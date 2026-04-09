Política

Kicillof suma un nuevo acto en CABA para consolidar su proyecto nacional en un distrito adverso al PJ

El gobernador bonaerense presenta el MDF Universidad y Ciencia en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Avanza en su armado político para sostener la candidatura presidencial

Guardar
Hombre de mediana edad con camisa blanca y cabello oscuro habla en un podio con micrófonos, gesticulando con las manos frente a un fondo azul con texto
Axel Kicillof encabezará un acto en la Ciudad Universitaria donde se referirá al polo científico y universitario

Axel Kicillof volverá a pisar la Ciudad de Buenos Aires este jueves para consolidar el armado nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y seguir dándole forma a su precandidatura presidencial. Tal como lo hizo el 19 de marzo, cuando presentó su fuerza política en el teatro El Picadero, en pleno centro porteño. Esta vez su aparición será para presentar el MDF Universidad y Ciencia, en un acto en el que habrá un fuerte respaldo al polo tecnológico y científico de la Argentina.

El encuentro será a las 16, en el Aula Magna del Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Se espera que haya una buena cantidad de investigadores, docentes y estudiantes para presenciar las palabras del Gobernador. El acto llega después de que Kicillof abra su carrera presidencial en CABA y, en simultáneo, lance el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), para darle entidad y dirección a sus equipos técnicos.

El mandatario bonaerense avanza en la edificación de su armado nacional todas las semanas. El miércoles tuvo un encuentro en La Plata con un grupo de intendentes del conurbano que son parte del MDF, más Alberto Descalzo y Julio Pereyra, dos históricos que están trabajando en el armado nacional. En esa mesa se habló de la necesidad de hacer pie en el interior y empezar a formar mesas de trabajo más estructuradas en algunas provincias.

“Defender la universidad pública y la ciencia argentina no es un simple acto de resistencia política, es pensar en el desarrollo de nuestro país”, indicó Kicillof en sus redes sociales junto a la invitación al acto. En esa sintonía irá su discurso público en el acto al que asistirá con una parte de su gabinete.

Axel Kicillof, un hombre de cabello oscuro y traje azul marino, sonríe en una selfie con dos jóvenes mujeres, una con suéter blanco y otra con gafas
El gobernador bonaerense busca ampliar el Movimiento Derecho al Futuro en todo el país

Entre los temas que va a tratar están el desfinanciamiento al sector y las adaptaciones que hay en el trabajo con la Inteligencia Artificial. “Hay una ruptura de la tradición de un país que siempre impulsó la investigación científica y el desarrollo productivo de la mano de la ciencia”, indicaron cerca del Gobernador. En esa línea irá su discurso.

Kicillof participó este martes de una charla abierta con alumnos de 5º y 6º año del Colegio Nacional de La Plata y allí plantó su postura respecto a la educación. “Lo que está en disputa es qué país queremos: si uno primario, precario y dependiente, o uno con trabajo, ciencia y educación pública y gratuita”, sostuvo.

Hay una búsqueda del kicillofismo vinculada a penetrar con su discurso en el ámbito estudiantil y predicar sus ideas sobre el sector más joven de la sociedad, que en el 2023 acompañó, en un número importante, la candidatura de Javier Milei. El peronismo tiene que amigarse con esa parte del electorado y Kicillof lo quiere hacer a través de uno de los sectores más castigados por los recortes presupuestarios del gobierno nacional.

El Gobernador se mantiene activo, en modo electoral, con distintas actividades de ese tenor. A MDF Universidad y Ciencia le seguirá, a fin de mes, la presentación de MDF Educación. Cada una de sus presentaciones son piezas del rompecabezas político electoral que viene armando y que se va esparciendo por distintas provincias.

Axel Kicillof, un hombre de cabello oscuro y camisa blanca, habla a un micrófono gris mientras está sentado junto a un hombre y una mujer
El gobernador bonaerense le habló esta semana a un grupo de jóvenes de una escuela secundaria de La Plata

Los principales armadores del kicillofismo aseguran que hay una buena recepción de los dirigentes de base en el interior del país. Aquellos que serán los encargados de darle sustento al armado nacional del proyecto presidencial. Se mantendrá el ritmo de la construcción opositora en los próximos meses y se acelerará en ese sentido una vez que pase el mundial de fútbol que se juega en el norte del continente americano.

Lo de este jueves también es la activación del sector universitario vinculado al proyecto kicillofista. No existe, hasta el momento, una agrupación estudiantil que tenga el sello del MDF, pero sí hay grupos afines con los que el espacio del gobernador viene trabajando. “Somos un movimiento, un paraguas que abraza”, dicen en el MDF.

El Gobernador busca ampliar la fuerza que fundó con base en la provincia de Buenos Aires y lo quiere hacer con distintos sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, va a dar un mensaje vinculado a lo que será uno de los ejes temáticos de su plan político, el que distribuirá por todo el país en el caso de que le toque ser candidato a presidente.

Temas Relacionados

Axel KicillofPeronismoElecciones 2027KirchnerismoMovimiento Derecho al FuturoÚltimas noticias

Últimas Noticias

De socios a adversarios: cómo se gestó el distanciamiento político entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

Hace apenas unos años, los tres estaban subidos al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. La implosión de Juntos por el Cambio los dejó en distintas veredas. El gobernador de Entre Ríos ahora se muestra cercano a La Libertada Avanza y sus ex socios van tras un frente anti Milei

De socios a adversarios: cómo se gestó el distanciamiento político entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

Con guiños de la UCR, Mauricio Macri arranca una gira por el interior del país para reconstruir al PRO

El ex presidente estará en Chaco y Corrientes la semana que viene. Se prevé que se reúna con ambos gobernadores. El lunes, en tanto, será la figura central de la cena de la Fundación Pensar. Los gestos del radicalismo para rearmar JxC y la preocupación por la actualidad política del Gobierno

Con guiños de la UCR, Mauricio Macri arranca una gira por el interior del país para reconstruir al PRO

Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas

Una investigación exclusiva de este medio delimita las responsabilidades del Estado y de los hospitales y clínicas en el robo de las ampollas de propofol. El enfermero fallecido tenía dosis producidas por el laboratorio del fentanilo mortal

Propofest: falta de “trazabilidad”, laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas

Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos

Las autoridades nacionales quieren que Argentina termine de adherirse al Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes de fin de mes. La discusión por un proyecto de los ‘90 que ya tiene media sanción y podría retomarse

Tras el triunfo con Glaciares, el Gobierno buscará discutir una ley clave para el vínculo con Estados Unidos

El oficialismo busca blindar a Adorni en Diputados: un largo camino de tres semanas mientras sigue la investigación judicial

El bloque de LLA se mueve para frenar el tema y también la exposición del caso $LIBRA. Eso posterga los debates legislativos. El capítulo que viene es la presentación del funcionario ante los legisladores, a fines de abril. Y antes, las miradas apuntan al complicado frente judicial

El oficialismo busca blindar a Adorni en Diputados: un largo camino de tres semanas mientras sigue la investigación judicial
DEPORTES
Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

Román Burruchaga: la importancia de su equipo de trabajo para llegar a este momento y su objetivo a corto plazo

El estudio que realizó Boca para mejorar la visibilidad en la Bombonera y la comparación con los estadios del Real Madrid y Bayern Múnich

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

Tomás Etcheverry enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

TELESHOW
El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Nick Sícaro, ex Gran Hermano, enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis: “Nos estamos conociendo”

Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo: “Estoy feliz”

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego”

EN VIVO: Hezbollah lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel “en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego”

Trump afirmó que las fuerzas de EEUU permanecerán desplegadas en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente un “acuerdo real”

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que la justicia de Estados Unidos anuló su condena por narcotráfico

Hackers proiraníes amenazaron con mantener los ciberataques contra Estados Unidos e Israel pese al alto el fuego temporal acordado

La doble vida de las células senescentes: por qué pueden ser aliadas de tumores o guardianas del cuerpo