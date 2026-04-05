Política

Senado: dialoguistas reclaman un guiño del Gobierno para incorporar leyes propias a la agenda legislativa

“Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”, lanzaron desde un despacho de peso a Infobae. Se aguardan definiciones para el martes próximo, en una reunión que encabezará la jefa oficialista, Patricia Bullrich

Guardar
senado - sesión especial pública 2602
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a su par del radicalismo, Eduardo Vischi, y el presidente provisional del Cuerpo, Bartolomé Abdala (Prensa Senado)

El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado mantuvieron una reunión virtual días atrás y volverán a juntarse el martes próximo para definir una cuestión central para las bancadas aliadas: para que “camine” la agenda legislativa, el Gobierno tendrá que ceder ante diversas iniciativas que desde diversos bloques anti K reclaman a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La bolsa de proyectos se encuentra abultada por una simple razón: durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, casi nada fue tomado en cuenta. En la primera mitad de gestión libertaria, sólo a los ponchazos y en disputas tóxicas. En la actualidad, muchos dialoguistas están “a gusto” con la “muñeca” para negociar de Bullrich.

También es cierto que varias leyes aliadas volverían a generar rispideces. Sobre todo, si en el medio entra en juego el “equilibrio fiscal”, el mandamiento principal -hasta ahora- de Javier Milei. La idea de los senadores más experimentados es representar iniciativas que quedaron en cómoda siesta en los últimos seis años y ver hasta dónde “afloja” el Gobierno.

Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”, lanzaron desde un despacho de peso a Infobae. En la carrera para agregar temas, los dialoguistas mantienen sus propias batallas. Todo es recibido por Bullrich, que cabecea cualquier granada en la Cámara alta y ya quedó consolidada como la única interlocutora real con el Ejecutivo.

Entre los puntos que algunos bloques deslizaron ante este medio se encuentran las áreas de educación, lobby -“gestión de intereses”, comentan para suavizarlo- y minería y juego de azar, entre otros. Un escalón más arriba se asoman, en paralelo a lo que la Casa Rosada ya insinuó, ideas sobre financiamiento político y las elecciones primarias, con un puñado de legisladores que no ven con malos ojos que no sean obligatorias.

Sesión Senado - Régimen Penal Juvenil - Reforma Laboral
El oficialismo senatorial y la oposición dialoguista durante la sesión extraordinaria en la que se sancionó la reforma laboral (Gustavo Gavotti)

“La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?“, graficó un referente dialoguista. Más allá de la buena relación, otros -los menos- aún desconfían. También el oficialismo, que ve cómo algunas personas que prometen una línea de acción, luego votan junto al kirchnerismo. De hecho, participan en los cónclaves entre libertarios y aliados y, de esa manera, cuentan con todo el ”panorama" de todos los sectores. Se consideran los más rápidos del condado. No lo son y ya hay colegas que ya los califican de “extorsionadores seriales”, algo común en el Congreso.

¿Qué se espera para la semana entrante? Si bien no fueron convocadas, lo charlado en los últimos días derivaría en una convocatoria a comisiones para el miércoles para comenzar la discusión de dos leyes. La primera es del Gobierno y única de las anunciadas por Milei que aterrizó en la Cámara alta: la que “blinda” la propiedad privada.

El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asista algún funcionario nacional. Se resolverá el lunes.

La segunda está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

Otro ítem es la confirmación -en el peor de los casos, quedará para la semana siguiente- de la sesión que se piensa para el jueves. La finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos enviados judiciales por el Ejecutivo, más la activación de la experimentada exsenadora Lucila Crexell como embajadora -política- de la Argentina en Canadá.

Temas Relacionados

SenadoPropiedad privadaFalsa denunciaLa Libertad AvanzaOposición dialoguistaPatricia BullrichÚltimas noticias

Últimas Noticias

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

La decisión de lo que percibirá cada jurisdicción lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de acuerdo con la capacidad de pago de las mismas

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní