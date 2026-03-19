Política

Horacio Rodríguez Larreta y Claudio “El Turco” García compartieron guiños electorales en las redes sociales

El ex jefe de Gobierno anunció recientemente que buscará volver a ese cargo en 2027 y cruzó mensajes con el ex futbolista, quien el año pasado se lanzó a la política como candidato a diputado nacional

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El ex futbolista volcado a la política en la Ciudad de Buenos Aires le envió un video al ex jefe de Gobierno, quien ya anunció que intentará volver al cargo en 2027

Este viernes, las redes sociales fueron el escenario de un cruce de guiños entre dos que quieren sumar peso en el escenario político porteño. Por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno que ya anunció que intentará recuperar el cargo en las elecciones de 2027; por el otro, Claudio “El Turco” García, ex futbolista que se lanzó el año pasado a la política como candidato a diputado nacional.

El puntapié inicial, acorde a la profesión que lo llevó a jugar en el seleccionado argentino, lo dio García con una publicación en X. En la misma, plantó la camadería con Rodríguez Larreta y le lanzó un tiro por elevación al actual alcalde, Jorge Macri.

“Che, Horacio Rodríguez Larreta, cuando quieras te invito a caminar el sur... así de paso se lo mostrás a Jorge Macri, que parece que todavía no lo tiene en el GPS”, escribió quien en 2025 sacó el 0,48% de los votos en su intento por llegar al Congreso de la Nación.

El texto fue acompañado por un video que comienza con Rodríguez Larreta diciendo “Y esta segunda transformación empieza en el sur, porque ahora le toca al sur”. Pegado a ello, se suceden imágenes de García en distintos sitios emblemáticos de Villa Lugano, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Mataderos.

La respuesta del ex alcalde no se hizo esperar. “Mañana voy a estar en Lugano, venite y tomamos un café en el Paso a Paso”, tipeó, en referencia al sitio en el que hará uno de sus tradicionales encuentros con vecinos, actividad que inició cuando aún era vicejefe de Gobierno de Mauricio Macri.

El ex jefe de gobierno
El ex jefe de gobierno porteño lanzó su carrera para competir en las elecciones de 2027 (Prensa Horacio Rodríguez Larreta)

Este lunes, Rodríguez Larreta lanzó Metrópolis, su nuevo espacio político, con el que busca volver a dirigir la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo proponiendo una “segunda transformación”.

Buenos Aires tiene todo para convertirse en una gran Metrópolis. Pero para lograrlo hace falta una Segunda Transformación, que profundice lo que ya empezamos, que recupere este tiempo perdido y que se anime a ir más lejos. Es la decisión de completar la Ciudad. Y esa nueva etapa empieza donde más falta hace. Empieza entendiendo que cuando levantamos a los que están más abajo, la Ciudad entera se eleva. Ahora le toca al Sur”, indicó en sus redes sociales.

En diálogo con Infobae en Vivo, este martes, al ser consultado por sus motivaciones personales para intentar el regreso a la alcaldía, señaló: “La ciudad se nos cayó. Yo camino la ciudad todos los días, voy con mi libreta, anoto lo que me dice la gente: mugre, abandono. La ciudad nunca hubo tanta gente en la calle como ves hoy en Buenos Aires”.

El Turco García sigue caminando
El Turco García sigue caminando la ciudad para tomar contacto con las necesidades de los vecinos

Y recordó su método de gestión: “Había un método de gestión superriguroso. Yo tenía en mi teléfono, en un tablero de control, justamente la cobertura de los policías esquina por esquina. Y cuando había una esquina que estaba en rojo, saltaba enseguida y el comisario tenía que dar la explicación y reemplazarlo enseguida. Había un método, un sistema”.

La ciudad está sucia y dejada. No hay grandes proyectos de cambio. No te digo que tengas que hacer el Paseo del Bajo todos los días porque fue una obra después de setenta años. Pero no hay nada relevante, no hay transformación”, expuso.

Consultado por su parecer sobre la gestión de Jorge Macri, con quien confió que no tiene relación, consideró que “no es buena”.

“No sé si no puede, no sabe, no quiere, pero lo que importa en una gestión son los resultados. Y los resultados no son buenos”, concluyó.

Con el acercamiento al “Turco” García, Rodríguez Larreta busca sumar no solo impacto en las redes sociales, con un ex futbolista de importante trayectoria y con pasado en realities y el streaming, sino también a un ciudadano comprometido y que donde pisa más fuerte es, justamente, en la zona sur de la ciudad.

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