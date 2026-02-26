Política

Opositores al líder de la UOM lo denunciaron ante la Justicia por un polémico contrato con una empresa

Dirigentes de la Seccional Zárate-Campana pidieron que se lo investigue por la cesión del manejo de fondos sindicales a una compañía vinculada con La Cámpora. Las elecciones del gremio metalúrgico, telón de fondo del conflicto

Guardar
Abel Furlán y Angel Derosso,
Abel Furlán y Angel Derosso, titular de la lista opositora en la UOM Campána-Zárate

Opositores del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, en la Seccional Zárate-Campana presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se menciona que el contrato con USEM otorga el control operativo y financiero mayoritario por parte de la UOMA a empresa privada, que le permite, desde febrero de 2023, administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

El contrato estipula honorarios para USEM equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años, e incluso establece que únicamente la empresa puede rescindirlo, dejando al sindicato jurídicamente subordinado a esa firma.

Además, según los denunciantes, el contrato elimina la competencia y cualquier control externo sobre la administración de recursos sindicales.

El titular de la UOM,
El titular de la UOM, Abel Furlán, y María Soledad Calle, que trabaja para el gremio y para una empresa contratada

En la presentación ante la Justicia se señala que los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi, y se remarca que Calle es empleada de la propia UOM y mantiene una “relación cercana” con Furlán. Para los denunciantes, esto constituye un vínculo de “parte relacionada”, algo que, según argumentan, va en contra del principio de independencia contractual y elimina mecanismos de competencia o auditoría externa sobre la administración de los fondos.

El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difunde a pocos días de las elecciones en las seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se elegirán las nuevas autoridades de esas filiales y el 18 de marzo, la conducción nacional del sindicato.

Según el escrito presentado a la Justicia y la documentación adjunta, la contratación de USEM fue tratada en una reunión extraordinaria de Comisión Directiva de la Seccional Campana de la UOM el 4 de diciembre de 2025. En el encuentro, se asegura que el tesorero expuso la crisis económica del gremio y se resolvió por unanimidad reducir gastos en las áreas internas y que los dirigentes que denunciaron el contrato con USEM retornen a sus trabajos en empresas privadas para evitar que el sindicato pague sus salarios.

Angel Derosso, con dirigentes de
Angel Derosso, con dirigentes de su agrución de la UOM Campana-Zárate

Los denunciantes sostienen que el cese de pagos de sus sueldos, adoptado de hecho desde octubre de 2025, respondió a una “decisión netamente política” en represalia por su participación en una lista opositora en la Seccional Zárate-Campana, que lidera Furlán, y “ejecutada por en complicidad con María Soledad Calle, quien es accionista de la empresa y empleada en relación de dependencia de la entidad sindical al mismo tiempo”.

Por ello, los denunciantes solicitaron a la Justicia se ordene que “se corra vista al Fiscal Nacional en lo Penal para que tome formal conocimiento de esta situación irregular y posiblemente delictiva, abriendo una investigación en contra de los involucrados e investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita”.

Ante la consulta de Infobae sobre la denuncia periodística, la UOM dio la siguiente respuesta:

“Estamos a 7 días de una elección interna. Con un proceso electoral abierto con una lista armada por Paolo Rocca. En un contexto en el que enfrenta al gobierno nacional de Milei y lidera el sector más duro del movimiento obrero.

Abel Furlán y Cristina Kirchner
Abel Furlán y Cristina Kirchner

“A la vez, con decisiones que impulsó reformas hacia la transparencia interna de la UOM como tocando intereses y cortando negocios preexistentes. Profesionalizando la gestión y se encamina a certificación ISO de los procesos de compras, contrataciones, pagos y todo lo referido a la administración de recursos.

“En ese marco, se está llevando adelante una campaña de desprestigio sobre su persona y su gestión con foco en las elecciones seccionales del 2 al 4 de marzo. Y se espera que se profundice de cara a las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo”.

A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), alianza combativa que integran la UOM, Aceiteros y las dos CTA, expresó su “absoluta solidaridad” con Furlán debido a una “campaña de hostigamiento” a través de “operaciones mediáticas impulsadas por los sectores más concentrados del empresariado”.

Abel Furlán y dirigentes del
Abel Furlán y dirigentes del Fresu, en una movilización contra la reforma laboral

En un comunicado de prensa, el frente destacó que “mientras protagoniza la resistencia en las calles contra la reforma laboral, Abel Furlán ha demostrado ser un dirigente que no se dobla ante las presiones”.

Decisiva votación en la UOM

Entre el 2 y el 4 de marzo, Furlán se enfrentará a una lista opositora en la Seccional Campana-Zárate de la UOM, encabezada por Angel Derosso, quien fue secretario de Organización de esa seccional clave de la zona norte bonaerense hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con el líder sindical y en julio creó la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuya lista quedó oficializada para competir.

La alusión a Rocca que hizo la UOM nacional obedece a que cerca de Furlán aseguran que la candidatura del dirigente opositor es impulsada por el presidente del Grupo Techint, a la que pertenece Tenaris Siderca, la principal empresa donde actúa la Seccional Zárate-Campana.

Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección como titular nacional de la UOM (fue quien desplazó a Antonio Caló en marzo de 2022), en medio de la oposición surgida en su propia seccional y en otras importantes filiales del sindicato metalúrgico.

Temas Relacionados

UOMAbel FurlánUOM Zárate-CampanaLa CámporaElecciones en la UOMSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras la aprobación del acuerdo Mercosur-UE, el Senado trata la modificación de la Ley de Glaciares

La Cámara alta comenzó el debate para reformar la ley que regula la actividad en zona de glaciares. El Gobierno busca sancionar una norma aclaratoria que promueva las inversiones mineras

Tras la aprobación del acuerdo

El Gobierno celebró la aprobación del Senado sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cámara Alta sancionó el entendimiento entre los dos bloques que llevaban 26 años de negociación. La iniciativa se sancionó con 69 votos a favor y 3 en contra

El Gobierno celebró la aprobación

Luego de 26 años de negociación, Argentina ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Con 69 votos positivos, 3 negativos y 3 abstenciones el Senado sancionó como ley el pacto, que ahora deberá ser reglamentado. La oposición manifestó críticas al Gobierno nacional por la estrategia de integración internacional y la falta de cláusulas de resguardo

Luego de 26 años de

Una diputada libertaria presentó un proyecto para exigir un examen “psicotécnico” a quienes aspiran a altos cargos políticos

Mercedes Llano, del bloque de La Libertad Avanza, busca que se imponga una “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional” para candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades superiores del Poder Ejecutivo

Una diputada libertaria presentó un

El kirchnerismo cruzó a Carlos Bianco tras sus quejas sobre la falta de liderazgo en el PJ: “Guarde respetuoso silencio”

El ministro de Gobierno bonaerense había señalado una “falta de conducción” en el peronismo en declaraciones a Infobae. La respuesta de la diputada María Teresa García

El kirchnerismo cruzó a Carlos
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Fuerte revelación sobre los accidentes de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón que dinamitaron su contratación

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre la salida de Gallardo de River: “Lamento su situación, no la comparto”

TELESHOW
Daniela de Lucía habló tras

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

Lollapalooza Argentina se expande: nuevo mapa, más confort y una propuesta multisensorial

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos amenazó con aislar

Estados Unidos amenazó con aislar a un banco suizo por relación comercial con Irán y Rusia

El impacto de la basura tecnológica: encuentran residuos de pantallas en cerebros de delfines y marsopas

Estados Unidos e Irán registraron un “avance significativo” en las negociaciones nucleares en Ginebra

¿La ciencia reveló el misterio detrás de las Blood Falls? Qué se sabe de las “erupciones” rojas en la Antártida

Universidad costarricense fue galardonada en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo por su liderazgo en educación a distancia