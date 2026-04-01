Jorge Cáceres, capitán de la Fragata Libertad: “El que crea que lo que hacemos es un viaje de egresados, se equivoca”

Es el primer viaje del capitán al frente de esta fragata

El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres se prepara para liderar su primer viaje de intrucción de la Fragata Libertad, durante un que lo llevará por Brasil, Puerto Rico y Jamaica, con una escala clave en los Estados Unidos, donde participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país.

En diálogo con Infobae, el militar explicó cómo es la vida en el mar, especialmente para los 45 aspirantes a oficiales de la Armada que estarán realizando la prueba final a lo largo de toda la travesía.

El uniformado, que recibió a este medio en su oficina dentro del navío, remarca que “el que crea que lo que se hace en estas misiones es un viaje de egresados se equivoca”, porque el ritmo de trabajo “es bastante intenso”.

En la cámara del comandante, el capitán está rodeado de banderas argentinas, cuadros de sus antecesores y premios que recibió el barco durante estos casi 63 años de existencia, como el Boston Teapot, reconocimiento que se le da a aquella fragata de instrucción que recorra la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.

La Fragata Libertad es actualmente la campeona de esa competencia y acumula un total de 10 trofeos, récord que iguala solamente España, por lo que Cáceres está decidido a revalidar el título, no solo para que la Argentina quede sola en la cima, sino también para que sea la primera vez en la historia que lo consigue en dos años seguidos.

-¿Cuánto tiempo lleva como comandante de la Fragata Libertad?

-Hace cuatro meses que soy comandante de la Fragata Libertad. Desde el día 16 de diciembre del 2025.

-¿Este es su primer viaje de instrucción?

-Este sería mi tercer viaje de instrucción. Hice el viaje en el año 1998 como guardiamarina en comisión, en el año 2017 como jefe del departamento de cubierta y ahora en este año, 2026, como comandante.

El comandante ya tuvo otras experiencias a bordo del barco

-¿Cómo lo afronta?

-Es un desafío profesional de los más importantes en la carrera. Es un buque muy representativo de la Armada y de la Nación. Conlleva mucha responsabilidad. Somos doscientas ochenta personas de tripulación a bordo, con una misión muy importante, que es terminar de formar a nuestros guardiamarinas y cumplir la función de embajadora con la fragata. Hay muchos desafíos y nos preparamos para cumplirlos.

-¿Cuál es la importancia de esta misión?

-Son dos los objetivos principales de la fragata. El primero, terminar de formar a nuestros guardiamarinas en comisión, que hicieron cuatro años de escuela naval en Río Santiago y su quinto año lo completan a bordo de la Fragata Libertad. Los formamos en la aptitud militar y profesional para su futura vida como oficiales de marina. Y luego, representamos al país en cada puerto, mostrando nuestra cultura, geografía y productos. Por ejemplo, la carne que llevamos y consumimos durante el viaje es siempre argentina.

-¿Cómo es la vida en el mar durante tantos meses?

-El viaje tiene cinco meses y ocho días de duración, aproximadamente. Los guardiamarinas necesitan más de cien días de navegación, y el resto son días de puerto para escalas logísticas y de abastecimiento. Cada año egresan guardiamarinas y deben cumplir esos días de navegación.

Es bastante intenso. Los guardamarinas se dividen en dos grupos: uno estudia las últimas materias y el otro trabaja y realiza guardias de navegación, y luego se intercambian los roles. Los vamos distribuyendo en diferentes departamentos, como máquinas, cubierta, abastecimiento, y así se van formando en lo que harán como oficiales de marina.

EL navío partirá el próximo 11 de abril

-Se suele decir que esto no es un viaje de egresados. ¿Qué puede decir al respecto?

-No, no es un viaje de egresados. Acá se trabaja y se estudia. Si lo comparamos con una carrera universitaria, la tesis se rinde acá. El examen final se toma en esta cámara (la oficina del comandante), con el comandante, segundo comandante y los jefes de departamento. No todos aprueban. Lo normal es que uno o dos oficiales no aprueben el curso. Con lo cual, la parte esa de que sería como un viaje de egresados, yo te puedo asegurar que no, el que crea eso se equivoca.

-¿Cómo se maneja un grupo tan grande, no solo de estudiantes sino también de oficiales y suboficiales?

-El buque está perfectamente estructurado: comandante, segundo comandante, cinco jefes de departamento, jefes de cargo, suboficiales y cabos. Todo el personal está seleccionado bajo requisitos de la Armada, lo que facilita el trabajo. Todos están comprometidos con la misión de representar a la Armada y al país.

-¿Cómo es representar al país en el exterior? ¿Qué responsabilidad implica y cómo se prepara?

-Uno trata de hacer su trabajo y comportarse de la mejor manera, e inculcar lo mismo a los guardiamarinas y cabos recién egresados. Lo importante es la buena conducta en el exterior y ser buenas personas. Representamos al país mostrando nuestras particularidades. En este viaje participaremos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos junto a otros grandes veleros, cada uno con la misión de representar a su país y formar futuros oficiales.

El capitán será la máxima autoridad a bordo

-Este viaje se da en un momento en el que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son buenas. ¿Eso influye en la misión?

-Sí, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Visitaremos cinco puertos estadounidenses como parte de la regata Sail 250, que arranca en New Orleans y termina en Boston. Todos los buques participan y muestran su embarcación en cada puerto.

-Quiero volver a cómo es la vida diaria a bordo, ¿qué rutinas se siguen?

-El día comienza a las seis y media o siete de la mañana, con diana y aseo personal. Después del desayuno y la formación, se trabaja hasta las doce treinta. Luego el almuerzo y de nuevo trabajo hasta las diecisiete. Luego hay actividades deportivas, estudio y descanso. La cena es a las veinte, y a las veintidós, descanso. ¿Se pueden ver películas? Sí, es posible, en los camarotes, en algún tiempo libre, a la noche, pero la rutina es muy organizada.

-¿Cómo se maneja el uso de celulares y la comunicación a bordo?

-Ese es todo un tema. La comunicación no es tan abierta como a veces se quiere, pero es parte también de lo que se tiene que enseñar. Las comunicaciones deben ser sí o sí a través del comando. Los guardiamarinas pueden comunicarse con sus familias por WhatsApp, pero está organizado por grupos y horarios. Se limita el uso de redes sociales por cuestiones técnicas y educativas, para que el personal esté concentrado en el trabajo, ya que hay riesgos de accidentes y es importante mantener la atención. Las redes sociales tratamos de que no se usen, porque conllevan mucho gasto, serían 280 celulares conectados. Nosotros necesitamos que el personal esté abocado al trabajo y no al celular con Facebook, con Instagram y esas cuestiones. Cualquier accidente puede modificar la misión. El objetivo va a estar cumplido para mí cuando regresemos todos los que salimos y con los 10 dedos de la mano. Esa es la prioridad, la seguridad.

-¿Cómo asume la responsabilidad de formar a tantos futuros oficiales?

-El proceso de aprendizaje continúa incluso después de egresar de la fragata. El oficial pasa siete años como alumno, formándose y aprendiendo en la flota de mar. Solo después de ese tiempo se le exige como oficial pleno. El proceso de formación lleva su tiempo.

-¿Por qué se usa esta fragata para la prueba final y no un buque de guerra?

-Bueno, en primer lugar, porque es volver a las raíces, a lo más básico, porque a vela se navegó desde siempre, desde el inicio de la historia. Además, porque ya van a tener tiempo de instruirse en un “buque gris” y esto es, de todas formas, una fragata militar, tenemos artillería y también tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, como piratas o intentos de posesión. Todo el viaje está calculado, pero hay que estar listos.

*Fotos: Maximiliano Luna