometen nuevas comunicaciones a su cargo cuando “haya temas que lo ameriten”.

Manuel Adorni en conferencia acompañado en primera fila por el ministro de Economía, Luis Caputo

Desde el entorno del ministro coordinador piden diferenciar la causa judicial del ruido mediático y garantizan que la defensa a cargo del abogado Guillermo Ledesma presentó todos los documentos para esclarecer el panorama. “Lo acusan de enriquecimiento ilícito, pero sería el corrupto más idiota de la historia con las cosas a su nombre”, plantearon ante este medio.

Es que, pese a las novedades diarias, en el corazón de la administración libertaria esperan que “el tema termine de diluirse en los medios”, y responsabilizan a la prensa de la escalada. “Lo estaban esperando. Más de uno se la quería cobrar”, planteó una funcionario. “Va a pasar como Andis y $Libra. Cuando no hay nada, el tema se gasta”, coincidió otro referente antes este medio.

Por lo pronto, con ideas en mente, la mesa política define los próximos pasos para dar curso en el Congreso Nacional mientras se esfuerza por blindar al coordinador de la instancia colectiva. “Hay momentos en la pelea en los que hay que aguantar y otros en los que toca repartir”, ejemplificó con visible resignación un interlocutor del ecosistema ante este medio. A un mes de mantener la guardia permanentemente baja, el tiempo dirá si el Gobierno madura una estrategia a lo Nicolino Locche o si, por el contrario, está más cerca del K.O.