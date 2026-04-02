Milei se pone al frente de la defensa de Adorni y lo suma a un acto por Malvinas en una nueva muestra de respaldo

El Gobierno sostiene al ministro coordinador, a pesar de las críticas

En el cierre de otra semana corta, el presidente Javier Milei se volverá a mostrar este jueves junto a Manuel Adorni en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en lo que será otra muestra de respaldo hacia el funcionario, que por el momento se mantiene firme en el cargo.

Será la primera vez en días que el jefe de Gabinete aparezca públicamente, luego de otra actividad oficial que también compartió con el mandatario el viernes pasado, cuando juntos visitaron un centro de formación del Ministerio de Capital Humano.

Esta vez, la convocatoria será en la Plaza San Martín, situada en el barrio porteño de Retiro, alrededor de las 10:00, donde dejarán una ofrenda floral en memoria de los fallecidos durante el conflicto en el Atlántico Sur.

Previamente, el jefe de Estado brindará un discurso en el que se espera que no hable de la polémica en torno a Adorni, sino que se limite a reafirmar el reclamo de la Argentina por la soberanía del archipiélago.

Adorni en el acto del 2 de abril del año pasado (Gustavo Gavotti)

De acuerdo con lo que anticiparon a Infobae fuentes oficiales, para este homenaje se invitó a “un grupo mucho más grande de veteranos que el año pasado” y se espera que sea “más abierto que en otras oportunidades”.

Se prevé que entre el público estén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y los ministros Alejandra Monteaoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Diego Santilli (Interior), entre otros.

Por su parte, el jefe de Gabinete iba a encabezar una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada este miércoles, como parte de una estrategia comunicacional de mostrar más al funcionario y así tratar de superar los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Sin embargo, el encuentro frente a los periodistas se suspendió y, en cambio, Adorni se trasladó hasta la Quinta de Olivos para tener una conversación a solas con el Presidente, quien le preparó una agenda de reuniones y así despejar las dudas sobre su continuidad, al menos por una semana más.

En un breve comunicado que salió luego, se precisó que ambos “repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

“Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027″, se detalló.

Manuel Adorni con Mario Lugones

Los encuentros comenzarán el lunes, con Alejandra Monteoliva, en la sede de Seguridad; seguirán el martes, con Mario Lugones, en Salud, y terminarán el miércoles, a las 10, con un cónclave con Presti en el Edificio Libertador.

No obstante el anuncio, cuando recién se conoció la decisión, en algunas de estas carteras no estaban al tanto de que tenían que recibir al funcionario y, además, preparar una lista de objetivos para los próximos dos años.

De hecho, en el entorno de uno de los ministros señalaron que las proyecciones ya fueron presentadas durante los encuentros que mantuvieron con el propio Adorni algunos días atrás.

Otra de ellas, sin embargo, cuando se enteró preparó las propuestas: “Van a ser varios avances en gestion y proyectos de leyes en los que se trabajaron y se están trabajando”, precisaron.

Efectivamente, podo después de que comenzara la polémica por sus presuntas propiedades y viajes al exterior, el jefe de Gabinete incluso se fotografió con Karina Milei, Logines, Monteoliva, Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Pablo Quirno (Cancillería) y Luis Caputo (Economía), aunque también tuvo otros encuentros que no se difundieron.

Recientemente, la Justicia citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que fue la que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito que el ministro coordinador adquirió por unos 230 mil dólares.

Según trascendió, la mujer ya habría estado involucrada en otra causa por la que fueron condenados dos narcotraficantes y el portal Letra P reveló que meses atrás visitó al funcionario en Casa Rosada.

La vivienda se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos jubilada que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

El fiscal Gerardo Pollicita es quien tiene en su poder la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario, un expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo y en la que se sumaron también los viajes privados hacia y desde Puta del Este, que fueron abonados, según las facturas, por el periodista Marcelo Grandio -amigo de Adorni- y una productora vinculada a él.

Mientras siguen las sospechas, en el Gobierno insisten en que el jefe de Gabinete sigue firme en su lugar y que no va a renunciar ni va a ser echado. Quienes suenan para un eventual reemplazo, también continúan negando categóricamente haber recibido una propuesta para sucederlo.