Gabriel Palandri, referente liberal: “No sé si voy por la vida autodenominándome mileísta”

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae a la Tarde, Gabriel Palandri detalló cómo surgió la distancia con Javier Milei, su visión sobre el debate público digital y el valor de la crítica desde afuera del poder.

En una charla con el staff de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Tomás Trapé, el creador de Los Herederos de Alberdi abordó el fenómeno de la “batalla cultural” desde la perspectiva de quienes, aunque afines al ideario liberal, rechazan una adscripción total al mileísmo y defienden la autonomía del análisis político.

La independencia de Los Herederos de Alberdi ante el mileísmo

Gabriel Palandri definió a su canal como “una marca, un proyecto comunicacional”, y aclaró: “Multimedio me parece un poquito exagerado, ¿no?”. Cuando le preguntaron por el posicionamiento ideológico, fue preciso: “Sí, liberal más que libertario”. Sobre el vínculo con el oficialismo, señaló: “No, para mí mileísta se nos va un poco larga… No sé si voy por la vida autodenominándome mileísta”.

Consultado por su voto, explicó: “En 2021 Avanza Libertad, que éramos la versión manados de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Después ya 2023 y 2025, La Libertad Avanza. Calculo que, ceteris paribus, en 2027 será lo mismo”. Sin embargo, matizó: “Uno tiene que hacer ciertas transacciones con la realidad y, bueno, uno desde afuera… algunas cosas banca más, otras banca menos”.

La distancia con el presidente se hizo literal en el ecosistema digital. “Sí, sí, seguimos bloqueados”, admitió entre risas sobre el bloqueo de Milei en redes. Al preguntarle la razón, Palandri sostuvo: “Creo saberlo, pero tiene una cuota de especulación… tiene que ver con una humorada”.

El liberalismo digital, según Palandri, observa una creciente polarización en el debate público, lo que reduce matices y complejidad en la discusión (Infobae en Vivo)

Los límites del humor y la polémica en redes sociales

Sobre el límite del humor, reflexionó: “No sé cuál es el límite… Siempre el humor es un poco transgresor. Es un trade off entre que cause gracia y tratar de no hacer daños innecesarios, pero no sé dónde está objetivamente el límite”.

El debate se trasladó al fenómeno del lenguaje digital y la polarización. “La comunicación o la discusión pública tiende a polarizarse más que antes… se pierden matices, se pierde complejidad”, evaluó Palandri.

Frente a la pregunta sobre la función de los comunicadores en un contexto donde su corriente ideológica es gobierno, dijo: “Nuestro lugar o lo que intentábamos hacer era un poco comentar u opinar, parecido a lo que puede estar sucediendo acá… Obviamente, de pronto tenemos más afinidad con este gobierno que con el anterior, pero el lugar sigue siendo el mismo o parecido”.

El ecosistema político digital y la batalla cultural

Respecto a la evolución de La Libertad Avanza, describió: “Ha ido cambiando… incluso a un ritmo tal vez más veloz de lo que sería recomendable para la propia La Libertad Avanza. El tema de la cantidad de cuadros que quedaron en el camino, de gente que estuvo en la génesis… que era más del universo de redes, que se han ido desprendiendo o los han relevado por otros que vienen más de la política clásica”.

La relación de Gabriel Palandri con Javier Milei mostró distancia, reflejada también en el bloqueo del presidente en redes sociales al referente liberal (Infobae en Vivo)

Sobre la llamada batalla cultural, fue tajante: “No es tanto algo que nos interpela, de lo cual hablemos mucho. Algunas cosas podremos llegar a bancar más, otras menos, pero en general no es tanto la agenda”.

A la hora de analizar la gestión actual, Palandri resaltó: “En lo económico probablemente sea donde están la mayor cantidad de logros que puede exponer el gobierno… la baja de inflación, lo más importante”. Y respecto al futuro político, no dudó: “Si las elecciones fueran hoy, ganaría Milei. Creo que reelige, creo que es el escenario base”.

El modelo de negocio y la independencia editorial también fueron ejes del intercambio. “Hoy vivimos de Los Herederos. Arrancamos trabajando en relación de dependencia y ahora ya hace tres años aproximadamente que estamos sólo con esto”, relató, y justificó su negativa a ingresar formalmente a la política: “Nunca estuvo dado. Ya desde un primer momento nuestra impronta fue bancar, pero no privarnos de hacer chistes o de ser críticos”.

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