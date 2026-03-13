La Justicia investigará a Abel Furlán por presunta administración fraudulenta de fondos de la UOM

Abel Furlán, titular de la UOM

La Justicia investigará al líder de la UOM, Abel Furlán, en una causa que investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos sindicales provenientes de los aportes de afiliados.

El pedido de iniciar una pesquisa judicial lo hizo el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Eduardo Taiano, en un requerimiento en el que apunta a que se investigue a Furlán y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM, por un contrato firmado por la UOM con esta compañía, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora, que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

Técnicamente, en medios tribunalicios dan a Furlán y Calle como imputados en la causa, pero en la UOM aclararon que “no hay imputación” sino el pedido del fiscal de investigar una causa en la que, aseguraron, el jefe metalúrgico “aportó pruebas en forma voluntaria”.

Abel Furlán y María Soledad Calle serán investigados por pedido del fiscal Eduardo Taiano

La noticia sobre la imputación a Furlán la dio anoche el periodista Nicolás Wiñazki en el canal A24. Infobae accedió al escrito del fiscal Taiano, en el que afirma que “formuló requerimiento de instrucción ante el juez competente, impulsando la acción penal conforme el artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Taiano dice: “Resulta materia de investigación en autos las presuntas conductas fraudulentas materializadas por aquellas personas encargadas de ejecutar actos de administración de intereses pecuniarios correspondientes a trabajadores nucleados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), quienes habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de fondos concernientes a la mencionada organización sindical en aparente perjuicio de sus afiliados”.

La hipótesis del fiscal parte de una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, anticipada por Infobae. Según la acusación, afirma Taiano, el líder metalúrgico “habría suscripto un contrato con la empresa USEM mediante el cual se habría cedido a dicha firma el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, incluyendo facultades para abrir cuentas bancarias, ejecutar pagos y administrar recursos del sindicato”.

Angel Derosso, candidato opositor de la UOM Zárate-Campana y referente del sector que denunció judicialmente a Abel Furlán

“El acuerdo habría establecido como contraprestación honorarios equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por cuota sindical —estimados en más de 100 millones de pesos mensuales— y una duración contractual de 10 años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo".

El requerimiento de Taiano también menciona un eventual conflicto de intereses, en razón de que María Soledad Calle, directora de la empresa contratada, "revestiría simultáneamente la condición de empleada en relación de dependencia de la UOM", circunstancia que “podría afectar la existencia de controles independientes sobre la gestión de los fondos sindicales”.

Calle fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y sigue a Furlán a sol y sombra, ocupando importantes cargos en nombre del gremio a los que no llegan ni miembros del secretariado de la UOM.

En la investigación solicitada, el fiscal requirió al juez la producción de diversas medidas preliminares, entre ellas solicitar a la Inspección General de Justicia la nómina de accionistas y directores de USEM, requerir información a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales respecto de la eventual relación laboral de María Soledad Calle con la UOM y obtener los estados contables del sindicato correspondientes a los últimos 5 períodos.

El fiscal Eduardo Taiano pidió que se investigue al líder de la UOM, Abel Furlán (Foto: Maximiliano Luna)

De todas formas, la existencia de imputados en la causa no implica aún la determinación de una responsabilidad penal, sino la apertura formal de una etapa destinada a verificar la verosimilitud de la hipótesis delictiva a través de la producción de prueba.

El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difundió a pocos días de las elecciones en las 54 seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se eligieron las nuevas autoridades de esas filiales. Pese a la denuncia, Furlán se impuso ante la lista opositora de Angel Derosso por el 85% de los votos, aunque los disidentes anunciaron que impugnarán el resultado ante la Justicia porque “hubo fraude”.

Ahora, el 18 de marzo, el colegio electoral de la UOM elegirá a la nueva conducción nacional del sindicato. Furlán aspira a conseguir su primera reelección, aunque se está formando una coalición de seccionales rebeldes para tratar de impedirlo y designar a otro líder nacional.