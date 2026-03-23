El embajador argentino en Israel valoró el posicionamiento del país en la guerra de Medio Oriente: “Irán es como la Alemania nazi”

Axel Wahnish habló sobre el conflicto armado que se desató en la región, rescató el liderazgo de Milei y aseguró: “Acá está visto como un prócer”

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que el posicionamiento de Argentina durante la guerra en Medio Oriente representa “ubicarse del lado correcto de la historia” y advirtió sobre el peligro que representa Irán para la región y el mundo, al señalar: “Es muy parecido a lo que pasó con la Alemania nazi”.

Wahnish describió el actual escenario geopolítico tras el estallido del conflicto armado con Irán. Según el embajador, la escalada militar era “una bomba de tiempo” y subrayó: “En algún momento iba a explotar. Eventualmente, explotó en este momento porque el mundo empezó a ver que si Irán se hacía con la bomba nuclear, iba a ser una amenaza sin vuelta atrás”. Para el jefe de la misión diplomática, los recientes acontecimientos suponen “una reconfiguración en todo Medio Oriente, pero que afecta a todo el mundo”.

El diplomático argentino remarcó la dimensión global del enfrentamiento y la peligrosidad de los actores involucrados. “Cuando existe un elemento terrorista intolerante y encima bajo el escudo de una religión de la guerra santa, empieza en la región, pero su apetito es de conquista y extensión a todo el mundo”, explicó Wahnish, donde equiparó la situación actual con el avance del régimen nazi.

En ese sentido, Wahnish valoró la postura de Argentina bajo el liderazgo de Milei. “Todos los argentinos deberíamos estar orgullosos de que Argentina, bajo el liderazgo de nuestro presidente, se esté ubicando del lado correcto de la historia”, expresó el embajador, al tiempo que hizo referencia a los antecedentes de ataques terroristas sufridos en el país sudamericano. El diplomático mencionó la “mancha negra en la conciencia colectiva de todos los argentinos, que es después de haber sufrido dos atentados, no se hizo justicia, se firmó un memorándum para cubrir esos atentados. Eso nos debería dar vergüenza”.

Wahnish señaló que los argentinos en Israel enfrentaron dificultades para salir del país debido al cierre total del espacio aéreo

Durante la conversación con La Nación+, Wahnish relató cómo cambió la imagen de Argentina en Israel, con la figura de Milei. “Desde hace dos años vos caminas acá por donde sea, te dicen: ‘¿De dónde sos?’ ‘De Argentina’. ¡Milei! Acá Milei es visto como un prócer que está trayendo libertad y está haciendo la revolución y la lucha a nivel mundial contra el wokismo y la izquierda, que lamentablemente ha encontrado su mejor aliado con los terroristas”.

El embajador también explicó que el conflicto actual impactó de lleno en la vida diaria de los habitantes en Israel. Según relató, la sociedad enfrenta “una situación traumática”, con calles vacías, comercios cerrados y la suspensión de clases. La alarma, tal como indicó, genera pánico cada vez que suena. Además, Wahnish subrayó la preocupación de la comunidad argentina residente y de turistas, quienes buscan alternativas de salida ante las restricciones aéreas.

Por otro lado, el diplomático se refirió a la promesa de Milei de trasladar la sede de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. “Es muy simbólico. El primero que lo hizo con mucho impacto geopolítico fue Trump. Nuestro presidente hizo esa declaración, esa promesa. No tenemos fecha concreta todavía de cuándo se va a poder concretar, pero es una declaración que hizo el presidente y estamos atentos”, señaló Wahnish.

En otro tramo de la entrevista, Wahnish resaltó el reconocimiento que recibe Milei dentro de la sociedad israelí. “Acá celebran el Día de la Independencia, Yom Ha’atzmaut, con una ceremonia nacional donde prenden antorchas y se elige, por alguna razón u otra, a héroes o personas sobresalientes de la sociedad. Cada año, en total, prenden doce antorchas. Esta sería la primera vez que el primer ministro Netanyahu invita a un presidente de otro país a prender una antorcha”, destacó el embajador.

Al analizar la dimensión de la guerra, Wahnish insistió en que el conflicto busca “traer paz y estabilidad”. En sus palabras, la lucha se da en un contexto donde “la izquierda ha encontrado su mejor aliado en los terroristas”. El diplomático subrayó el respaldo que Argentina recibió en el plano internacional y señaló que altos funcionarios del gobierno israelí han transmitido su apoyo a la gestión de Milei.