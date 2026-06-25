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“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

El elenco sudamericano venció 2-1 a los teutones y se clasificó a los 16 avos de final

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La victoria de Ecuador ante Alemania por 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey sacudió a la prensa del país tras un inicio oscilante en el Mundial 2026. Desde los diarios nacionales hasta los medios digitales regionales, la cobertura fue inmediata y unánime en un punto: el resultado tenía dimensiones que iban más allá de los tres puntos.

El Universo, uno de los mayores diario de Ecuador, encabezó su cobertura en vivo con el titular “Triunfo histórico de Ecuador ante Alemania y clasifica entre los mejores terceros a dieciseisavos de final del Mundial 2026”. En su sección de últimas noticias, el medio actualizó el relato en tiempo real con dos líneas que graficaron el estado de ánimo en el país: “La Tri desata la euforia: hinchas explotan de felicidad tras vencer a Alemania” y “Ecuador hace historia: derrota por primera vez a un campeón del mundo y mantiene vivo el sueño mundialista”. El diario periódico anticipaba que La Tricolor buscaba “a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda de la flamante Copa del Mundo de 48 equipos”.

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El Comercio apostó por un despliegue visual y editorial de alto impacto. Bajo el rótulo “¡Histórico!”, el diario tituló “Ecuador vence a Alemania y asegura una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial” y acompañó la nota con una fotografía de Gonzalo Plata en plena celebración del gol con el que La Tri remontó ante los alemanes en la segunda parte. El epígrafe de la imagen describía el momento exacto del tanto que selló el pase de ronda.

Así tituló el portal Primicias la hazaña de Ecuador
Así tituló el portal Primicias la hazaña de Ecuador

La síntesis más directa la ofreció La Hora. Sin adornos, el diario eligió un titular en primera persona del plural que reflejó el sentimiento colectivo: “Ecuador gana 2-1 a Alemania: clasificamos”. El subtítulo completó el cuadro con una frase que condensó la sorpresa del resultado: “El partido menos esperado, Ecuador se impuso a Alemania en el Mundial 2026”.

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El tono más efusivo de toda la cobertura lo marcó Primicias. El medio optó por un titular en mayúsculas que funcionó casi como un grito: “¡NOS HICIERON LLORAR DE ORGULLO! Ecuador gana a Alemania y clasifica a los 16avos en el Mundial”. En la bajada, el medio recordaba la dimensión del desafío que tenía La Tri antes del partido: “Ecuador tiene una última oportunidad de clasificar a los 16avos de final, pero tiene que ganarle a Alemania”.

Metro Ecuador eligió un ángulo diferente al resto y puso el foco en el autor del gol decisivo. "Gonzalo Plata desata la locura: un gol que hizo soñar y que retumbó en el MetLife" fue el titular del medio, que describió al estadio de Nueva Jersey como “un pedazo de Ecuador” durante los instantes posteriores al tanto.

El Oriente tituló “¡Histórico! Ecuador sorprende a Alemania y mantiene vivo el sueño mundialista con un triunfo 2-1” y precisó en su bajada que La Tri “consiguió una victoria histórica en la última jornada del Grupo E, pero deberá esperar otros resultados para conocer si avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026”.

Nuevo Tiempo, periódico digital, cerró la ronda de reacciones con el titular “Histórica clasificación de Ecuador y sigue en el Mundial Norteamericano”, firmado por Milton Rocano, quien subrayó la continuidad de La Tri en la competencia organizada de forma conjunta por Estados Unidos, Canadá y México.

Al margen de los medios gráficos, tras la victoria de Ecuador, un periodista interrogó a Sebastián Beccacece sobre sus sensaciones y el reportero calificó al triunfo como el “más importante en la historia del fútbol ecuatoriano”.

LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS DE ECUADOR CON SU REACCIÓN AL GOLPE QUE DIO LA SELECCIÓN EN EL MUNDIAL 2026

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