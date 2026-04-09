Política

Suba del combustible: intendentes de todo el país se concentrarán en la puerta del Ministerio de Economía

Será el próximo martes y con vasta presencia de jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires. Kicillof podría participar

Guardar
Bianco, Katopodis e intendentes peronistas le dejan petitorio a Luis Caputo en el ministerio de Economía
Intendentes de todo el país se concentrarán en la puerta del Ministerio de Economía

Con las cuentas en rojo, intendentes de distintos puntos del país confluirán el martes 14 de abril en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar en la cartera de Luis “Toto” Caputo por el impacto que deja en las finanzas locales, principalmente, la baja en la coparticipación, la suba en el combustible y la falta de obras nacionales. Son varios los dirigentes que están motorizando esta acción de la que también podría participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno de los que está detrás de la movida es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Desde el entorno del funcionario provincial plantearon a Infobae que la convocatoria es a intendentes bonaerenses, pero que también habrá presencia de jefes distritales de otras pvovincias. El objetivo es obtener una foto federal.

No solo Katopodis está detrás de esta acción. Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, también se definió convocar el martes a las puertas del edificio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 250, frente a Casa Rosada.

Este miércoles por la tarde hubo un zoom en el que intendentes de distintas provincias dieron cuenta de la situación económica que atraviesan sus distritos y coincidieron en presentar un reclamo formal. Uno de los puntos centrales es cómo impactó la suba de combustible, que en el mes de marzo registró un incremento del 24% atado al conflicto bélico en Medio Oriente.

Grupo de aproximadamente 15-20 personas, hombres y mujeres, en traje formal, de pie en un semicírculo en un salón con cortinas beige al fondo
Miembros del Consejo Federal de Intendentes de Argentina se congregaron Paraná y también plantearon la crisis financiera que atraviesan sus distritos

En la provincia de Buenos Aires, admiten que están “con la soga al cuello” y más aún los del interior. “Con cada intendente que habemos juntado la plata para pagar los aguinaldos”, planteó este miércoles el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Ejemplificó: “en julio del año pasado el gasoil valía $1.100 y hoy vale $2.100. Nuestro distrito recibió la misma cantidad de dinero de coparticipación en marzo de este año que en julio del año pasado. Los costos han aumentado muchísimo”.

Los intendentes hablan de un efecto cascada en lo que respecta a la coparticipación. Bajó la recaudación, disminuyó la coparticipación que reciben las provincias y por decantación los fondos que llegan a los distritos. Además, tampoco se materializa en obras públicas el impuesto al combustible que recauda el gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires los jefes comunales del radicalismo, pero también del peronismo, buscarán que el primer desembolso que haga el gobierno bonaerense del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad. Esta semana Kicillof reglamentó el primer pago. El fondo, cuya finalidad es que la Provincia acceda a deuda y destine una parte a los municipios, se sostiene con el 8% de las sumas que el Ejecutivo bonaerense obtenga por endeudamiento. Si ese porcentaje no alcanza, existe un mínimo garantizado de $250.000 millones para los años 2026 y 2027.

Axel Kicillof anuncio con intendentes
Kicillof garantizó que este mes hará el primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

Actualmente, la distribución del 70% de estos recursos abarcará a los 135 distritos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% se asignará mediante tres programas provinciales. Los intendentes buscan que ese 30% en rigor sea de libre disponibilidad. Es otra de las herramientas que buscan los jefes comunales para paliar los números en rojo de cara al pago de sueldos y, sobre todo, aguinaldos de mitad de año.

La acción del martes será también una foto política del peronismo. A la avanzada de la FAM que preside el matancero Espinoza hay que sumarle la reunión que la semana pasada mantuvieron en la ciudad de Paraná, el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). Como dio cuenta Infobae, en la capital entrerriana se juntaron los mandatarios de los principales centros urbanos. Este grupo de intendentes pidió audiencia con el ministro de Gobierno, Diego Santilli y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley". Este martes, se pararán nuevamente frente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación.

Temas Relacionados

provincia de Buenos AiresIntendentesLuis CaputoJavier MileiCombustiblePreciosAxel KicillofEconomíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Colectivos: el Gobierno armó una mesa de diálogo, pero las empresas preven que se van a agravar las demoras

Las autoridades nacionales plantearon un espacio para continuar debatiendo los reclamos de las compañías, que advierten que sin fondos se ven obligadas a reducir los servicios

Colectivos: el Gobierno armó una mesa de diálogo, pero las empresas preven que se van a agravar las demoras

La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril

La organización sindical lo informó en una conferencia de prensa relizada tras la reunión del Consejo Directivo Nacional. También homenajearán al papa Francisco

La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril

Javier Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”

El Presidente hizo un descargo en sus redes sociales para referirse a la situación actual del país y defender su gestión: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, afirmó

Javier Milei: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”

Gabriel Palandri, referente liberal: “No sé si voy por la vida autodenominándome mileísta”

El creador de Los Herederos de Alberdi analizó en Infobae a la Tarde cómo se posiciona el liberalismo digital frente al gobierno de Milei, la dinámica de la crítica desde afuera y el impacto de la polarización en redes

Gabriel Palandri, referente liberal: “No sé si voy por la vida autodenominándome mileísta”

El gobierno de CABA construirá viviendas para policías y familias de clase media con fondos que se usaban para urbanizar villas

Lo anunció Jorge Macri desde un predio recuperado en Nueva Pompeya, tras más de 20 años de usurpación. El plan estipula casi 400 viviendas en los próximos tres años

El gobierno de CABA construirá viviendas para policías y familias de clase media con fondos que se usaban para urbanizar villas
DEPORTES
Con Ángel Di María como titular, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Con Ángel Di María como titular, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Carlos Valderrama rechazó una oferta de dos millones de dólares para cortarse su icónica cabellera: su explicación

Las dos atajadas espectaculares del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa ante Bologna en los cuartos de la Europa League

Detalles exclusivos: por qué la exhibición de Colapinto buscará ser un “mini GP de F1″ y cómo será el equipo que mandará Alpine

Marcó el gol en contra más insólito del año y se lesionó en la siguiente jugada: “Yo no vi esto en mi vida”

TELESHOW
Árbol: “Sentimos que nuestras canciones son inoxidables”

Árbol: “Sentimos que nuestras canciones son inoxidables”

Roberto Pettinato defendió a su hijo Felipe en medio del juicio por la muerte del neurólogo: “No vamos a ser felices nunca más”

La foto que alimenta los rumores de distanciamiento entre Wanda Nara y Kennys Palacios

Daniela Celis cruzó a Nick Sícaro luego de que él dijera que se estaban conociendo: “No me gustó la actitud tuya, gordi”

Antonela Roccuzzo deslumbró con un pequeño cambio de look: “Un día dedicado a ella”

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo de USD 501.2 millones para fortalecer la educación básica

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo de USD 501.2 millones para fortalecer la educación básica

Trump expresó su optimismo sobre un posible acuerdo con Irán previo a las conversaciones en Pakistán: “Es alcanzable”

Ataques iraníes redujeron en 600.000 barriles diarios la producción petrolera de Arabia Saudita

El día que Chuck Norris rompió su regla de no criticar colegas: por qué rechazó a La brújula dorada

Cuál es la variedad de café que desafía al cambio climático y podría cambiar la historia de Brasil