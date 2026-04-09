Kicillof suma un nuevo acto en CABA para consolidar su proyecto nacional en un distrito adverso al PJ

Axel Kicillof encabezará un acto en la Ciudad Universitaria donde se referirá al polo científico y universitario

Axel Kicillof volverá a pisar la Ciudad de Buenos Aires este jueves para consolidar el armado nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y seguir dándole forma a su precandidatura presidencial. Tal como lo hizo el 19 de marzo, cuando presentó su fuerza política en el teatro El Picadero, en pleno centro porteño. Esta vez su aparición será para presentar el MDF Universidad y Ciencia, en un acto en el que habrá un fuerte respaldo al polo tecnológico y científico de la Argentina.

El encuentro será a las 16, en el Aula Magna del Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Se espera que haya una buena cantidad de investigadores, docentes y estudiantes para presenciar las palabras del Gobernador. El acto llega después de que Kicillof abra su carrera presidencial en CABA y, en simultáneo, lance el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), para darle entidad y dirección a sus equipos técnicos.

El mandatario bonaerense avanza en la edificación de su armado nacional todas las semanas. El miércoles tuvo un encuentro en La Plata con un grupo de intendentes del conurbano que son parte del MDF, más Alberto Descalzo y Julio Pereyra, dos históricos que están trabajando en el armado nacional. En esa mesa se habló de la necesidad de hacer pie en el interior y empezar a formar mesas de trabajo más estructuradas en algunas provincias.

“Defender la universidad pública y la ciencia argentina no es un simple acto de resistencia política, es pensar en el desarrollo de nuestro país”, indicó Kicillof en sus redes sociales junto a la invitación al acto. En esa sintonía irá su discurso público en el acto al que asistirá con una parte de su gabinete.

El gobernador bonaerense busca ampliar el Movimiento Derecho al Futuro en todo el país

Entre los temas que va a tratar están el desfinanciamiento al sector y las adaptaciones que hay en el trabajo con la Inteligencia Artificial. “Hay una ruptura de la tradición de un país que siempre impulsó la investigación científica y el desarrollo productivo de la mano de la ciencia”, indicaron cerca del Gobernador. En esa línea irá su discurso.

Kicillof participó este martes de una charla abierta con alumnos de 5º y 6º año del Colegio Nacional de La Plata y allí plantó su postura respecto a la educación. “Lo que está en disputa es qué país queremos: si uno primario, precario y dependiente, o uno con trabajo, ciencia y educación pública y gratuita”, sostuvo.

Hay una búsqueda del kicillofismo vinculada a penetrar con su discurso en el ámbito estudiantil y predicar sus ideas sobre el sector más joven de la sociedad, que en el 2023 acompañó, en un número importante, la candidatura de Javier Milei. El peronismo tiene que amigarse con esa parte del electorado y Kicillof lo quiere hacer a través de uno de los sectores más castigados por los recortes presupuestarios del gobierno nacional.

El Gobernador se mantiene activo, en modo electoral, con distintas actividades de ese tenor. A MDF Universidad y Ciencia le seguirá, a fin de mes, la presentación de MDF Educación. Cada una de sus presentaciones son piezas del rompecabezas político electoral que viene armando y que se va esparciendo por distintas provincias.

El gobernador bonaerense le habló esta semana a un grupo de jóvenes de una escuela secundaria de La Plata

Los principales armadores del kicillofismo aseguran que hay una buena recepción de los dirigentes de base en el interior del país. Aquellos que serán los encargados de darle sustento al armado nacional del proyecto presidencial. Se mantendrá el ritmo de la construcción opositora en los próximos meses y se acelerará en ese sentido una vez que pase el mundial de fútbol que se juega en el norte del continente americano.

Lo de este jueves también es la activación del sector universitario vinculado al proyecto kicillofista. No existe, hasta el momento, una agrupación estudiantil que tenga el sello del MDF, pero sí hay grupos afines con los que el espacio del gobernador viene trabajando. “Somos un movimiento, un paraguas que abraza”, dicen en el MDF.

El Gobernador busca ampliar la fuerza que fundó con base en la provincia de Buenos Aires y lo quiere hacer con distintos sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, va a dar un mensaje vinculado a lo que será uno de los ejes temáticos de su plan político, el que distribuirá por todo el país en el caso de que le toque ser candidato a presidente.