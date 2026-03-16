PJ bonaerense: los candidatos de Kicillof ganaron la mayoría de las internas, pero Raverta se impuso en Mar del Plata

Finalmente, este domingo, el peronismo terminó por definir el ordenamiento interno en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ) con la realización de 16 elecciones internas que se llevaron a cabo para definir la conducción del partido en los distritos de Tres de Febrero, Morón, San Miguel, San Nicolás, San Antonio de Areco, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón (Mar del Plata), Coronel Suárez, Tornquist, Lobería, Saladillo, Roque Pérez. Los resultados fueron variados. En la mayoría de las internas, las listas referenciadas en la figura del gobernador y ahora titular del PJ bonaerense, Axel Kicillof, se impusieron. Sin embargo, el kirchnerismo retuvo la conducción en los municipios más poblados, como General Pueyrredón y Tres de Febrero.

La atención se centraba en lo que iba a suceder en algunos puntos de mayor afluencia electoral, como Tres de Febrero, Mar del Plata, San Miguel o Morón. Cada distrito tenía sus particularidades, pero casi la totalidad de las 35 nóminas tuvo una terminal política definida: el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof o el kirchnerismo con la figura de Máximo Kirchner detrás.

La Cámpora retuvo la conducción del Partido Justicialista de General Pueyrredón. La lista 4 “Patria sí, colonia no”, que llevó a Daniel Di Bartolo como presidente del partido, se impuso a la opción que auspiciaba el MDF. Fue 3187 votos para el kirchnerismo contra 2190 sufragios para el MDF; casi el 60% de los votos.

Aunque cada distrito tiene su particularidad, a grandes rasgos, el MDF terminó ganando en diez municipios; el kirchnerismo o La Cámpora se quedó con cuatro, mientras que las listas que contaron con el auspicio del massismo en dos distritos.

En la Primera sección electoral, la conducción de La Cámpora mantuvo su peso en Tres de Febrero, donde Juan Debandi retuvo la conducción del PJ. En el kirchnerismo destacaban este resultado junto con el de Mar del Plata por tratarse de los distritos que estaban al tope de afiliados; aunque la participación electoral, por ejemplo, en Mar del Plata, fue del 17% del padrón.

La elección de San Miguel presentó una dinámica inusual: compitieron tres listas, dos de ellas ligadas al MDF. El triunfo correspondió a Santiago Fidanza, respaldado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La otra lista afín al MDF, comandada por Juanjo Castro con apoyo del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, resultó segunda, mientras que el tercer lugar fue para el dirigente cristinista Héctor Fernández de Peronismo Militante.

En Morón, uno de los focos de mayor tensión por el cruce entre exsocios partidarios, Claudio Román —designado por el intendente Lucas Ghi para el MDF— se ratificó como presidente del PJ local tras vencer a Paula Majdanski, referente de La Cámpora. Allí se replicó la interna Lucas Ghi-Martín Sabbatella. El kirchnerismo se quedó con la minoría del consejo. Pasó de 1 a 6 representantes en ese ámbito.

Pese a la victoria en Mar del Plata y Tres de Febrero, la organización de Kirchner perdió el control del PJ en San Nicolás, donde la concejal y presidenta del Consorcio del Puerto de ese distrito cayó contra Sebastián Vignoles por el MDF.

El espacio de Kicillof hizo una buena performance en la Segunda sección. Además de San Nicolás, también ganó en Zárate donde el actual titular del PJ, Leandro Matilla (MDF) retuvo el control del partido. Venció a Ana María Almirón, cercana al senador Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato. El espacio de Kicillof también se impuso en San Antonio de Areco.

En la Tercera sección electoral, solo hubo una interna. Fue en Magadalena. Allí ganó Mirna Gurina.

El candidato de San Nicolás por el MDF, Nicolás Vignoles. Se impuso a la lista de Cecilia Comerio (La Cámpora)

En la Cuarta sección electoral, el MDF se adjudica la victoria en Lincoln, donde ganó el exintendente Jorge Fernández, aunque el otro candidato, Nicolás Rosas, planteó su campaña como uno de los impulsores de la mesa Lincoln con Axel. En La Plata también se acoplan a la victoria de la lista de Fernando Burgos en Junín.

En el distrito de la Cuarta sección electoral hubo tres listas. Una bien referenciada en el MDF, otra de un armado local y la que terminó ganando, que la encabezó el concejal Fernando Burgos que tiene el aval de la senadora provincial Valeria Arata, del Frente Renovador.

En el distrito de Balcarce, ambos competidores representaban al MDF y no lograron una lista unificada. Finalmente, Sergio Fabián Aranaga superó con 331 votos a Eduardo Jorge Guzmán (265 votos).

La interna de Lobería fue conquistada por José Orbaiceta de la agrupación “La 12 de Marzo”, con vínculos al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, quien se impuso a Leticia Toledo (MDF) y a la lista que encabezaba Natalia Beraza, apoyada por el presidente del PJ local Juan Pablo Cappelli y la Agrupación Descamisados.

La sexta sección electoral ofreció resultados dispares. En Coronel Suárez se produjo una de las sorpresas de la jornada: Damián Alberto Meier derrotó a la lista apadrinada por el intendente Ricardo Moccero, que integraba a sectores de MDF y La Cámpora. Meier, impulsado por el dirigente Flavio Diez, reunió 182 votos (56,31%) contra 142 (43,69%) de su adversaria María Alesandra Santarossa.

En Tornquist, el vecinalista Alberto José Musso, actualmente alineado con el intendente Sergio Bodoni (Frente Renovador), se adjudicó el PJ local tras vencer a Juan Carlos Gisler, referente histórico del partido en esa localidad.

En la Séptima sección electoral hubo dos internas. Una en el municipio de Saladillo y otra en Roque Pérez. En este último distrito el MDF ganó por un voto. La mínima diferencia para que Homero Salas (MDF) se imponga sobre Eliana Gasparini (LC).

En Saladillo, por 20 votos, el candidato de Kicillof, Fabián Salguero venció a Diego Janson de La Cámpora.