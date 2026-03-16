La Universidad Nacional de Pilar inauguró su nuevo edificio propio y se instala con su oferta académica

La Universidad Nacional de Pilar inauguró su nuevo edificio en el Instituto Pellegrini

La Universidad Nacional de Pilar inauguró este lunes su nuevo edificio propio con el objetivo de marcarse como una de las altas casas de estudios más importantes de la zona. El acto contó con la presencia de autoridades, directivos y con un ciclo de charlas para estudiantes.

En la apertura se realizaron una serie de foros que trataron temáticas actuales como la producción audiovisual de la serie nacional El Eternauta, el uso de la inteligencia artificial y distintos avances en el campo de la ciencia.

La ceremonia de apertura reunió a miembros de la comunidad educativa, funcionarios locales y representantes institucionales. El nuevo edificio, emplazado en el predio del Instituto Pellegrini, incorpora ocho aulas, biblioteca y espacios para docentes, y representa un paso clave en el proyecto académico de la universidad. Actualmente, en sus instalaciones se dictan 12 carreras distribuidas en tres facultades: Ciencias de la Salud, Producción y Tecnología y Desarrollo Humano.

Más de seis mil estudiantes forman parte de la matrícula de la Universidad Nacional de Pilar, que busca responder a las demandas de formación superior en el norte del conurbano bonaerense. El crecimiento de la oferta académica y la infraestructura consolidan a la institución como un polo educativo de referencia en la región.

La apertura del nuevo edificio refuerza el proceso de expansión institucional de la universidad. La estructura cuenta con un aula magna, espacios de estudio y áreas destinadas a actividades docentes, lo que permite ampliar la capacidad de cursada y el desarrollo de proyectos de investigación. El predio del Instituto Pellegrini, donde se encuentra la sede, representa un espacio de significado histórico para la comunidad educativa local y regional.

El edificio cuenta con ocho aulas y una sala para profesores

La jornada contó con la presencia del intendente de Pilar, Federico Achával, quien acompañó el evento junto a autoridades universitarias, integrantes del gabinete municipal, legisladores y representantes de instituciones locales. Achával resaltó que la universidad “transforma el presente y el futuro del distrito y la región”, y subrayó el valor del predio como espacio de formación y construcción colectiva.

El jefe comunal recordó la historia del Instituto Pellegrini y el esfuerzo de la comunidad para preservar ese espacio para fines educativos. “Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina”, expresó ante los presentes.

La rectora de la universidad, Elizabeth Wanger, participó de la actividad junto a los secretarios y la secretaria general Soledad Peralta. Las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones con los estudiantes y compartieron los lineamientos para el inicio de las actividades académicas en el nuevo edificio.

La inauguración fue calificada desde la organización como un día histórico para la universidad y para el partido de Pilar. El complejo educativo, que ahora cuenta con aulas, biblioteca y un aula magna, está preparado para recibir a los actuales estudiantes y a quienes se sumen a futuro, en un entorno que promueve el desarrollo académico y la integración institucional.

La comunidad de Pilar, según lo informado por las autoridades, defendió durante años el proyecto de universidad pública en la zona. Más de 90.000 firmas respaldaron la petición para mantener el predio con fines educativos y asegurar la continuidad del proyecto académico. Este respaldo ciudadano fue destacado en el acto de apertura como parte fundamental del crecimiento de la universidad.

La presencia de alumnos, docentes y referentes sociales en la jornada de inauguración reflejó la importancia del acontecimiento para el distrito. El nuevo edificio representa una oportunidad para fortalecer la formación profesional y la generación de conocimiento en el conurbano bonaerense.