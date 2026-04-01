Misiones privatizará el Puerto de Posadas para aliviar su situación económica y financiera

Misiones privatizará el puerto de Iguazú

El jefe político de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció el martes que su administración tomó la decisión de concesionar la operación y explotación de la terminal fluvial ubicada en la capital misionera a la vera del río Paraná. “Llegó el momento de que el puerto de Posadas dé un salto y despliegue todo su potencial. Por eso dispuse el llamado a licitación”, sostuvo en un posteo publicado en sus redes sociales.

“Después de muchos años de esfuerzo, nuestro puerto ha demostrado su capacidad para consolidarse como un nodo logístico estratégico para Misiones y la región”, consignó. En ese sentido, detalló que la terminal fluvial maneja “volúmenes crecientes que ya superan las 36.000 toneladas transportadas”. Además, es un puntal para impulsar “exportaciones de productos misioneros como madera, té y yerba mate”.

“Con una operatoria en manos privadas, el Puerto de Posadas seguirá siendo de todos los misioneros y al mismo tiempo podrá multiplicar por diez su capacidad”, auguró. Asimismo, dijo que la central portuaria ampliará su escala y fortalecerá “nuestra presencia en los mercados nacionales e internacionales”.

Una vista aérea muestra la moderna grúa de contenedores y una barcaza de carga operando en el recién privatizado puerto de Posadas, Misiones

El pase a manos privadas permitirá “reducir costos logísticos y de producción”, argumentó el mandatario. Passalacqua adelantó que la medida beneficiará “directamente a quienes invierten, producen y generan empleo”. En esta línea anotó a ”pequeñas, medianas y grandes empresas”. “En definitiva: a toda la provincia de Misiones”, redondeó.

Tras una convocatoria a participar lanzada en redes a los actores interesados, el Gobernador anticipó que el llamado a licitación se publicará los días 9, 10 y 11 de abril. A partir de entonces estarán disponibles los pliegos correspondientes.

Qué se busca

Misiones enfrenta un escenario de estrechez económica y financiera. Concesionar el puerto de Posadas le permitirá redirigir recursos y generar ingresos a través del canon. El proceso no fue dejado al azar. Ya hay contactos con probables inversores.

Fuentes de primera línea indicaron a Infobae que la embajada de una nación europea mostró interés en el puerto. Asimismo, un grupo de empresas chilenas adelantaron que comprarán el pliego para evaluar las condiciones. En la misma sintonía, altos funcionarios del Ejecutivo provincial tomaron contacto con empresarios argentinos ligados al negocio del transporte y la logística. Aquí también hay intención de participar en la puja.

“Después de muchos años de esfuerzo, nuestro puerto ha demostrado su capacidad para consolidarse como un nodo logístico estratégico para Misiones y la región”, dijo Passalacqua

La medida se enmarca en una serie de decisiones que fue tomando el Gobierno provincial para enfrentar la crisis. A fin de año desdobló el pago de aguinaldos. Además, congeló las contrataciones de personal temporario. También canceló la compra de vehículos. En paralelo, lanzó una moratoria para recuperar parte de los saldos impagos del impuesto automotor.

Lo que sigue, comentan en los pasillos del poder en Posadas, es la venta de MisioPharma. La empresa fue creada en 2020, es una sociedad del Estado y, su fin, es la producción de cannabis medicinal. El esquema completaba todo el circuito, desde el cultivo hasta la elaboración de aceite.

En paralelo, el Estado misionero retrocederá posiciones de incentivo a empresas privadas que se han formado en el último tiempo y que tienen al subsidio público como su principal ventaja comparativa.

Cuáles son las consecuencias

Detrás de toda medida administrativa hay una decisión política. Con esta batería de acciones, Passalacqua quiere mostrar que recuperó el control.

El mandatario misionero pasó un 2025 complicado por motivos de salud. Buena parte del año estuvo fuera a raíz de los cuidados médicos que requería. Esta situación derivó en que la dinámica de su gestión sea la interrupción.

El Frente Renovador, el oficialismo misionero, tiene una mecánica particular. El Gobernador se encarga de administrar. La política y la estrategia están en manos del hombre fuerte del espacio: Carlos Rovira. El esquema tiene 20 años de vigencia.

Passalacqua se siente ahora en plenitud física. Y para demostrarlo avanzó en cambios que dejaron en claro cuál es su rango de acción. La decisión de concesionar el puerto de Posadas, por caso, es un recorte a la influencia de su vice, Lucas Romero. La terminal está bajo su égida y manejada por gente de su confianza.

Otro caso fue el desplazamiento del subsecretario de Seguridad, Milton Astroza. El exfuncionario era uno de los protegidos de Ramiro Rovira, el hijo del mandamás de la Renovación. En su lugar ingresó Víctor Maj, un excomisario de la Policía misionera.