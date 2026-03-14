Axel Kicillof inició su desembarco en las provincias con la mira puesta en 2027

El mandatario bonaerense ya lanzó su propio espacio electoral, diferenciado del sector K

Parte del gabinete de Axel Kicillof inició una recorrida por el Litoral. El objetivo sería preparar el terreno para que el proyecto presidencial tenga impulso en el interior. Así, Jorge Capitanich será quien dé el puntapié inicial con un gran acto.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que organizó el gobernador bonaerense para sostener sus aspiraciones presidenciales tratará de romper las fronteras bonaerenses. El mandatario entró en la recta final como inquilino de la casona renacentista de la calle 6, entre 51 y 53, de la ciudad de La Plata. Su mira apunta ahora a Balcarce 50 en la Capital Federal.

Para ese objetivo, el PJ de Buenos Aires, que puja con Máximo y Cristina Kirchner, es condición necesaria pero no suficiente. Necesita reagrupar a la diáspora peronista que se acentuó en las provincias tras el fracaso de la última gestión nacional.

Con ese fin, Kicillof empezó a jugar sus piezas. Varios integrantes de su gabinete han comenzado a tomar contacto, directo o con presencia en territorio, con referentes del justicialismo.

Carlos Bianco, Axel Kicillof, Verónica Magario y Andrés Larroque (Crédito: Gobierno PBA)

En el Litoral esa tarea, por ahora, recayó en Andrés «Cuervo» Larroque, el ministro de Desarrollo bonaerense, y Cristina Álvarez Rodríguez, la jefa de asesores de la Gobernación. El ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, también ha contribuido. Además, hubo movimientos de Carlos Bianco, el jefe de su gabinete.

Un gran acto como punto de partida

Uno de los dirigentes que se ha sumado a la cruzada de Kicillof es el actual senador chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich.

El ex jefe de Gabinete de Cristina tiene en la mira competir el año próximo por la gobernación de su provincia. Enfrente estará Leandro Zdero. El actual mandatario radical intentará reelegir y, para eso, deberá conservar la alianza con La Libertad Avanza que tan buenos resultados le trajo en 2025.

A fin de que la disputa sea pareja, Capitanich necesita un candidato competitivo en el cuadro presidencial de la boleta. Fuentes del peronismo chaqueño indicaron a Infobae que “Coqui” se encuentra abocado a la realización de un gran acto para Kicillof.

Capitanich se sumaría a la campaña de Kicillof en el interior

La convocatoria, donde debería confluir la mayor cantidad de partes del panperonismo, serviría como campana de largada en las provincias del proyecto Axel 2027. Para el armado de la convocatoria, el senador chaqueño mantiene charlas permanentes con «Cuervo» Larroque.

Además, el actual senador chaqueño puso a dos hombres de su extrema confianza en los detalles organizativos del acto. Se trata del diputado provincial Sebastián Benítez Molas y del intendente de Machagai, Juan Manuel García.

García es vicepresidente 2.º de la FAM (Federación Argentina de Municipios Se trata de una organización de gran peso en las provincias. Sustenta su poder en la penetración capilar en todo el territorio nacional.

Reordenar las piezas

La política correntina es como un caleidoscopio. En cada vuelta, las piezas se mueven y conforman figuras distintas. Los que estaban de un lado pasaron al otro. Y de repente todo se ve diferente.

El caso paradigmático es el del senador nacional Mauricio “Camau” Espínola. Electo por el PJ, rompió y se fue a un bloque de la oposición amigable con LLA. Como los libertarios cortaron sus sueños de ser candidato a gobernador, saltó al armado que encabeza la UCR Corrientes.

En el peronismo, a esta realidad dinámica se le suma la pérdida sistemática de votos y estructura. El PJ local estuvo intervenido por mucho tiempo. La normalización fue el año pasado. El proceso no logró contener a todos. Al frente quedó Ana Almirón, referente K que obedece a las directivas enviadas desde San José 1111.

Almirón sería la representanción del bastión K en Corrientes

Mucha dirigencia dio el portazo y se sumó a proyectos políticos del oficialismo. Mientras una parte se agolpaba con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés la otra se fue con Ricardo Colombi.

Entre los de la segunda línea estuvo Martín Barrionuevo, compañero de fórmula de Colombi. Tras la derrota, volvió. Es uno de los que ha establecido contacto con los embajadores de La Plata.

A él se suman otros referentes. Entre ellos, el ex Cámpora José “Pitín” Ruiz Aragon. También el exdiputado nacional Jorge Romero. Y el intendente de Empedrado, Fernando “Chara” Echeverría. Ellos son los que, hasta ahora, aparecen en la superficie. Pero fuentes del peronismo correntino dicen que hay otros operadores en las sombras.

Referentes del justicialismo de la tierra del chamamé mantuvieron un encuentro el martes 10 con representantes de Kicillof. El punto de confluencia fue la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital. La charla en Callao 237 no pasó de un repaso de la situación interna en Corrientes. Los dirigentes bonaerenses se levantaron con la idea de que hay mucho trabajo por hacer allí.

Recuperar lo perdido

La avanzada del kicillofismo también llegó a Entre Ríos y Misiones. El panorama es distinto en estos territorios, aunque en todos hay un denominador común: la falta de un liderazgo fuerte que articule.

El PJ entrerriano cayó en 2023 ante Rogelio Frigerio. Perdió una hegemonía de 20 años. Gran parte de la dirigencia de ese período está cuestionada en la Justicia. En 2025 volvió a caer. Fue una paliza de la alianza entre el gobernador y LLA.

Cristina Álvarez Rodríguez tomó contacto hace unas semanas con uno de los pocos puntales que quedó en pie del peronismo entrerriano. Se trata de Rosario Romero, intendenta de Paraná, la ciudad capital. Otros dirigentes de peso nacional, como el diputado Guillermo Michel, tienen diálogo directo con Kicillof.

La postura que prevalece en el PJ Entre Ríos es wait and see. Los principales referentes no quieren meterse en la pelea del gobernador bonaerense y su mentora. “Es una disputa del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). No tenemos nada que ver”, razonan.

Guillermo Michel tendría diálogo directo con Kicillof

La premisa es, por el momento, mantener la prescindencia en la disputa nacional entre Axel y el polo CFK - Miguel Ángel Pichetto. En ese orden, colocan sobre la mesa la necesidad de abrir el juego a otras referencias peronistas.

El “cordobecismo” de Juan Schiaretti y Martín Llaryora siempre tuvo simpatías en Entre Ríos. Y también despiertan esperanzas figuras como el ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac y un tapado: el mandatario pampeano, Sergio Zilioto.

Las proyecciones marcan que el PJ local no tendrá alineamiento nacional en 2027 y se concentrará en recuperar intendencias. El sueño mayor es aniquilar el proyecto reeleccionista de Frigerio.

En Misiones, en tanto, todo quedará supeditado a lo que ocurra el domingo 19 de abril. Ese día habrá elecciones internas y terminará la intervención. El proceso de normalización logró mejorar las condiciones para la participación.

En esa línea, reformó la carta orgánica a fin de garantizar la representación de minorías y la paridad y alternancia de género. Además, facilitó la registración de listas por vía electrónica para saltar los escollos que presentan la distancia y los caudillismos locales.

En la mirada de la intervención, esto permite esquivar el riesgo de que los armados sean infiltrados por Carlos Rovira, el líder del Frente Renovador y hombre fuerte de Misiones desde principios de siglo.

Julio Pereyra estuvo en la tierra colorada hace unos días. Con el proyecto de Kicillof bajo el brazo, se encontró con algunos referentes. El camino será largo. El sello del PJ estuvo subsumido en la Renovación durante dos décadas. Ahora deberá recuperar identidad y musculatura.