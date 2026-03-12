Política

Operan al diputado libertario agredido en Tucumán: “Se desangró mucho”

Federico Pelli recibió un “cabezazo” por parte de un empleado público provincial durante una discusión en la localidad de La Madrid. Qué dijeron los testigos del episodio

La imagen de Pelli que
La imagen de Pelli que circula en redes sociales.

El legislador Federico Pelli, que sufrió un cabezazo de un empleado público de Tucumán mientras intentaba acercar ayuda a una localidad inundada de la provincia, será sometido a una cirugía este jueves por la tarde.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al diputado de La Libertad Avanza (LLA) a Infobae, mientras circula una imagen que lo muestra internado en un hospital tras el ataque ocurrido en la localidad de La Madrid. La intervención está programada para las 17 horas.

La foto que encabeza esta nota fue difundida por una cuenta de X llamada @nuevoimperioarg, que realizó el posteo cerca de las 10 de la mañana: “El diputado Pelli se encuentra estable y evolucionando. Está por ser intervenido quirúrgicamente. Les aviso: no les tenemos miedo simios, vamos a seguir. ¡La libertad avanza!”, escribió el usuario.

Ocurrió en el acceso a la localidad de La Madrid, afectada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El agresor fue identificado y sería cercano al ministro del Interior de la provincia

En tanto, la diputada libertaria Soledad Molinuevo brindó detalles sobre el episodio. En diálogo con la prensa local, explicó que Pelli “se desangró mucho” y que la cirugía se debía a una fractura de nariz.

“Está internado, muy dolorido”, sostuvo. También señaló que los testigos de la agresión pensaron que la herida “había sido mucho peor” por cómo sonó el golpe.

Molinuevo cuestionó, además, a las fuerzas de seguridad por no intervenir para detener al agresor, identificado como Marcelo Segura: “Tuvimos que ocuparnos de que la Policía lo detenga porque no hacían nada”.

“No era un acto político, simplemente fuimos a solidarizarnos con la gente”, continuó, respecto a los fines de la acción solidaria para con los vecinos de La Madrid. “No podíamos entender por qué no podíamos acercarle ayuda a la gente”, expresó.

El agresor, Marcelo Segura.
El agresor, Marcelo Segura.

El episodio

Todo se produjo cuando el diputado libertario intentaba acceder a la localidad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán, para brindar asistencia por las inundaciones que afectaron a la ciudad.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando.

De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedó en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

En un comunicado que lanzó el espacio libertario local, denunciaron su vínculo con Monteros. Cerca de la medianoche el funcionario usó la red social X para referirse al episodio, con un escueto mensaje: “Repudio la agresión sufrida por el diputado nacional @pellifederico. La violencia nunca puede ser el camino en democracia". Y aprovechó el momento para recordar la difícil situación que atraviesa la provincia por las inundaciones".

A su vez, desde LLA señalaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.

Uno de los primeros en hacerse eco de las imágenes fue el presidente Javier Milei que posteó: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”.

En un comunicado que publicó el bloque de diputados libertarios, repudiaron la agresión y señalaron: “El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia. Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, compartió las imágenes en redes sociales y señaló: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

