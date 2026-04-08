Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores alertan por despidos del 30% del personal

El ajuste alcanzaría al 30 por ciento del personal.

Momentos de tensión se viven en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde trabajadores llevan adelante una medida de fuerza en rechazo a un presunto plan de despidos masivos que podría afectar al 30% del personal.

Según pudo saber Infobae, la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se encuentra en un cese de actividades y en asamblea permanente.

La denuncia fue realizada por empleados del organismo estatal, quienes aseguraron que antes de este viernes 10 de abril se entregará una lista de despidos que afectará a 240 trabajadores. Esa nómina sería enviada al Ministerio de Defensa, a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Según detallaron, los despidos se repartirían entre 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.

“Una decisión de tal magnitud representa una reducción de más del 30% de la totalidad del personal civil del organismo, lo que pone en riesgo actividades aeronáuticas y agropecuarias, así como la vida y los bienes de todos los argentinos”, aseguraron los empleados del SMN en el comunicado al que accedió Infobae.

De acuerdo con lo señalado en el texto, el organismo requiere una dotación mínima de 1.200 empleados, aunque actualmente cuenta con solo 980. De ese total, 780 son trabajadores civiles: “Luego de la entrega de esta lista que incluye 240 personas en actividad, más 31 jubilables, quedarían un total de 540 empleados civiles en el organismo”.

Fuentes del organismo indicaron a este medio que, por estas horas, se mantienen negociaciones entre las carteras involucradas para intentar “minimizar al máximo posible el impacto”.

En declaraciones a Urbana Play, la meteoróloga Ana Saralegui, delegada de ATE en el SMN, precisó que en caso de concretarse los despidos “vamos a tener un pronóstico más débil y alertas tempranas más débiles”. Y concluyó: “La población va a estar complicada”.

Un total de 540 empleados civiles quedarían en el organismo tras los despidos.

A mediados de marzo, trabajadores del SMN y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) ya habían advertido sobre un “plan de modernización” que incluía la digitalización de tareas y la revisión de la dotación de personal, con un posible alcance de hasta el 20 % de la plantilla.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron en ese momento a Infobae la existencia de un “proceso de modernización” en carpeta, que abarcaba a los procesos digitales de distintas áreas del servicio, con el fin de “hacerlas más eficientes”. Y si bien negaron que haya recortes ni despidos en marcha, lo previsible es que “a futuro, con el plan de modernización, haya alguna que otra reducción de nómina”, admitieron.

En ese contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta ante la “amenaza de despidos” que, según su postura, afectaría a la capacidad operativa de la institución creada hace 153 años. “Actualmente las autoridades del servicio están negociando cuál va a ser ese número. La preocupación es grande, ya que se cree será del 25% sobre una planta actual de 787 trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Silvina Romano, integrante del cuerpo de Delegadas de ATE en el SMN. “Están atacando fundamentalmente la red de observación meteorológica y otras áreas sustantivas de sede central como prensa, operaciones e instrumental”, agregó.

La dotación del SMN está en franco decrecimiento a partir de los recortes del gobierno de Javier Milei, desde el inicio de la gestión. La sangría se produjo por despidos, jubilaciones anticipadas e interrupciones de contrato.

Según los datos oficiales del INDEC, en enero de 2026, contaba con 992 empleados: 713 están bajo convenio colectivo, 19 fuera de convenio y los 260 restantes presentan otras modalidades de contratación. La cifra representa una caída de casi 15% respecto de noviembre de 2023, cuando la dotación era de 1.164 trabajadores, 839 de ellos bajo convenio y 301 con modalidades contractuales alternativas.

La posibilidad de una poda adicional en las plantillas plantea un escenario complejo en lo técnico. En caso de que se recorte 20% del personal, la CAM planteó que se afectaría la “red de observación que constituye la base de toda la información meteorológica y climática del país”. “Una medida de esta magnitud forzaría el cierre de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del territorio argentino”, indicó la entidad.