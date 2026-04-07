Política

El Senado confirmó la sesión del jueves para aprobar ascensos militares y la embajadora argentina en Canadá

Subirán de grado los líderes del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto. La ex legisladora Lucila Crexell será confirmada como la representante argentina en el país norteamericano. Habrá luz verde para las autoridades de Defensa de la Competencia. Inicio desde las 11

Guardar
Sesión en el Senado: debaten el Presupuesto 2026
La jefa del oficialismo senatorial, Patricia Bullrich, durante una sesión extraordinaria realizada en diciembre pasado (Jaime Olivos)

En una sesión previsible y adelantada por Infobae la semana pasada, la Cámara alta volverá al recinto el jueves para votar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. La definición se consumó esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de las diversas bancadas y la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión se iniciará a las 11 y, como se estima, lo más jugoso podría ocurrir al principio, con cuestiones de privilegio más que aseguradas desde el interbloque kirchnerista -comanda el formoseño José Mayans-, hoy llamado “Popular”, contra el Gobierno libertario.

El aumento de grado en líderes militares, junto con la designación de Crexell, fueron debatidos y dictaminados hace poco menos de dos semanas por la comisión de Acuerdos del Senado, cuyo titular es el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Durante dicha jornada también avanzaron las propuestas para completar a las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval pasdo mañana y será dejado de lado, al menos, por ahora.

Reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, en el salón Illia del Congreso Nacional, el 26 de Febrero de 2026, en Buenos Aires; Argentina (Fotos: Santiago Pezzini / Comunicación Senado)
La experimentada ex legisladora Lucila Crexell cuando defendió su pliego como embajadora en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta (Prensa Senado)

Se presenta Sturzenegger

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzará esta tarde, desde las 16, la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Defenderá la iniciativa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque se espera la presencia de, al menos, tres funcionarios más.

El encuentro será de carácter informativo y no habrá dictamen. Los dialoguistas pidieron no apresurar los tiempos, oír las exposiciones de los disertantes y luego empezar el ida y vuelta con la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La norma que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones-antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares-se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

El texto de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita- volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

Un hombre calvo con traje oscuro y corbata rosa habla en un podio transparente con dos micrófonos. Una mujer sentada mira hacia abajo en la esquina inferior derecha
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Según confiaron en ese entonces varias bancadas a este medio, el despacho iba a “dinamitar el recinto”. Lo que ahora se busca evitar son tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996. Esta noche, un puñado de senadores deslizaron a Infobae que “tienen dudas” y quieren “opinar”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre este tema, que se convirtió casi en una obsesión de la radical Carolina Losada.

Agenda estimada

Previo a Labor Parlamentaria, oficialismo y dialoguistas diagramaron un esquema de sesiones en caso que se obtengan los dictámenes de propiedad privada y/o falsas denuncias -finales de abril-, y los pliegos judiciales para mitad de mayo. Las audiencias sobre este último punto comenzarían el 30-4 y durarían hasta el 7-5.

Temas Relacionados

SenadoSesiónPliegos militaresCanadáLucila CrexellPropiedad privadaDesregulaciónFederico SturzeneggerPatricia BullrichÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ley de Glaciares: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobar la modificación este miércoles en Diputados

Hubo fuertes cruces en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde participó el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y funcionarios de provincias mineras. Críticas y acusaciones por conflicto de intereses de los legisladores de la oposición

Ley de Glaciares: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobar la modificación este miércoles en Diputados

El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias

Los acuerdos fueron sellados por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés

El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias

El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria

Marcelo “Pichón” Segura, agresor del legislador de La Libertad Avanza, Federico Pelli cumplirá el resto en su domicilio con tobillera electrónica

El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria

El Gobierno recibirá el jueves a las empresas de colectivo para evitar un paro: el conflicto de fondo

Las compañías están operando con demoras y menos unidades en la calle, como parte de un reclamo para que se actualicen los subsidios. Las autoridades nacionales destacan los incrementos en el boleto en lo que va del 2026. El impacto en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente

El Gobierno recibirá el jueves a las empresas de colectivo para evitar un paro: el conflicto de fondo

Revés para Tapia y Toviggino: la Cámara rechazó una apelación y avanza la causa por apropiación de aportes

El tribunal en lo Penal Económico resolvió que la investigación por desvíos de obligaciones tributarias y patronales que pidió ARCA debe avanzar. La AFA había planteado “inexistencia de delito”

Revés para Tapia y Toviggino: la Cámara rechazó una apelación y avanza la causa por apropiación de aportes
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Tras la victoria de San Martín de Tucumán, Vélez busca la clasificación en la Copa Argentina ante Armenio

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

TELESHOW
Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

Daniela Christiansson repasó su historia de amor con Maxi López y rescató los mejores looks de ambos

INFOBAE AMÉRICA

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega