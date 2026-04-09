Política

De socios a adversarios: cómo se gestó el distanciamiento político entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

Hace apenas unos años, los tres estaban subidos al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. La implosión de Juntos por el Cambio los dejó en distintas veredas. El gobernador de Entre Ríos ahora se muestra cercano a La Libertada Avanza y sus ex socios van tras un frente anti Milei

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Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot
Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot pasaron de ser aliados a tomar caminos opuestos

Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot venían de ser el ala “dialoguista” de Cambiemos. Fueron quienes, tras la victoria en 2017, quisieron agrandar la alianza. En ese momento, chocaron con la negativa de Marcos Peña.

Hace cinco años estaban en el mismo barco. El proyecto giraba en torno a un desarrollo territorial propio de cada uno. El D’Artagnan de estos tres mosqueteros era el ex lilito Adrián Pérez.

Las piezas debían sumarse al rompecabezas del esquema presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. El entonces jefe de Gobierno porteño parecía tener el camino pavimentado hacia la presidencia. Pero pasaron cosas.

El electorado de 2023 optó por posiciones extremas y no por la moderación que representaba Larreta. Con Javier Milei presidente, el escenario político se reconfiguró en torno a su figura. Juntos por el Cambio implosionó y el PRO se desgajó.

El proceso 2023 - 2025 arrastró a Frigerio, Massot y Monzó por distintos caminos. El primero, ganó la gobernación de Entre Ríos con un armado propio. El segundo, quedó como ladero de Miguel Pichetto en un bloque heterogéneo en Diputados. El tercero, se alejó de los flashes.

Dónde se ubica Frigerio hoy

Javier Milei y Rogelio Frigerio en Entre Ríos
Rogelio Frigerio es un gobernador cercano a Javier Milei

El mandatario entrerriano se posicionó dentro de la oposición colaborativa con el gobierno nacional. Sus diputados y senadores acompañaron casi todos los proyectos de la Casa Rosada en el Congreso. El año pasado, logró conformar un frente entre su espacio y La Libertad Avanza para las legislativas. El armado cosechó más del 50% de los votos y relegó al PJ a una de sus peores elecciones.

Para reforzar su acercamiento al proyecto libertario, Frigerio sacó al diputado Francisco Morchio de la bancada de Pichetto y lo reencuadró dentro de LLA. “El objetivo fue evitar que el kirchnerismo obtuviera la primera minoría. Por eso, Morchio se pasó a las filas libertarias. Así, el oficialismo pudo obtener ese preciado lugar”, explicó en su momento a Infobae una persona de llegada directa al gobernador.

El arribo de Diego Santilli al ministerio del Interior se festejó en Entre Ríos. El funcionario tiene relación personal con Frigerio. El vínculo es tal que eligió la provincia para su primera salida.

En el horizonte está la posibilidad de reeditar el acuerdo electoral. Frigerio buscará un segundo mandato el año próximo. Cuando en 2023 derrotó al peronismo luego de 20 años, lo hizo por un margen estrecho. No le sobró nada. Ese final ajustado tuvo una causa central: los votos de derecha y centroderecha que optaron por LLA. El mandatario prefiere no encontrarse de nuevo con esa piedra.

El factor tiempo es fundamental. La oposición descuenta un adelantamiento de las elecciones. Existen sospechas de que se eliminarán las primarias. Por eso el justicialismo baraja la posibilidad de una interna propia hacia octubre o noviembre de este año.

Cómo impacta el reacomodamiento

(Infobae en Vivo)
Nicolás Massot y Emilio Monzó se reunieron en los últimos días con Axel Kicillof (Infobae en Vivo)

No es cómodo para el gobernador de Entre Ríos que Pichetto haya peregrinado a San José 1111 a encontrarse con Cristina Kirchner. Tampoco que Monzó y Massot se reunieran con Axel Kicillof. Había charlas en privado, pero ahora todo se hizo a la luz del sol.

Una persona que trajina 24/7 junto al mandatario provincial le dijo a este medio: “Frigerio no ve un acercamiento de Monzó y Massot con Kicillof porque ellos siempre fueron de dialogar con todos”. Infobae, insistió:

- ¿Están seguros de eso?

- Rogelio no ha hablado con ellos en estos días.

Pichetto dice querer armar un frente anti Milei para el año próximo. Busca editar el modelo de Lula en Brasil. Pero no tiene un “Lula”. Su tarea, entonces, es hacer una tortilla de papa sin huevo, sin el elemento que aglutine, que amalgame.

En el peronismo barruntan que la meta es más pedestre. Poner más jugadores en la línea de largada, tengan o no chances de competir. Así se agranda la ronda. Y se evita que, en el tramo final, un acuerdo cupular entre CFK y Kicillof deje a los demás fuera de todo.

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