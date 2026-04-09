Suba del combustible: intendentes de todo el país se concentrarán en la puerta del Ministerio de Economía

Intendentes de todo el país se concentrarán en la puerta del Ministerio de Economía

Con las cuentas en rojo, intendentes de distintos puntos del país confluirán el martes 14 de abril en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar en la cartera de Luis “Toto” Caputo por el impacto que deja en las finanzas locales, principalmente, la baja en la coparticipación, la suba en el combustible y la falta de obras nacionales. Son varios los dirigentes que están motorizando esta acción de la que también podría participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno de los que está detrás de la movida es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Desde el entorno del funcionario provincial plantearon a Infobae que la convocatoria es a intendentes bonaerenses, pero que también habrá presencia de jefes distritales de otras pvovincias. El objetivo es obtener una foto federal.

No solo Katopodis está detrás de esta acción. Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, también se definió convocar el martes a las puertas del edificio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 250, frente a Casa Rosada.

Este miércoles por la tarde hubo un zoom en el que intendentes de distintas provincias dieron cuenta de la situación económica que atraviesan sus distritos y coincidieron en presentar un reclamo formal. Uno de los puntos centrales es cómo impactó la suba de combustible, que en el mes de marzo registró un incremento del 24% atado al conflicto bélico en Medio Oriente.

Miembros del Consejo Federal de Intendentes de Argentina se congregaron Paraná y también plantearon la crisis financiera que atraviesan sus distritos

En la provincia de Buenos Aires, admiten que están “con la soga al cuello” y más aún los del interior. “Con cada intendente que habemos juntado la plata para pagar los aguinaldos”, planteó este miércoles el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Ejemplificó: “en julio del año pasado el gasoil valía $1.100 y hoy vale $2.100. Nuestro distrito recibió la misma cantidad de dinero de coparticipación en marzo de este año que en julio del año pasado. Los costos han aumentado muchísimo”.

Los intendentes hablan de un efecto cascada en lo que respecta a la coparticipación. Bajó la recaudación, disminuyó la coparticipación que reciben las provincias y por decantación los fondos que llegan a los distritos. Además, tampoco se materializa en obras públicas el impuesto al combustible que recauda el gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires los jefes comunales del radicalismo, pero también del peronismo, buscarán que el primer desembolso que haga el gobierno bonaerense del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad. Esta semana Kicillof reglamentó el primer pago. El fondo, cuya finalidad es que la Provincia acceda a deuda y destine una parte a los municipios, se sostiene con el 8% de las sumas que el Ejecutivo bonaerense obtenga por endeudamiento. Si ese porcentaje no alcanza, existe un mínimo garantizado de $250.000 millones para los años 2026 y 2027.

Kicillof garantizó que este mes hará el primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

Actualmente, la distribución del 70% de estos recursos abarcará a los 135 distritos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% se asignará mediante tres programas provinciales. Los intendentes buscan que ese 30% en rigor sea de libre disponibilidad. Es otra de las herramientas que buscan los jefes comunales para paliar los números en rojo de cara al pago de sueldos y, sobre todo, aguinaldos de mitad de año.

La acción del martes será también una foto política del peronismo. A la avanzada de la FAM que preside el matancero Espinoza hay que sumarle la reunión que la semana pasada mantuvieron en la ciudad de Paraná, el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). Como dio cuenta Infobae, en la capital entrerriana se juntaron los mandatarios de los principales centros urbanos. Este grupo de intendentes pidió audiencia con el ministro de Gobierno, Diego Santilli y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley". Este martes, se pararán nuevamente frente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación.