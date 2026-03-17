Política

Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno porteño: “La Ciudad se nos cayó”

El legislador lanzó duras críticas a la actual administración de Jorge Macri y presentó los ejes de su nuevo espacio “Metrópolis”

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La entrevista completa al legislador porteño y exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el legislador y exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó: “La ciudad está sucia y dejada. No hay grandes proyectos de cambio. No te digo que tengas que hacer el Paseo del Bajo todos los días porque fue una obra después de setenta años. Pero no hay nada relevante, no hay transformación”.

El dirigente fue contundente al analizar la situación porteña: “No es buena. No sé si no puede, no sabe, no quiere, pero lo que importa en una gestión son los resultados. Y los resultados no son buenos”.

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Al referirse a la limpieza urbana, insistió: “No encontrás un contenedor en la ciudad de Buenos Aires que no tenga basura alrededor, ni uno”. También explicó que la eliminación de campañas y puntos verdes complicó la situación: “Hoy ya no se hace. Hay menos contenedores verdes en la calle. Sacaron los puntos verdes de las plazas. ¿Sabés lo que sucede con eso? Que la gente vuelve a poner el cartón en los contenedores y, por lo tanto, los cartoneros van a buscar el cartón”.

Larreta también criticó la política actual para las personas en situación de calle: “Este gobierno fracasó en la política de gente en calle porque hay mucha más gente en calle. Lo que tenés que tener primero es mucha presencia del Estado. Vos cada vez que ves a alguien en la calle debiera haber un asistente social al lado”.

Sobre la gestión de su propio espacio político, sostuvo: “Yo mantengo los valores originarios del PRO, nunca me fui de ahí. Hace veinticinco años fui uno de los fundadores y uno de los principales valores del PRO era la buena gestión en la ciudad. Por eso ganábamos elecciones, reelegíamos”.

Consultado por el vínculo con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue tajante: “El otro día lo vi en la apertura de sesiones en la Legislatura, pero no hay relación”. En este punto, también declaró que no mantiene un vínculo con el expresidente de la Nación y fundador del PRO, Mauricio Macri, desde “hace un año y algo”.

“Tenemos muchas diferencias, son muy claras. Hace mucho que no hablo con él. Mauricio apoya y avala la gestión del gobierno de la ciudad, mientras que yo soy muy crítico porque veo cómo está. Tenemos una diferencia muy grande en algo que para el PRO siempre fue importante: la gestión. Además, le entregaron el PRO a La Libertad Avanza", apuntó el exalcalde porteño.

El ex jefe de gobierno
El ex jefe de gobierno porteño lanzó su carrera para competir en las elecciones de 2027 (Prensa Horacio Rodríguez Larreta)

Y también se refirió a la senadora, Patricia Bullrich: “Ella está con la Libertad Avanza y yo no tengo nada que ver con la Libertad Avanza, con lo cual no tengo nada que ver con ella. Es cierto que a lo largo de su vida se cambió muchas veces. Pero ella está ahí, que haga lo que le parece, no estoy para estar juzgando a nadie”.

El lanzamiento de “Metrópolis” y la apuesta por una segunda transformación

Larreta presentó su nuevo espacio “Metrópolis” como respuesta a lo que considera una etapa perdida para Buenos Aires: “Es lo que necesita Buenos Aires, una segunda transformación para completar y continuar mucho de lo que hicimos tantos años en la ciudad, para recuperar estos últimos años perdidos, pero sobre todo para ir por más, para seguir transformando”.

Al ser consultado por sus motivaciones personales, señaló: “La ciudad se nos cayó. Yo camino la ciudad todos los días, voy con mi libreta, anoto lo que me dice la gente: mugre, abandono. La ciudad nunca hubo tanta gente en la calle como ves hoy en Buenos Aires”.

Y recordó su método de gestión: “Había un método de gestión superriguroso. Yo tenía en mi teléfono, en un tablero de control, justamente la cobertura de los policías esquina por esquina. Y cuando había una esquina que estaba en rojo, saltaba enseguida y el comisario tenía que dar la explicación y reemplazarlo enseguida. Había un método, un sistema”.

El legislador porteño apuntó contra
El legislador porteño apuntó contra Mauricio y Jorge Macri

Críticas a la política nacional y definiciones personales

En la segunda parte de la charla, el exjefe de Gobierno se diferenció del gobierno nacional: “Veo que en la Argentina no hay trabajo. Eso es lo que veo y eso es lo más grave. Lo importante es lo que le pasa a la gente, más allá del gobierno de (Javier) Milei. La gente no llega a fin de mes, no hay guita en el bolsillo”.

A su vez, valoró el equilibrio fiscal, pero advirtió: “Para mejorarle la vida a la gente no alcanza y eso tiene que quedar claro. Cuando veo que el presidente festeja porque cierra una empresa y queda gente afuera, me da muchísima preocupación. Para mí hay que defender cada laburo argentino con uñas y dientes”.

También fue consultado sobre su futuro político: “Hoy estoy enfocado en la ciudad. Hay mucho para laburar en la ciudad, para esta segunda transformación que necesita Buenos Aires y ahí está mi energía”.

Al cierre, Larreta reforzó su compromiso con la gestión y la escucha activa: “Estoy entusiasmado con lo que hago. Me entusiasma esta construcción de un proyecto para la ciudad, la disfruto. Disfruto de acá, me voy a una reunión de vecinos, creo que tengo en Callao al trescientos, en un bar donde nos vamos a reunir. Siempre empieza igual: cómo está el barrio, cómo está la ciudad y anoto”.

Horacio Rodríguez Larreta, legislador porteño
Horacio Rodríguez Larreta, legislador porteño y exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

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