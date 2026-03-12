Política

Victoria Villarruel aseguró que no puede impedir el aumento a los senadores: “Eso lo deciden ellos”

La Vicepresidente planteó que no tenía injerencia en la cuestión salarial. Por este motivo, pidió a los legisladores que donen el incremento a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Villarruel aseguró que no puede
Villarruel aseguró que no puede incidir en la decisión de los senadores, pero pidió que el aumento se done

En medio del debate por el aumento de casi el 10% que pasarán a cobrar los senadores a partir de mayo, la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, negó tener la facultad de frenar el acuerdo salarial. No obstante, propuso a los legisladores que opten por donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

A modo de responder las críticas por el incremento que se firmó el miércoles, Villarruel rechazó tener algún tipo de responsabilidad en la cuestión. “Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, sostuvo en un comunicado que emitió en sus redes sociales.

“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, deslizó como una posible solución la funcionaria. Al mismo tiempo que remarcó que la decisión quedaba a criterio de cada legislador, explicó que tampoco puede intervenir en el número de asesores que cada senador puede contratar ni en los salarios que pudieran percibir.

Luego de que se confirmara que la suba salarial llevaría a que los trabajadores del Congreso de la Nación pasen a cobrar casi 11 millones de pesos mensuales, el bloque de La Libertad Avanza criticó la medida e incentivó a los demás espacios a rechazar la cifra. “El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios”, sostuvieron en un comunicado compartido por la jefa de la bancada, Patricia Bullrich.

El comunicado que publicó la
El comunicado que publicó la vicepresidenta en su perfil en X

“Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas”, evaluaron al comparar la situación con la de los “millones de argentinos que hacen esfuerzos todos los días”.

Por este motivo, desde el oficialismo sostuvieron: “Creemos que la política debe acompañar con responsabilidad”. Y concluyeron: “Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”.

En línea con esta postura, la senadora libertaria por Salta, María Emilia Orozco, replicó los cuestionamientos contra el incremento de las dietas de los senadores durante una entrevista para ¿La Ves?, el programa de Jonathan Viale en TN. “No vamos a aceptar ningún incremento”, ratificó.

“En su momento, Martín Menem desenganchó el incremento de diputados con el del empleado del Congreso. ¿Por qué la señora Villarruel no hace exactamente lo mismo?“, recriminó la legisladora al apuntar que el resto de la Cámara Alta ”no van a renunciar" al aumento.

La senadora Orozco criticó el
La senadora Orozco criticó el aumento de la dieta de los senadores y propuso que sea donado a una institución (RSFotos)

De la misma manera, Orozco cuestionó el destino del dinero excedente que correspondería a las subas rechazadas de la primera camada de senadores libertarios en 2024. Asimismo, propuso: “Si nosotros podemos elegir una institución, sería ideal. Porque vos estás materializando que esa plata está yendo a algún lado”.

Frente a esto, la vicepresidente respondió por medio de su cuenta personal de X a los señalamientos realizados por la libertaria. “La senadora sabe perfectamente que no tengo facultades para aumentar o disminuir la dieta de los senadores”, contestó. A la vez, sugirió que “ella puede proponer que se congelen, puede donar el aumento o cobrarlo, pero las facultades son de los senadores”.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, este miércoles los titulares de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados autorizaron una suba salarial para los empleados del Congreso de la Nación que representa un incremento total de 9,4 % entre diciembre pasado y mayo de este año.

El acuerdo, que fue rubricado por Agustín Giustiniani, Alejandro Fitzgerald, Laura Oriolo y Adrián Pagán, también contó con la participación de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo. Esta decisión impactará además en la dieta de los miembros de la Cámara Alta.

El desglose de la mejora contempló un 2 % retroactivo a diciembre, seguido por un aumento acumulativo de 2,2 % desde el 1 de enero, un 2 % adicional en febrero, 1,7 % en marzo y 1,5 % desde abril, aplicados sobre los módulos que determinan el sueldo del personal.

