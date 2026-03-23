La Comisión Asesora de Antecedentes de la SIDE en la dictadura: integrantes, a quiénes perseguían y qué decían de Montoneros

La Comisión Asesora de Antecedentes de la SIDE estaba conformada por los más encumbrados jefes de inteligencia del país

Con la desclasificación y publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) del período 1973-1983, se revelaron distintos grupos de trabajo dentro del organismo durante el período más violento del país. Entre las revelaciones que ya fueron difundidas, se encuentra el rol de la Comisión Asesora de Antecedentes (CAA), que se encargaba de catalogar a personas y entidades de acuerdo a sus ideologías y cargos ante pedidos directos del presidente de la Nación o los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

La Resolución ESC N° 80/83 de la SIDE, fechada el 13 de junio de 1983, a meses del retorno de la democracia, brinda detalles del funcionamiento del grupo que era conformado por los entonces integrantes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI):

Jefatura II Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército

Jefatura II Inteligencia del Estado Mayor General de la Armada

Jefatura II Inteligencia del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

Secretaría de Inteligencia de Estado

Superintendencia de Seguridad Federal

Además, como “contribuyentes”, integraban la Comisión representantes de:

Dirección de Inteligencia de Gendarmería Nacional

Dirección de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina

Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

La Resolución ESC N° 80/83 de la SIDE, fechada el 13 de junio de 1983

Eran reuniones entre los más encumbrados jefes de inteligencia del país en las que se brindaban veredictos sobre las pertenencias ideológicas de las personas, que luego por ello muchas veces eran perseguidas, encarceladas, torturadas o incluso asesinadas y desaparecidas, teniendo en cuenta que la CAA, con distintos nombres y formatos, funcionaba desde 1965 (Resolución 13/65).

La mencionada resolución buscaba establecer las “normas para el funcionamiento de la Comisión Asesora de Antecedentes”, que ya llevaba años de existencia, aunque de manera “experimental”, según el texto publicado.

Los integrantes de la Comisión Asesora de Antecedentes

“La experiencia obtenida indica que los Organismos de Inteligencia tienen la responsabilidad de conformar un correcto encuadramiento de las personas físicas o de existencia ideal que realizan actividades comprobadas de indudable motivación ideológica que atentan contra la seguridad nacional”, se indicaba dentro del apartado “Concepto General” del anexo que especificaba las normas del grupo en cuestión.

Se dejaba en claro que “los requerimientos de Estudios Ideológicos y sus ‘Revisiones’, se efectuarán a propuesta del Presidente de la Nación, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas y miembros de la CNI a través de sus Delegados Permanentes ante la CAA”.

Una vez que se determinaba que un caso era digno de estudio por parte de la CAA, se realizaba un Plenario de Delegados, con el requisito de un cuórum de 5 miembros. Una vez allí, se leía cada uno de los casos propuestos y la conclusión propuesta por el Servicio Informante. Luego, se discutían las distintas posturas y se arribaba a una “conclusión final”, cuyas variantes eran:

Sin antecedentes: comprendía a todas las personas y entidades sobre las cuales no se poseía ningún antecedente de carácter ideológico.

Con antecedentes generales - sin antecedentes ideológicos: comprendía a las personas que poseían antecedentes de carácter general, pero no ideológicos.

Antecedentes ideológicos insuficientes para ser caracterizado: se incluía en este grupo a las personas y entidades cuyos antecedentes ideológicos no estaban claramente definidos a través de las actividades desarrolladas o de los antecedentes reunidos, si bien existía la impresión de que pudiera inclinar sus simpatías hacia una determinada ideología.

Registra antecedentes que lo caracterizan como de ideología ... (se llenaba el espacio con la que correspondiera): el grado de compromiso del causante con la ideología que sustentaba debía marcarse según se lo consideraba simpatizaba, adherente, contribuyente, encubridor, colaborador, afiliado, agitador, activista o dirigente (ideológico o táctico).

Registra antecedentes que lo identifican como perteneciente a la BDS (Banda de Delincuentes Subversivos) ... (se indicaba a cuál en el espacio): debía aclararse, en lo posible, el grado de compromiso del causante con la BDS señalada según se lo consideraba encuadrado, periférico, militante, aspirante, combatiente o circular.

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Hasta 1983, la conclusión final, en caso de que el sujeto analizado contara con “antecedentes ideológicos marxistas”, se redactaba como un “consejo” de “no ingreso y/o permanencia en la administración pública”, de que “no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”.

Qué ideologías perseguían y la identificación de Madres de Plaza de Mayo como organización marxista

A continuación, como anexo, se adjuntó un glosario, el cual debía “ser considerado como una guía, de carácter dinámica y susceptible de ser modificada cada vez que surjan y/o se anulen organizaciones y bandas de delincuentes subversivos contrarias a la seguridad nacional”. Allí, se colocaron “las principales ideologías que atentan contra la seguridad nacional”.

Entre las “Principales corrientes ideológicas totalitarias”, de las cuales se brindaba una explicación detallada, se mencionaba al anarquismo, el marxismo, el fascismo, el nacional-socialismo y las Internacionales (separadas del marxismo en este glosario y divididas en I Internacional, II Internacional, III Internacional y IV Internacional).

Luego, se brindaban los nombres y las principales características de cada una de las organizaciones a tener en cuenta por la CAA, las Entidades y Organizaciones Ideológicas de Carácter Político, Económico, Social y Militar, con varias subdivisiones.

Entre las principales organizaciones político marxistas, se brindaban las características del Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero Trotskista, Política Obrera y el Partido Comunista Revolucionario.

Como Organizaciones colaterales y de fachada de los mismos, aparecían: la Federación Juvenil Comunista, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión de Mujeres Argentinas, el Consejo Argentino por la Paz, el Movimiento de Orientación Reformista, la Juventud Socialista de Avanzada, Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista, la Agrupación Clasista 1° de Mayo y la Federación de Agrupaciones Universitarias de Izquierda.

También se elaboró un largo listado de “otras organizaciones y agrupaciones” marxistas a tener en consideración, que estaban divididos entre las “comprendidas en la Ley 21.325/76″ y las “formadas con posterioridad” a esa norma. En ese último grupo, se incluyó a las Madres de Plaza de Mayo, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Servicio Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Bandas de Delincuentes Subversivos”: qué decía la SIDE de Montoneros y el PRT-ERP

Siguiendo con el detalle de las distintas organizaciones, a continuación se brindan las especificaciones de las de tipo “militar”, denominadas “Bandas de Delincuentes Subversivos (BDS)”.

Allí estaban incluidos los Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) - Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la Organización Comunista Podefr Obrero (OCPO).

En la visión de la SIDE de ese entonces, Montoneros era “la simbiosis del peronismo de izquierda revolucionario y corrientes cristianas progresistas infiltradas por el marxismo (grupo Cristianismo y Revolución), que visualizan al socialismo como la única propuesta válida para el ejercicio del poder”. Asimismo, se indicaba que su objetivo era la “toma del poder político mediante la revolución armada”.

En pleno 1983, se afirmaba que Montoneros buscaba la “capitalización en su favor del proceso de institucionalización del país, incorporándose a sectores radicalizados del peronismo, promoviendo y articulando nuevas estructuras en los frentes de masas”.

Entre sus “tácticas”, destacaban los “secuestros y/o asesinatos contra figuras de proyección del ámbito político, gremial y de las FF AA”. Además, se les cuestionaba el “accionar por medio de la Juventud Peronista (JP), cuadra por cuadra y barrio por barrio, demostrando a la población capacidad para elaborar proyectos reivindicativos, así como para defender y controlar los intereses populares”.

También se mencionaba “a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), como expresión peronista de los estudiantes revolucionarios”.

Del PRT-ERP, organización “marxista-leninista”, tras un repaso a lo largo de su historia desde 1963, incluyendo sus disputas internas y sus divisiones, se indicaba que su principal objetivo era la “toma del poder mediante la acción violenta o instauración de un régimen socialista-marxista”.

Se indicaba que buscaba albergar “en su seno a todas las agrupaciones de izquierda, incluidas las del peronismo radicalizado”. También se mencionaba su “pronunciamiento contra la salida electoral”.

Al igual que lo señalado para Montoneros, se resaltaba que realizaban “secuestros y/o atentados contra figuras de proyección en el ámbito político, gremial, y de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad”.

Finalmente, en el archivo difundido, se reproducen las estructuras internas de cada una de esas agrupaciones y se especifican las características de cada uno de los roles internos.