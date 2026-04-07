El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza solicitó a la ONU paralizar su extradición por “riesgo de tortura”

El flyer de la recompensa difundido por le Gobierno

En simultáneo a la oficialización a través del boletín oficial de una recompensa de 20 millones de dólares para aquellas personas que brinden datos que permitan lograr la captura del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio, su abogado, Rodolfo Yanzón, solicitó a la ONU paralizar su extradición por “riesgo de tortura”.

El letrado, que considera a su representado como un “perseguido político” del gobierno chileno, presentó un documento de 11 páginas ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas, donde pide una “inmediata intervención para frenar el ilegal proceso de detención con fines a extradición”. Asegura, además, que de concretarse, esto “configuraría un daño irreparable para la víctima”.

“En virtud de la gravedad del asunto, la urgencia dada por la inminente detención con fines de extradición de Galvarino Apablaza y el riesgo de daño irreparable configurado, no sólo por las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado dadas por la expectativa de prisión de por vida, sino también por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud, solicitamos que de manera cautelar se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles, hasta tanto se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen”, se planteó en la presentación.

Según la defensa de Apablaza, no hay “pruebas” que lo vinculen al asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards. El exguerrillero chileno vive en la Argentina hace décadas. En 2005, el juez federal Claudio Bonadío rechazó un pedido de extradición en su contra y, en 2010, fue reconocido como refugiado político con la opinión favorable de ACNUR. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri le revocó ese estatus, pero Yanzón advirtió que esa medida “no está firme” y aguarda una resolución de la Corte Suprema.

La semana pasada, y tras una orden judicial, la policía fue a su residencia en la localidad bonaerense de Moreno para detenerlo y extraditarlo, pero no lo pudieron encontrar. Según sostuvo Yanzón a Infobae, “el trámite de extradición debe ser nuevamente solicitado por Chile, ya que de acuerdo con el artículo 15 de la ley de refugiados 26.165 de Argentina, el iniciado en el año 2004 se encuentra cerrado”.

A través de diferentes administraciones, Chile responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. La oficialización de la recompensa se dio horas después de la visita del presidente José Antonio Kast a Javier Milei, donde la situación del exguerrillero fue parte del temario de la reunión bilateral entre ambos líderes.

“Se está dañando seriamente la vigencia de la Convención de Refugiados. Este es el gran punto. Chile desde hace 20 años desconoce la existencia de la convención a través de los sucesivos gobiernos. Entre otras cosas, hay que recordar que hay un miembro del Frente Patriótico que fue condenado por el caso de Jaime Guzmán y que se fugó de la cárcel en 1996, Ricardo Palma Salamanca. Francia lo acogió también en los términos de la Convención de Refugiados y está refugiado desde 2018″, sostuvo el letrado.

En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de Héctor Daniel Mondaca. Fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE).

Galvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)

Luego de que se conociera la noticia de la recompensa, su letrado insistió con que el exguerrillero es un “refugiado político en Argentina”. “Fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, señaló durante una entrevista en Radio Mitre, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.

Por otro lado, ayer, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, le agradeció a su par argentino, Pablo Quirno, “los esfuerzos desplegados y apoyo brindado” por el país respecto del proceso de extradición. Algo similar planteó el propio Kast en una breve conferencia de prensa que tuvo lugar en la Embajada de Chile en la que destacó que la administración libertaria hizo por el caso “mucho más que en años anteriores”. “Tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció.