Ciencia

Las cabras pueden seguir la dirección de una voz humana para hallar comida

Un experimento mostró diferencias marcadas entre individuos y reveló que estos mamíferos sin entrenamiento previo pueden guiarse por el habla de las personas

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Un estudio mostró que las cabras pueden seguir la dirección de una voz humana para encontrar comida oculta (Rafael Bastante / Europa Press)
Un estudio mostró que las cabras pueden seguir la dirección de una voz humana para encontrar comida oculta (Rafael Bastante / Europa Press)

Las cabras se destacan por su notable inteligencia y su capacidad para interpretar señales sociales humanas. Además, sobresalen por su extraordinaria capacidad de adaptación. Son animales que prosperan en entornos variados, desde abruptas laderas montañosas hasta desiertos áridos. Su agilidad para escalar pendientes empinadas, junto con adaptaciones como pezuñas hendidas flexibles y un pelaje resistente, les permite sobrevivir y alimentarse en hábitats donde pocas especies pueden hacerlo. Esta combinación de habilidades cognitivas y adaptativas ha facilitado su convivencia con el ser humano y su éxito como una de las especies domesticadas más antiguas, indica una investigación.

No obstante, la ciencia ha hallado que estos seres pueden seguir la dirección de una voz humana para encontrar alimentos ocultos, una habilidad comparable a la de los perros domésticos. En los experimentos, lograron identificar el recipiente correcto con comida en el 60% de las pruebas, una cifra muy cercana al 63% registrado en perros. Los investigadores señalaron que estos resultados evidencian la habilidad inherente para comprender indicios humanos sin necesidad de entrenamiento previo, lo que resalta su sensibilidad social y cognitiva, fruto de miles de años de domesticación.

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La capacidad cognitiva de las cabras bajo la lupa

El estudio, publicado en Royal Society Open Science, halló que algunos ejemplares pueden usar la dirección de una voz humana para localizar comida escondida. En la prueba, 29 cabras acertaron cerca del 60% de las veces cuando la voz apuntaba hacia el recipiente con la recompensa. Según los autores, varias cabras lograron superar la prueba con éxito sin entrenamiento específico, en una tarea con dos recipientes y un experimentador fuera de su vista. En las condiciones de control, no rindieron por encima del azar cuando no había voz o cuando la voz se dirigía lejos de los recipientes.

Las cabras acertaron cerca del 60% de las veces en la prueba, un resultado próximo al 63% registrado en perros domésticos (EUROPA PRESS)
Las cabras acertaron cerca del 60% de las veces en la prueba, un resultado próximo al 63% registrado en perros domésticos (EUROPA PRESS)

La investigación, firmada por Stuart K. Watson, Simon W. Townsend, Cristiano Nawroth, Alan G. McElligott y Federico Rossano, se realizó en Buttercups Goat Sanctuary, en Kent, Reino Unido. Simon Townsend, de la Universidad de Zúrich, explicó a The Guardian: “Esta es una forma vocal de señalar”.

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Los expertos sitúan el resultado junto a trabajos previos citados en la propia revisión científica sobre bebés humanos, perros y chimpancés. Según manifestaron, los perros ya habían mostrado esta capacidad, mientras que los chimpancés no resolvieron la tarea con el mismo éxito.

Cómo probaron si las cabras seguían la voz humana

El experimento usó dos recipientes idénticos a ambos lados de una barrera de madera y a un investigador oculto detrás. Según el estudio, los datos se recopilaron en septiembre de 2016 y cada cabra pasó por 12 ensayos.

Cabra, Ovinos, Animales
Los autores sostienen que las cabras no se guiaron por el olor ni por cualquier sonido, sino por la dirección de la voz humana (pexels)

Antes de la fase principal, el equipo familiarizó a los animales con el sistema al llamarlos por su nombre y colocar la comida a la vista en uno de los cubos. La recompensa era un trozo de pasta cruda, según el artículo científico.

En la prueba central, el investigador escondía la comida sin que la cabra lo viera y se situaba más cerca del recipiente vacío, no del que tenía la recompensa. Después hablaba con entusiasmo hacia el cubo correcto, guardaba silencio o dirigía la voz lejos de ambos recipientes, de acuerdo con el estudio y con las notas de Phys y The Independent.

Qué revelaron las pruebas con y sin señales de voz

Cuando la voz se dirigía al recipiente con comida, las cabras eligieron la opción correcta en torno al 60% de las veces. En cambio, la tasa bajó al 47% en silencio y al 49% cuando la voz se orientó lejos de los dos recipientes. Para los autores, esa diferencia refuerza la idea de que los animales no se guiaron por el olor ni por una reacción a cualquier sonido. El artículo científico concluye que los mamíferos prestan atención a la dirección de las voces humanas para inferir dónde está la comida.

El trabajo también detectó variación entre individuos. Los especialistas señalan que casi la mitad de la muestra rindió en o por debajo del azar incluso en la condición principal, lo que deja margen para factores como la motivación o la experiencia previa con personas.

Campo con cabras
El estudio detectó diferencias entre individuos, ya que casi la mitad de la muestra rindió en o por debajo del azar incluso en la condición principal (Freepik)

Asimismo, vinculan el hallazgo con el debate sobre el peso de la domesticación y del contacto con humanos en la cognición animal. Según recogió The Independent, lograron un resultado descriptivamente parecido al de los perros, con un 60% frente a un 63%, mientras que el estudio cita alrededor de un 80% en niños humanos de un año en trabajos previos. Aun así, los autores no presentan esa relación como una explicación cerrada. Ya que sostienen que todavía hace falta comparar cabras no domesticadas o animales con distintos niveles de exposición humana para aclarar de dónde surge esta capacidad.

Watson, primer autor del trabajo en la Universidad de Zúrich, mencionó a The Guardian que entender mejor cómo perciben el mundo estos animales puede ser útil para las personas y para las propias cabras. También añaden este resultado a investigaciones previas que ya habían mostrado sensibilidad de las cabras a gestos de señalar, expresiones faciales humanas y emociones en la voz.

Los datos apuntan a que parte de las cabras detecta una voz humana y usa su dirección como pista para buscar alimento en una situación nueva. El alcance exacto de esa habilidad y el peso de la domesticación siguen abiertos a nuevas pruebas.

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