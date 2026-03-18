Un legislador de LLA pidió eliminar el Instituto de la Vivienda en CABA y destinar los fondos a créditos hipotecarios

El legislador Nicolás Pakgojz propuso eliminar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires para redirigir fondos a créditos hipotecarios

En una entrevista con el staff de Infobae al Regreso, el legislador Nicolás Pakgojz explicó la propuesta de La Libertad Avanza para eliminar el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y volcar el presupuesto a créditos hipotecarios, en respuesta al reciente anuncio del jefe de gobierno sobre nuevos préstamos para la clase media.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Pakgojz reaccionó al anuncio de Jorge Macri, quien había afirmado: “Lanzamos nuevos créditos hipotecarios para que los porteños puedan acceder a su primera casa con recursos que antes se destinaban a regalar viviendas y locales en las villas”. Esa declaración fue el eje del contrapunto político y técnico en la entrevista.

La Libertad Avanza impulsa la eliminación del IVC

Pakgojz remarcó la necesidad de un cambio de fondo en la política habitacional de la Ciudad: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es el que yo propuse eliminar el lunes, destina menos del 4% de su presupuesto para créditos hipotecarios y más del 30% para cargos políticos. Es una montaña de cargos políticos”. Según su análisis, el IVC funciona como un organismo sobredimensionado que prioriza la burocracia sobre las verdaderas soluciones para quienes buscan acceder a la casa propia.

El legislador detalló que presentó dos proyectos de ley: “Uno era eliminar el IVC y utilizar ese presupuesto para bajar la tasa. El otro era modificar la carta orgánica del Banco Ciudad para que deje de financiar obras de carácter social”. Aseguró que la propuesta de Jorge Macri se financia con recursos del IVC y utilidades del Banco Ciudad, lo que para su espacio representa una “inspiración” en las ideas de La Libertad Avanza, pero con un alcance insuficiente.

La iniciativa de La Libertad Avanza busca priorizar los créditos hipotecarios para la clase media y reducir la burocracia en la política habitacional porteña

Pakgojz insistió: “Nosotros celebramos que el jefe de Gobierno se inspire en nuestras ideas, celebramos que tome nuestras iniciativas. Pero con proyectos a medias tintas no alcanza. Hay que eliminar el Instituto de la Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños”.

Prioridad en la clase media y visión sobre barrios populares

El dirigente subrayó que la agenda de La Libertad Avanza busca “lograr más libertades, bajar la burocracia y los impuestos en la ciudad de Buenos Aires”. Argumentó que la clase media ha sido históricamente relegada y que los créditos hipotecarios deben ser una herramienta concreta para cambiar esa realidad. “En la ciudad, el esfuerzo vuelve a valer la pena”, afirmó respecto al objetivo de la política habitacional.

Consultado sobre el impacto de la eliminación del IVC en los sectores más vulnerables, Pakgojz señaló: “No creemos que haya que barrer a la gente que vive en las villas. Creemos que hay que ser empáticos, entender la situación y acompañar. El ajuste no lo tienen que tener los porteños, sino la política”. Rechazó cualquier intento de desarraigo y defendió un enfoque centrado en la reorientación de recursos para que lleguen a quienes realmente los necesitan.

Frente a la pregunta sobre la regularización dominial y la integración de barrios populares, Pakgojz mencionó: “Ayer el jefe de Gabinete anunció que se van a enviar al Congreso Nacional una serie de leyes con respecto a la propiedad privada y parte tiene que ver con la regularización dominial. No quiero anticipar, pero el Gobierno nacional va a hacer punta de lanza en ese sentido y seguramente nosotros vamos a sumar”.

Pakgojz destacó que La Libertad Avanza busca mayores libertades y menores impuestos, defendiendo el uso eficiente de recursos en beneficio de los porteños (Infobae en Vivo)

Críticas al sistema actual y agenda futura

Al analizar el funcionamiento del Banco Ciudad, Pakgojz aportó cifras concretas: “La Ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito donde más créditos hipotecarios se solicitaron el año pasado. Sin embargo, el Banco Ciudad, que es de los porteños, solo otorgó menos del 10 % de los créditos hipotecarios que se dieron en la Ciudad”.

En cuanto a la agenda política, Pakgojz aclaró: “Nosotros no tenemos un acuerdo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra agenda, somos oposición y trabajamos todos los días para llevar las ideas del presidente a la Ciudad”. Si bien reconoció acuerdos electorales previos, subrayó la independencia de La Libertad Avanza en la Legislatura y su vocación de crecer como fuerza política con aspiraciones de gobernar la ciudad.

Sobre posibles candidaturas para 2027, evitó definiciones: “Hablar de candidatos todavía es muy temprano. Tenemos vocación de que la Ciudad sea violeta. El año pasado fuimos a elecciones y las ganamos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando para fortalecer el partido este año”.

Pakgojz también abordó la coyuntura nacional: “El gobierno está sufriendo una operación muy grande de la oposición que no quiere que las reformas que impulsa el presidente sigan avanzando”. Insistió en que la transformación debe continuar y que el debate público no debe desviarse por polémicas mediáticas.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.