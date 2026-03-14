El Gobierno definirá las prioridades del Congreso y el peronismo avanza en un armado transversal

Este lunes se reunirá nuevamente la mesa política del Gobierno

El 2026 presenta un escenario poco habitual para la política argentina: sin elecciones previstas, tanto el oficialismo de La Libertad Avanza como diferentes facciones del peronismo preparan un período de intensa reconfiguración y negociación en el Congreso. El Gobierno busca consolidar su proyecto con reformas legislativas de alto impacto y, simultáneamente, parte de la oposición explora la construcción de una fuerza unificada capaz de disputar el poder en el futuro inmediato.

Con la mirada puesta en los resultados de su modelo económico y la expectativa de que sus efectos sean perceptibles en la población, la mesa política del Gobierno se reunirá nuevamente el lunes. Allí, definirán la estrategia para enviar al Congreso el paquete legislativo anunciado por el presidente Javier Milei el pasado 1 de marzo.

El oficialismo priorizará la eliminación de impuestos como camino para que “los beneficios del nuevo modelo comiencen a derramar” en una sociedad impactada por la pérdida de poder adquisitivo y aumento del desempleo, como señalaron fuentes oficiales a Infobae. Hasta la fecha, los recortes impositivos se concentraron en tributos que gravan a los sectores más acomodados, como bienes personales y bienes de lujo, mientras que la restitución del impuesto a las Ganancias y la eliminación de la devolución del IVA han afectado principalmente al sector medio.

Durante este encuentro participarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; su segundo, Lule Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. El equipo discutirá los tiempos y el contenido de los proyectos, priorizando, según un funcionario libertario consultado por Infobae, la reforma electoral.

“La reforma electoral va a ser de las primeras porque nos va a dar tiempo para trabajarlo con los gobernadores. No hay elecciones este año y nadie va a especular con números de encuestas en la mano”, confió el funcionario.

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli

A continuación, el Gobierno enviará la reforma impositiva, que podría ingresar al mismo tiempo, ya que tiene tratamiento diferenciado por cámaras: lo electoral por Diputados y lo impositivo por el Senado. Incluye la rebaja de Ganancias para empresas, la eliminación del impuesto al cheque y la segmentación del IVA, entre otros puntos.

Esta definición estratégica coincide con una recomposición interna. Será el primer cónclave con representantes de todas las facciones luego del cambio en el Ministerio de Justicia —que recortó influencia al asesor Caputo— y de la polémica por los viajes de Adorni, que también alteró el esquema de la hermana del Presidente.

En busca de un nuevo acuerdo

Mientras la administración de Milei define su hoja de ruta parlamentaria, sectores del peronismo han decidido avanzar en la formación de un espacio común más allá de las divisiones históricas. El diputado Miguel ángel Pichetto, referente del bloque Unidos, expuso esta intención en reuniones recientes, entre ellas un encuentro con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde adelantó su propósito de crear una estructura “transversal” con vocación competitiva.

Guillermo Michel, Miguel Pichetto y los hermanos Manuel y Santiago Passaglia

Una imagen inédita en la escena reciente ilustró el inicio formal de esta estrategia: Pichetto, acompañado por los diputados nacionales del bloque Unión por la Patria Victoria Tolosa y Guillermo Michel, el senador Marcelo Lewandowski y el diputado bonaerense Diego Nanni, visitaron la planta industrial de Sidersa. Esta aparición conjunta confirmó la existencia de un nuevo grupo de trabajo en el Parlamento.

Un operador del peronismo destacó que la clave del futuro opositor reside en conformar alianzas y en visibilizar acuerdos: “La única forma de poder ganarle a los libertarios es esa”, declaró a Infobae, y anticipó que Pichetto recorrerá las provincias para consolidar el entramado político.

La elección de una fábrica para esta foto inicial refleja una decisión simbólica: “Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios argentinos fuertemente comprometidos con el país, con todo lo que significa el empleo argentino. ​Vamos a estar en contacto y también vamos a trabajar desde el Congreso para defender la industria y el empleo argentino”, afirmó el diputado.

El peronismo busca, además, ampliar su construcción más allá del núcleo tradicional. Así se explica la presencia de Pichetto y Michel en Expoagro, donde se encontraron y fotografiaron con el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia —ex PRO—, quien se distanció de su espacio por no acordar con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Desde sus redes sociales, Pichetto explicitó el nuevo enfoque de unidad: “Hay que hacer política sin prejuicios. Cuando empezás con el ‘este sí o este no’, te quedás solo. Necesitamos construir la unidad de un gran Frente Nacional que integre a todos los sectores. El acuerdo tiene que ser sobre una visión de país capitalista y productivo”, publicó en su cuenta de X.

En una coyuntura marcada por la ausencia de elecciones y la expectativa de que 2026 funcione como campo de ensayo estratégico, los actores políticos aceleran negociaciones y exploran nuevas alianzas. Sus decisiones serán determinantes en la configuración de las fuerzas que competirán en las presidenciales del 2027.