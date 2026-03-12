Política

Fin de una era: Roberto Baradel dejará su cargo como líder del principal sindicato docente de Buenos Aires

Estuvo casi 20 años como secretario general de SUTEBA. Decidió no renovar su lugar en las próximas elecciones del gremio

Guardar
El secretario general de SUTEBA,
El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, sonríe durante una movilización. Este año no volverá a ejercer como secretario general

Tras más de 18 años al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel dejará la conducción del gremio y no se presentará en las próximas elecciones para renovar su cargo como secretario general. La decisión, que se informó como parte de un acuerdo interno, marca el final de una etapa en el sindicalismo docente.

Baradel supo cosechar un alto perfil en los conflictos salariales docentes de la provincia de Buenos Aires de las últimas décadas. Confrontó con paros prolongados en las gestiones de los gobernadores Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Luego, la conflictividad disminuyó sensiblemente con la llegada de Alberto Fernández al gobierno nacional y Axel Kicillof a La Plata.

La candidata oficialista para suceder a Baradel es María Laura Torre, actual secretaria adjunta y dirigente histórica alineada con su gestión. Las elecciones de renovación de autoridades están previstas para el 13 de mayo. Asumirán el 23 de ese mes para representar a los más de 100 mil afiliados de los más de 300 mil docentes que trabajan en el principal distrito del país.

El objetivo, según el oficialismo del gremio, es ampliar la base de representación y promover un recambio dirigencial consensuado. Baradel consideró “importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo”, dijo y agregó que “los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

En particular, la lista que hasta ahora condujo Baradel busca sumar los distritos bajo control y siempre disputados de la opositora lista de izquierda Multicolor, que tiene como principal referente a la diputada Romina Del Plá. Actualmente, estos distritos son Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre.

La gestión de Baradel estuvo marcada por años de conflictividad gremial. El año 2017 resultó el año más intenso, en plena gestión de Vidal, con paritarias sin resolución y huelgas recurrentes que afectaron la actividad escolar de la mayoría de los estudiantes de escuelas estatales. Según el dirigente gremial, “no fue una lucha nuestra contra Vidal, sino de ella contra nosotros. Eso lo escribió ella misma en su libro”, expresó.

Roberto Baradel, el secretario general
Roberto Baradel, el secretario general que deja su cargo en SUTEBA, se reúne con otros líderes sindicales para abordar temas gremiales importantes.

También se recuerda una medida de fuerza prolongada durante la gobernación de Daniel Scioli, con más de 20 días consecutivos sin clases.

En el último tiempo, Baradel se alineó políticamente con la gestión del gobernador Axel Kicillof y el Suteba evitó realizar paros provinciales por mejoras salariales hasta el 6 de marzo pasado, cuando la organización se sumó a una huelga convocada junto a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Por lo general, en este tiempo el gremio se plegó a acciones de índole nacional, entre ellos, los reclamos docentes al gobierno de Javier Milei para que se incremente el salario mínimo y se restituya el Fondo de Incentivo Docente (FONID).

El día después

La salida de Baradel de Suteba no implica un retiro total de la vida gremial. El dirigente mantendrá su actividad en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), donde actualmente es secretario general adjunto, y en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como secretario de Relaciones Internacionales. En ambas entidades habrá elecciones este año, por lo que Baradel deberá renovar sus cargos.

Según expresó, su propósito es continuar en la CTA “militando para reunificar a las dos centrales”, que hoy tienen como principales dirigentes al diputado Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A). Y permanecer en CTERA, la confederación de sindicatos de maestros a nivel nacional. “Todavía no sé en qué cargos, ni se habló de eso”, dijo al diario Clarín sobre su rol en esa entidad gremial.

Roberto Baradel, junto a Axel
Roberto Baradel, junto a Axel Kicillof y otros dirigentes sindicales (CTA)

Durante los años de mayor exposición pública, Baradel enfrentó situaciones de alta tensión, entre ellas amenazas directas a su familia, en un contexto de conflictividad que lo posicionó como uno de los sindicalistas más visibles y controvertidos del país. Su ciclo dejará una huella en el sindicalismo docente.

Temas Relacionados

Últimas noticiasRoberto BaradelSutebaSindicatosSindicalismoSindicato docenteElecciones sindicales

Últimas Noticias

El Gobierno designó a Alejandro Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia

Tras la renuncia de Daniel Vítolo como inspector en la IGJ, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial al nuevo responsable del puesto

El Gobierno designó a Alejandro

Milei subordinó su agenda internacional a necesidades domésticas: consolida a los industriales como enemigos

El Presidente tiño de ese modo el encuentro pensado para atraer inversiones, en Nueva York. La nueva carga contra empresarios se produce en un contexto económico complicado. Y eso repercute en la imagen, según diferentes encuestas nacionales

Milei subordinó su agenda internacional

Una nueva causa judicial por corrupción amenaza con sacudir la política entrerriana

Se trata de la secuela de una investigación por desviación de fondos de la Legislatura con un modus operandi similar al de “Chocolate” Rigau en provincia de Buenos Aires. El rol de Cecilia Goyeneche

Una nueva causa judicial por

Por el fin de programas de asistencia, los movimientos sociales buscan apoyo de gobernadores e intendentes

En mayo finaliza el Salario Social Complementario, incluido en dos planes que reemplazaron al Potenciar Trabajo. Capital Humano ya anunció la implementación de “váuchers de capacitación laboral” que las organizaciones rechazan

Por el fin de programas

El espinoso camino del PJ para lograr un bloque de respaldo opositor y sostener las PASO en el Congreso

El peronismo necesita mantener el sistema electoral para saldar sus diferencias. La postura de algunos gobernadores que son una señal de alerta para el objetivo de la oposición

El espinoso camino del PJ
DEPORTES
En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Dalma Maradona y una carta

Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, ingresos al predio y horarios de cada show

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

INFOBAE AMÉRICA

El termómetro sobre el riesgo

El termómetro sobre el riesgo terrorista en Latinoamérica

Ucrania invitó al presidente Orsi a una visita oficial, busca estrechar vínculos y agradeció apoyo

Uruguay estima que León XIV llegará en noviembre: obispos van al Vaticano a plantear la situación de la iglesia

Irán sigue atacando al mercado del petróleo para afectar a la economía global: ardieron dos buques en Irak y un depósito en Bahrein

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes