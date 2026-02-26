Opositores al líder de la UOM lo denunciaron ante la Justicia por un polémico contrato con una empresa

Abel Furlán y Angel Derosso, titular de la lista opositora en la UOM Campána-Zárate

Opositores del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, en la Seccional Zárate-Campana presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se menciona que el contrato con USEM otorga el control operativo y financiero mayoritario por parte de la UOMA a empresa privada, que le permite, desde febrero de 2023, administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

El contrato estipula honorarios para USEM equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años, e incluso establece que únicamente la empresa puede rescindirlo, dejando al sindicato jurídicamente subordinado a esa firma.

Además, según los denunciantes, el contrato elimina la competencia y cualquier control externo sobre la administración de recursos sindicales.

El titular de la UOM, Abel Furlán, y María Soledad Calle, que trabaja para el gremio y para una empresa contratada

En la presentación ante la Justicia se señala que los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi, y se remarca que Calle es empleada de la propia UOM y mantiene una “relación cercana” con Furlán. Para los denunciantes, esto constituye un vínculo de “parte relacionada”, algo que, según argumentan, va en contra del principio de independencia contractual y elimina mecanismos de competencia o auditoría externa sobre la administración de los fondos.

El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difunde a pocos días de las elecciones en las seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se elegirán las nuevas autoridades de esas filiales y el 18 de marzo, la conducción nacional del sindicato.

Según el escrito presentado a la Justicia y la documentación adjunta, la contratación de USEM fue tratada en una reunión extraordinaria de Comisión Directiva de la Seccional Campana de la UOM el 4 de diciembre de 2025. En el encuentro, se asegura que el tesorero expuso la crisis económica del gremio y se resolvió por unanimidad reducir gastos en las áreas internas y que los dirigentes que denunciaron el contrato con USEM retornen a sus trabajos en empresas privadas para evitar que el sindicato pague sus salarios.

Angel Derosso, con dirigentes de su agrución de la UOM Campana-Zárate

Los denunciantes sostienen que el cese de pagos de sus sueldos, adoptado de hecho desde octubre de 2025, respondió a una “decisión netamente política” en represalia por su participación en una lista opositora en la Seccional Zárate-Campana, que lidera Furlán, y “ejecutada por en complicidad con María Soledad Calle, quien es accionista de la empresa y empleada en relación de dependencia de la entidad sindical al mismo tiempo”.

Por ello, los denunciantes solicitaron a la Justicia se ordene que “se corra vista al Fiscal Nacional en lo Penal para que tome formal conocimiento de esta situación irregular y posiblemente delictiva, abriendo una investigación en contra de los involucrados e investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita”.

Ante la consulta de Infobae sobre la denuncia periodística, la UOM dio la siguiente respuesta:

“Estamos a 7 días de una elección interna. Con un proceso electoral abierto con una lista armada por Paolo Rocca. En un contexto en el que enfrenta al gobierno nacional de Milei y lidera el sector más duro del movimiento obrero.

Abel Furlán y Cristina Kirchner

“A la vez, con decisiones que impulsó reformas hacia la transparencia interna de la UOM como tocando intereses y cortando negocios preexistentes. Profesionalizando la gestión y se encamina a certificación ISO de los procesos de compras, contrataciones, pagos y todo lo referido a la administración de recursos.

“En ese marco, se está llevando adelante una campaña de desprestigio sobre su persona y su gestión con foco en las elecciones seccionales del 2 al 4 de marzo. Y se espera que se profundice de cara a las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo”.

A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), alianza combativa que integran la UOM, Aceiteros y las dos CTA, expresó su “absoluta solidaridad” con Furlán debido a una “campaña de hostigamiento” a través de “operaciones mediáticas impulsadas por los sectores más concentrados del empresariado”.

Abel Furlán y dirigentes del Fresu, en una movilización contra la reforma laboral

En un comunicado de prensa, el frente destacó que “mientras protagoniza la resistencia en las calles contra la reforma laboral, Abel Furlán ha demostrado ser un dirigente que no se dobla ante las presiones”.

Decisiva votación en la UOM

Entre el 2 y el 4 de marzo, Furlán se enfrentará a una lista opositora en la Seccional Campana-Zárate de la UOM, encabezada por Angel Derosso, quien fue secretario de Organización de esa seccional clave de la zona norte bonaerense hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con el líder sindical y en julio creó la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuya lista quedó oficializada para competir.

La alusión a Rocca que hizo la UOM nacional obedece a que cerca de Furlán aseguran que la candidatura del dirigente opositor es impulsada por el presidente del Grupo Techint, a la que pertenece Tenaris Siderca, la principal empresa donde actúa la Seccional Zárate-Campana.

Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección como titular nacional de la UOM (fue quien desplazó a Antonio Caló en marzo de 2022), en medio de la oposición surgida en su propia seccional y en otras importantes filiales del sindicato metalúrgico.