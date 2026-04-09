Política

Adorni evalúa hacer otra conferencia de prensa y prepara su estrategia judicial: “Ya lo voy a demostrar”

El jefe de Gabinete tendría la intención de hablar en público antes de presentar su Informe de Gestión en el Congreso, donde deberá responder 4.800 consultas. Qué le dijo a un funcionario que planteó dudas sobre su patrimonio

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conferencia manuel adorni portada
Manuel Adorni en una de sus conferencias de prensa en la Casa Rosada (Presidencia)

Manuel Adorni les ha avisado a varios funcionarios del Gobierno que está preparando las pruebas que podrían explicar que las compras de los inmuebles y los viajes que realizó en los últimos dos años se ajustan a su situación patrimonial. “Ya lo voy a demostrar”, le dijo recientemente a un integrante que frecuenta las reuniones de Gabinete, según pudo saber Infobae.

El jefe de Gabinete ya se encuentra con el patrocinio legal del abogado penalista Matías Ledesma, con quien elabora los últimos ajustes de su estrategia para salir a hablar en público. No es algo que le fuera habilitado para las últimas semanas: lo que comenzó como un desliz casi de carácter ético -la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial-, finalizó con revelaciones de compras de propiedades de las que no se tenía registro público.

En el entorno de Adorni dan a entender que no deberían haber más sorpresas de movimientos patrimoniales hacia adelante, por lo que consideran que solo están expuestos a las declaraciones judiciales de las personas que sean convocadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo las causas por presunto enriquecimiento ilícito y por irregularidades en el marco de su viaje en avión privado a Punta del Este.

Con eso como marco, el jefe de Gabinete tendría intenciones de recuperar, poco a poco, sus funciones de vocero presidencial. “Es probable que pueda haber una conferencia de prensa antes de que se tenga que presentar en el Congreso”, confirmó una fuente de su círculo íntimo.

Fachada del departamento de Manuel Adorni en Caballito - Miró 550
El edificio en Caballito en el cual Adorni tiene un departamento (Gustavo Gavotti)

En ese sentido, se baraja hacer una rueda de cinco preguntas antes de que Adorni deba ir a presentar presencialmente su Informe de Gestión al recinto de la Cámara de Diputados el 29 de abril. Es altamente probable que ante las consultas periodísticas sobre sus causas penales, el jefe de Gabinete se limite a responder que no emitirá palabra alguna ante procesos judiciales en curso.

“Si le hacen cinco preguntas sobre ese tema, en las cinco les va a decir lo mismo. Van a perder la posibilidad de consultarle sobre otros aspectos de la gestión”, avisan quienes conversaron con el vocero presidencial por estas horas.

¿Será la misma estrategia que prevé desplegar para su presentación en el Congreso? Los legisladores de la oposición están preparando diferentes tipos de preguntas sobre las operaciones inmobiliarias que se conocieron en las últimas semanas y sobre los viajes que el funcionario realizó en los últimos años, en particular el que hizo en febrero de este año hacia Uruguay junto a su familia y Marcelo Grandío, su periodista amigo. Adorni podría no hacer aclaraciones sobre esos asuntos ante los diputados.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete ya se encuentra tratando de responder las 4.800 consultas que los bloques de diputados le realizaron para su Informe de Gestión. El número de preguntas, que no son las únicas que deberá responder, es un récord desde que existe la figura de Jefe de Gabinete y realizan informes al Congreso. En las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores en el Palacio Legislativo, los diputados presentaron 2.900, 4.000 y 3.300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4.000 preguntas.

Luego de que Adorni anunciara dos semanas atrás que irá al Congreso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó el video en X de la cuenta del funcionario en donde había un recorte del anuncio y escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Esto fue leído como un apoyo de parte de la máxima autoridad del Ejecutivo al funcionario. Además, se espera que el Presidente no asista solo y se especula que también vaya la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Pero así como cada uno de los bloques presentó sus preguntas, en el caso de los cuestionamientos al Jefe de Gabinete, desde algunos sectores están trabajando para establecer una estrategia conjunta. “Ya tuvimos la experiencia de Francos en el Senado, no puede pasar lo mismo”, explicó un diputado de la oposición que asegura haber enviado una buena cantidad de preguntas en relación a cuando el ex funcionario se ofendió y se retiró del recinto. “La intención es organizarnos con el fin de que Adorni tenga que responder todos los cuestionamientos. Para eso no hay que entrar en el juego de las provocaciones que seguro van a plantear los libertarios en el recinto con el fin de pudrirla.

Adriana Mónica Nechevenko - escribana Manuel Adorni - Comodoro PY
Adriana Nechevenok a la espera de declarar en Comodoro Py (Maximiliano Luna)

Mientras tanto, en la Casa Rosada permanecen atentos a las novedades que puedan surgir de las declaraciones de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien escrituró las dos propiedades que adquirió la familia Adorni-Angeletti en el último año y medio.

Nechevenko compareció este martes ante la fiscalía federal y aseguró que las transacciones inmobiliarias vinculadas a Adorni se realizaron con normalidad y sin irregularidades. El motivo de su declaración fue la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la evolución patrimonial del funcionario. Durante casi tres horas, Nechevenko respondió bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita y exhibió documentación que respalda su actuación profesional.

Al ser consultada sobre el origen de los fondos que Adorni utilizó para adquirir un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, Nechevenko fue tajante: “Eso pregúntenle a él”. En su encuentro con la prensa tras la declaración, la escribana enfatizó que “todas las operaciones están explicadas” y sostuvo que la compraventa del departamento —certificada el 18 de noviembre de 2025— se realizó a través de una hipoteca convencional, sin préstamos de efectivo, por un total de USD 230.000.

La operación en cuestión involucró a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes accedieron a financiar USD 200.000, equivalente al 90 % del precio, mediante una hipoteca con saldo de precio, una práctica habitual según explicó Nechevenko a la fiscalía. Ambas vendedoras fueron citadas para declarar como testigos al día siguiente, con el objetivo de esclarecer los términos de la transacción.

En uno de los ejes de la investigación, la fiscalía también detectó que Adorni había contraído una hipoteca previa de USD 100.000 para la adquisición de una vivienda familiar en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. En esa operación, las prestamistas fueron la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, también agente de la fuerza, quienes deberán presentarse a declarar el lunes 13 de abril.

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