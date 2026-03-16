Presidentes de cámaras federales reclamaron la actualización del delito de contrabando menor

Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación, en la última reunión celebrada en Mar del Plata

La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación con competencia penal de la República Argentina concluyó en Mar del Plata un encuentro en el que se definieron reclamos para actualizar la punibilidad del contrabando menor y armonizar normas procesales. El evento, que tuvo lugar los días 12 y 13 de marzo, reunió a los titulares de todos los tribunales federales con competencia penal, bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Durante las jornadas, los magistrados analizaron el funcionamiento del sistema penal federal y la aplicación del Código Procesal Penal Federal. Según la información difundida por la Junta, el objetivo fue contribuir a una mayor eficacia y certeza en la interpretación de las normas y en la prestación del servicio de justicia.

Entre las conclusiones más relevantes, la Junta de Presidentes instó a una actualización urgente de la condición objetiva de punibilidad para el delito de contrabando menor en el Código Aduanero, “así como de los montos que determinan la agravante de ese delito”. La recomendación enfatizó la necesidad de ajustar estos parámetros a la realidad económica vigente, señalando que los valores actuales han quedado desfasados frente al contexto inflacionario que atraviesa el país.

El documento consensuado también advirtió sobre una contradicción normativa “entre los artículos 347 y 223 in fine” del Código Procesal Penal Federal respecto a los efectos de la impugnación en materia de medidas de coerción. La Junta subrayó que esta divergencia requiere una pronta armonización para evitar interpretaciones dispares y dificultades en la práctica judicial. De acuerdo con el texto, “la existencia de disposiciones contrapuestas en el régimen de impugnaciones genera incertidumbre y dificulta la labor de los tribunales federales”.

Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación en Mar del Plata

En el análisis, los jueces detectaron además una inconsistencia en el artículo 360 del mismo Código, al no establecer con claridad el momento procesal para formular adhesiones a la impugnación. Esta omisión provoca incertidumbre en la tramitación de los recursos, impactando en la seguridad jurídica y en la previsibilidad de los procesos. “La falta de precisión acerca del plazo para la adhesión a la impugnación afecta la transparencia y la uniformidad en las decisiones judiciales”, señalaron los magistrados en el comunicado difundido tras el encuentro.

El comunicado de la Junta también incluyó una recomendación para otorgar mayor amplitud en la gestión de trámites y audiencias unilaterales, permitiendo que estas puedan desarrollarse por cualquier medio fehaciente. Según los jueces, la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos y formatos digitales favorecerá la celeridad y la eficacia del proceso penal federal, un aspecto que cobra especial relevancia ante la creciente digitalización de los procedimientos judiciales en el país.

El último encuentro en Mar del Plata reafirmó el compromiso de las cámaras federales con el fortalecimiento institucional del sistema judicial y la mejora continua de la administración de justicia. Los jueces manifestaron su disposición a continuar impulsando reformas y propuestas que permitan adaptar la legislación penal y procesal a los desafíos actuales, garantizando la tutela efectiva de los derechos y la transparencia en la aplicación de las leyes.

En el cierre, la Junta de Presidentes reiteró la importancia de mantener espacios de diálogo y coordinación entre los distintos tribunales federales del país, a fin de consolidar un sistema judicial más eficiente, previsible y adaptado a las transformaciones sociales y económicas que enfrenta la Argentina.

La Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal funciona como un ámbito institucional de coordinación, intercambio y reflexión entre los tribunales federales del país. Este espacio, que reúne periódicamente a magistrados de diferentes jurisdicciones, permite identificar problemas comunes, compartir experiencias y formular propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal federal. La existencia de este organismo fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que valoró su aporte como espacio de articulación y fortalecimiento del servicio de justicia penal federal.