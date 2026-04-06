Javier Milei rechazó la eutanasia: “La vida es un regalo que debemos honrar”

Javier Milei brindó una entrevista al medio español El Debate, en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse sobre temas sensibles vinculados a la vida y la muerte, al expresar su rechazo tanto al aborto como a la eutanasia durante una entrevista concedida a un medio español. Sus declaraciones se dieron en medio del fuerte debate que atraviesa España tras el caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que accedió a la muerte asistida luego de una extensa batalla judicial.

El tema volvió a instalarse en la agenda pública internacional luego de que la historia de la joven generara una profunda discusión sobre los límites del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la autonomía personal y el rol del Estado en situaciones extremas de salud.

En la entrevista con el medio El Debate, Milei fue consultado, en primer lugar, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica legal en la Argentina desde fines de 2020. El mandatario reafirmó su histórica posición en contra.

“Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción”, sostuvo. En ese sentido, desarrolló una argumentación basada en su visión filosófica: “La vida es un continuo donde hay dos momentos discretos, la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato”.

Las declaraciones no resultan novedosas en su discurso político. Desde antes de asumir la presidencia, Milei se manifestó reiteradamente en contra de la legalización del aborto e incluso su gobierno evaluó impulsar la derogación de la ley vigente, aunque sin éxito en el Congreso.

El caso que reavivó el debate en España

El tema de la eutanasia surgió en la entrevista a partir del caso de Noelia Castillo Ramos, quien falleció en Barcelona tras obtener autorización judicial para acceder a la muerte asistida.

Noelia Castillo Ramos, la joven que recibió la eutanasia en España

La joven había enfrentado una prolongada disputa legal, luego de que su familia y una organización de perfil ultracatólico intentaran impedir el procedimiento. Finalmente, la Justicia avaló su decisión, lo que reavivó el debate en la sociedad española sobre este derecho.

Al ser consultado sobre este tema, Milei aclaró que su rechazo a la eutanasia responde a una convicción personal, aunque hizo hincapié en el respeto por la decisión individual. “En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Es un motivo de alegría que cada día podamos vivir”, expresó.

En su reflexión, el Presidente planteó que no considera que la muerte sea una alternativa preferible ante una vida difícil. “No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien”, afirmó.

Sin embargo, también marcó un límite en la intervención del Estado o de terceros: “Mientras lo que haga una persona no dañe a otros, yo no me meto en la vida de los demás. La decisión final es suya”.

Las declaraciones de Milei reflejan una tensión entre su visión personal —claramente contraria tanto al aborto como a la eutanasia— y su postura liberal respecto a la autonomía individual.

El mandatario aseguró que, en un caso concreto, intentaría persuadir a una persona que quisiera quitarse la vida, pero sin imponer su criterio. “Yo hablaría con esa persona para convencerla de que no lo haga, pero sigue siendo su decisión”, explicó.

Este enfoque, basado en la no injerencia estatal en decisiones privadas, se alinea con algunos de los principios que el Presidente suele defender en otros ámbitos, aunque en este caso se combina con una postura ética personal muy marcada.

Su apoyo “total” a EEUU e Israel

Durante la entrevista, Milei también expresó su respaldo a la acción de Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva militar contra el régimen teocrático de Irán y tras una semana de máxima tensión diplomática. “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, afirmó.

El Presidente explicó que, en su visión, Israel “es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”. Y añadió: “A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (DPA)

El Jefe de Estado definió a Israel como “el bastión de Occidente” y sostuvo que “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana. Israel es la base de la cultura judeocristiana”. Desde ese enfoque, vinculó el conflicto con una disputa de valores: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”.

La declaración de apoyo de Milei se produce en un contexto de escalada en Medio Oriente y de recientes decisiones del Gobierno argentino frente al régimen iraní. La Justicia argentina atribuye a Irán el patrocinio de los dos atentados terroristas más graves ocurridos en el país: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. Ambas investigaciones avanzaron sobre la hipótesis de la participación de funcionarios iraníes y de la organización Hezbollah en la planificación de los ataques.