Alberto Weretilneck defendió la Argentina Week pero apuntó a Milei por sus críticas al empresariado: “Fue innecesario”

Alberto Weretilneck cuestionó la “personalización” de las críticas de Javier Milei a empresarios durante la Argentina Week

En una entrevista con Infobae al Amanecer, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró la convocatoria de la Argentina Week en Nueva York, pero lamentó el conflicto del Gobierno con sectores del empresariado.

Durante su diálogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Weretilneck valoró la comitiva oficial y la repercusión en Estados Unidos: “Ha sido una gran decisión del Gobierno. Por la calidad y la cantidad de empresarios, gobernadores y distintos líderes de nuestro país. Lo que se percibió en Nueva York de la contraparte de Estados Unidos y de otros países, fue algo muy importante, muy necesario”.

El mandatario provincial señaló que el consenso entre provincias y Nación en el marco de la gira a Estados Unidos fue clave para mostrar “el rumbo económico de la Argentina relacionado a la inserción internacional y a las inversiones” y que “es uno solo”.

Sin embargo, para Weretilneck, lo negativo fueron las críticas que deslizó Javier Milei contra los dueños de Techint y Aluar, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes el Presidente volvió a llamar “empresarios corruptos” y “prebendarios”, al acusarlos de querer extorsionar al Gobierno.

“Todos los países del mundo cuidan a sus empresarios, los ayudan y hay una relación muy fuerte entre el Gobierno central. Es innecesario, uno puede hablar de las dificultades que hay en la economía y el rol de los empresarios, pero sin la personalización”, señaló el gobernador rionegrino. Y agregó: “Me parece que cuando uno entra en la personalización una y otra vez, no hace bien. Siempre hay que tener presente la investidura que tiene cada uno. No era el lugar y fue innecesario”.

El gobernador de Río Negro pidió previsibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones energéticas y mineras

Consultado sobre el trasfondo, Weretilneck explicó que la disputa entre Techint y el Gobierno se originó en una licitación por caños para un gasoducto en Río Negro, pese a haber sido un “acuerdo entre privados”. En ese marco, remarcó que la mediatización del asunto resultó extraña: “Es muy raro cómo este negocio entre privados termina después transformándose en una situación política y económica, con el nivel que está alcanzando”.

El balance de Argentina Week y el reclamo por las rutas

Sobre el atractivo del país para los inversores, que buscó ponerse de manifiesto en Nueva York, Weretilneck remarcó el peso estratégico de Vaca Muerta y el desarrollo de la infraestructura exportadora: “Río Negro está teniendo el rol de de la construcción del principal hub exportador de gas y de petróleo de América Latina. Hoy se está construyendo en Punta Colorada, en Sierra Grande, el Vaca Muerta Oil Sur, que es un esfuerzo de nueve empresas y la obra está al 56%”.

Con este desarrollo, el gobernador precisó que, durante el primer trimestre del próximo año, Argentina exportará petróleo en superpetroleros y comenzará la exportación de gas natural licuado (GNL). Junto al proyecto en curso de YPF, en colaboración con la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes Unidos, el perfil de este tipo de explotaciones ubicará a la nación como "un país abastecedor proveedor de gas y de petróleo a escala mundial”.

Al ser consultado por los cambios en la Ley de Glaciares, Weretilneck defendió la reforma: “Tiene algo que es muy importante para nosotros, que devuelve la potestad de resolver a las provincias. Porque las realidades son distintas. No es lo mismo un glaciar como el Perito Moreno que uno a siete mil metros de altura. Los recursos naturales, por la Constitución de 1994, son provinciales. Tiene coherencia”.

Javier Milei, presidente de Argentina, se dirige a una audiencia de empresarios y figuras políticas durante la Argentina Week en un salón de conferencias en New York.

Pese a este rumbo, el gobernador explicó que, pese a los acuerdos entre Nación y provincias para atraer inversiones, persisten otros problemas estructurales, como la necesidad de infraestructura a nivel federal. Entre ellos, la ruta nacional 40, que une Bariloche y Bolsón, o las rutas 23, 22 y la 151, que “son el ingreso y el egreso del 95% de la producción de Vaca Muerta”. “Las rutas están sin obras, sin mantenimiento y absolutamente destruidas”, sostuvo.

Ahora bien, reconoció que, tras gestiones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “se ha activado una comisión técnica entre el gobierno nacional y la provincia, en la cual empezamos a discutir técnicamente una solución”. En ese marco, subrayó que la logística es “determinante para la competitividad del país”.

Otra preocupación que manifestó el gobernador es la situación fiscal: “La recaudación viene cayéndose de una manera muy fuerte, con pérdidas permanentes. En enero y febrero tuvimos entre 6 y 7 puntos abajo en términos reales. Nos obliga a repensar y a replantear todo nuestro esquema de funcionamiento”.

Al finalizar, Weretilneck concluyó que la Argentina Week cumplió con su objetivo: “Estuvieron absolutamente todas las presencias y el cronograma. Todos los salones llenos, ya sean empresarios como gobernadores, en forma permanente, con audiencias en todos los ámbitos. En Estados Unidos este es un objetivo absolutamente cumplido, no solo por el gobierno nacional, sino también para nosotros como gobernadores”.

Marina Shoua, presidente de AmCham Argentina, y Marina Senestro, directora de Asuntos Gubernamentales de AmCham Argentina, junto a Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, y su esposa, en el marco de Argentina Week

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