PJ bonaerense: tras las internas, un ministro de Kicillof pidió “colaboración de todos los sectores”

Carlos Bianco, Daniela Vilar y Flavia Terigi participan en una conferencia de prensa organizada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, abordando temas relevantes para la gestión. (PRENSA PBA)

Luego de las elecciones que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires desarrolló en 16 municipios bonaerenses, en el gobierno de Axel Kicillof dieron vuelta la página. El resultado de esas contiendas, que en la mayoría de los casos pusieron a competir a sectores referenciados en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) por un lado y a espacios del kirchnerismo por el otro, dejó lecturas disímiles. Este lunes, desde el entorno de Kicillof se ocuparon de felicitar a quienes compitieron y pidieron el respaldo a lo que será la conducción del mandatario dentro del órgano partidario.

“Los afiliados de los distintos municipios se pudieron expresar a través del voto, como corresponde. Nosotros creemos que es democrático. Cuando no hubo posibilidades de llevar adelante una lista de unidad de los distintos sectores, se habilitaron las elecciones, fueron los afiliados y votaron”, describió este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en las habituales conferencias de prensa que realiza desde la Gobernación provincial en La Plata. En este marco, el funcionario también pidió “la ayuda de todos los presidentes del PJ, de todos los sectores, para trabajar en conjunto y fortalecer el peronismo de la provincia de Buenos Aires”.

En el esquema de Kicillof ahora buscarán potenciar la figura del mandatario también desde la estructura del PJ bonaerense. El gobernador fue proclamado presidente del consejo del partido en el marco de una negociación con el kirchnerismo, que determinó que Máximo Kirchner, saliente titular partidario, pase a conducir el congreso del PJ; una especie de órgano contralor —según determina la carta orgánica— de las acciones del consejo.

El ministro de Gobienro Carlos Bianco, participó de la conferencia de prensa junto a la titular de Ambiente, Daniela Vilar y Educación, Flavia Terigi

Bianco planteó que “ahora se abre una nueva etapa -en el PJ- con la presidencia a nivel provincial del gobernador Kicillof”, y que se debe “seguir construyendo una alternativa de cara a 2027 que nos saque de este desastre que acabamos de narrar en distintos aspectos. En el aspecto de la obra pública, de la producción y el ambiente; en el aspecto de la educación, con las escuelas abandonadas. Ese es el desafío político que tenemos de ahora en adelante”.

Por el momento, no está definido si habrá algún acto de asunción de Kicillof como presidente del PJ o si se convocará a una reunión formal del consejo partidario para proclamarlo como el nuevo titular. Sí, encabezará este martes el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro, un think tank propio que tiene a tres referentes técnicos del kicillofismo como sus caras visibles: Mara Ruiz Malec (ex ministra de Trabajo), Agustín Simone (otrora ministro de Infraestructura y Servicios Públicos) y el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani. Desde ese lugar, harán investigaciones, diagnósticos y propuestas de gobierno, pero de carácter federal.

“Es un centro de estudios que va a funcionar en red con otros centros de estudios ya existentes. No es algo novedoso, sino que viene a complementar el trabajo que están haciendo muchísimos compañeros no solo en la provincia de Buenos Aires, respecto de cuáles son las necesidades de cada uno de sus territorios y las propuestas de políticas públicas, sobre todo mucho más necesario en las provincias que no gobernamos que en las provincias que gobernamos porque tenemos todo el aparato del Estado y la infraestructura estatal para conocer y tomar las decisiones. Lo lanzamos porque estamos pensando en el 2027, pero no a partir de una candidatura ni de un nombre. Tiene que ser de manera mancomunada con todos los sectores del peronismo y aquellos otros sectores que no necesariamente son peronistas, pero que ya no están de acuerdo con este proyecto político del presidente Milei, con esta sociedad en la que nos está transformando el presidente”, dijo Bianco.

Otro tema que atravesó a la discusión a la interna del peronismo fue y es el rol y lugar de la expresidenta Cristina Kirchner, que este martes se presentará en los tribunales de Comodoro Py para prestar su declaración indagatoria en el marco de la causa cuadernos. El kirchnerismo ya anunció un fuerte respaldo ese día con una movilización hacia el domicilio en San José 1111. Se espera la presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires, legisladores y militantes.

El flyer de la convocatoria para este martes

El ministro de Gobierno dijo que la militancia irá. En tanto, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar -que también participó de la conferencia de este lunes para argumentar la postura oficial y el rechazo del gobierno provincial a la reforma de la Ley de Glaciares que propone la gestión de Javier Milei- dijo sobre CFK: “Vamos a estar y por supuesto que convocamos a todos y todas los que sienten el cariño que sentimos por Cristina, la gratitud, por tanto que nos dio y su lealtad. Acompañarla como siempre, pero mañana también, fundamentalmente”. Al inicio de la conferencia, Bianco reclamó la libertad de la expresidenta, lo que sugiere un gesto de distensión hacia la interna peronista.